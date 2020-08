Gronkh wird bester Streamer 2020 – fragt: „Wie ist das denn passiert?“

Der gamescom award 2020 für den besten Livestreamer ging an die Twitch- und YouTube-Größe aus Deutschland: Gronkh. Auf Twitter zeigt er sich überrascht über den Preis.

Was ist das für ein Award? Im Zuge der gamescom 2020 wurde der gamescom award in verschiedenen Kategorien verliehen. Dabei ging es zum Teil um Spiele wie das beste Multiplayer-Spiel oder das beste PlayStation-Spiel. Aber auch um Personality Awards wie dem des besten Streamers.

Am Sonntagabend, den 30. August, wurde der Gewinner in der Kategorie „Bester Streamer“ gekürt. Gewonnen hat Erik „Gronkh“ Range, der schon seit Jahren als deutscher Letsplayer und Streamer arbeitet und sich, zumindest in Deutschland, einen großen Namen gemacht hat.

Gronkh zeigt sich überrascht

Das sagt der Streamer: Auf Twitter reagiert er auf den award sichtlich überrascht. So teilt er mit seinen 1,3 Millionen Followern:

„Huch! Äh. Bin wohl gerade der Letzte, der’s mitbekommen hat. Wie ist das denn passiert? Und vor allem… warum? Bedanke mich natürlich sehr ausführlich, auch und gerade bei der @gamescom, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie das passieren konnte.“

Danach erklärt er bescheiden, dass es größere und bessere Streamer gäbe.

Gronkh folgen auf seinem Twitch-Kanal mehr als 1,2 Millionen Leute. Auf YouTube hat sein Kanal 4,89 Millionen Abonnenten.

Wer war noch nominiert?

Sebastian Ossowski, einer der Hosts der digitalen gamescom 2020 und Mitarbeiter von Webedia Gaming, beantwortete die Frage, was die große Beliebtheit von Gronkh ausmacht. Dabei betont er an, dass Gronkh eine starke Verbundenheit zu seinen Fans pflegt: „Er liebt jeden“. So nehme er sich bei Events viele Stunden Zeit, um jeden seiner Fans persönlich zu begrüßen.

Webedia Gaming produzierte die offizielle, digitale gamescom 2020. MeinMMO, GamePro und GameStar gehören zu Webedia Gaming.

Was Sebastian Ossowski noch für interessante Geschichten über Gronkh zu erzählen hat, seht ihr im Video der GameStar. Springt dort zu etwa 5 Stunden und 4 Minuten.

Welche Preise gab es noch? Der gamescom award 2020 wurde in den unterschiedlichsten Kategorien verliehen. Eine Übersicht aller Nominierten und aller Gewinner für den gamescom award 2020 findet ihr hier.

Wie gefielen euch die gamescom und die awards, die dort verliehen wurden? Ist das ein Highlight, das ihr euch jedes Jahr gern wieder anschaut?