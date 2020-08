Wer gewinnt den gamescom award 2020? Alle nominierten Spiele

Vom besten Action-Spiel bis zum besten Multiplayer. Der gamescom award 2020 wird in verschiedenen Kategorien verliehen. Wir zeigen euch hier alle nominierten Spiele für die gamescom 2020.

Was ist das für ein Preis? Die nominierten Spiele für den gamescom award 2020 stehen jetzt fest. Eine Jury, bestehend aus deutschen internationalen Games-Journalisten und Journalistinnen sowie bekannte YouTuber haben aus über 140 Einreichungen die Nominierten festgelegt.

In 26 Kategorien von Action über Remaster bis zu Rennspielen werden Gewinner bestimmt. Die ersten Awards werden dann schon zum Start der gamescom 2020, während der Opening Night Live vergeben. Weitere folgen dann im Laufe des digitalen Events über die nächsten Tage.

Wie stimmt man ab? In verschiedenen Kategorien könnt ihr selbst Einfluss auf das Spiel nehmen, das einen Preis abräumen soll. Dafür braucht ihr nur eine gültige E-Mail.

„Ab Donnerstag und noch bis Samstag, 29. August, 15:00 Uhr (MESZ) können Fans der gamescom für ihre Favoriten in den Fan-Kategorien Best Show und Best Streamer abstimmen. Um ihr Votum abzugeben, können sie mit dem gamesbot auf der offiziellen gamescom Website chatten. Hierfür muss für die Abstimmung lediglich einmalig die E-Mail-Adresse des Nutzers hinterlegt werden und schon kann es losgehen.

Außerdem vergeben die Fans auch den gamescom „Most Wanted“ Consumer Award, der unter allen nominierten Spielen von den Fans gewählt wird. Diese und weitere Gewinnertitel in den Jury-Kategorien Best Announcement, Best Lineup, Best Presentation / Trailer und der HEART OF GAMING Award werden im Rahmen der gamescom: Best Of Show am Sonntag, 30. August bekannt gegeben. Dann wird auch der Hauptpreis Best of gamescom vergeben.“

Nominierungen für bestes Ongoing Game

Diese Spiele sind nominiert:

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare / Warzone

World of Tanks

Borderlands 3: Der Koop-Shooter von Gearbox wurde im September 2019 veröffentlicht und wird seit dem fleißig mit neuen Inhalten versorgt. Die erfolgen über Patches und DLCs. Inzwischen steht bereits der Release des 4. DLCs für Borderlands 3 bevor.

Der neue DLC „Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck“ bringt jede Menge neue Waffen, Ausrüstung und Cosmetics. Im Fokus steht eine Reise ins Hirn des Psychos „Krieg“.

Call of Duty: Modern Warfare / Warzone: Im Oktober 2019 erschien der aktuellste Ableger des beliebten Shooter-Franchises. Im März 2020 kam dann das kostenlose Battle Royale Modus, Warzone, hinzu. Regelmäßig bringen die Entwickler neue Inhalte in Form von Seasons ins Spiel. Aktuell läuft Season 5 in CoD MW und Warzone.

World of Tanks: Bereits seit dem Jahr 2010 ist das Action-MMO World of Tanks auf dem Markt. Seit dem wird das Spiel durch Patches mit neuen Inhalten versorgt. Darunter neue Panzer, Spielmodi oder Karten, auf denen mit den neuen Fahrzeugen geballert wird.

Nominierungen für bestes Multiplayer Game

Diese Spiele sind nominiert:

Dual Universe

NBA 2K21

Operation: Tango

Dual Universe: Eine riesige Weltraum-Sandbox ist das, was euch Dual Universe bieten wird. Dabei geht es um Aufbau und Wirtschaft aber auch um beeindruckende PvP-Schlachten im All, die im neuen Trailer vorgestellt wurden. Zwar wurde das Spiel bisher nicht veröffentlicht, doch eine Beta startet passend zum gamescom-Start am 27. August.

Was Dual Universe so besonders macht, ist auch das Ausmaß des Spiels. Der treibende Kopf hinter Dual Universe, J.C. Baillie, erklärte, dass potentiell Millionen von Leuten zur selben Zeit in derselben Welt unterwegs sind und sich diese teilen.

NBA 2K21: Bei NBA 2K21 handelt es sich um Basketball-Simulationsreihe von 2K Games. Das Spiel bietet Lizenzen der nordamerikanischen Profiliga National Basketball Association und erscheint am 4. September 2020.

Wie sein Vorgänger NBA 2K20 wird auch NBA 2K21 reichlich Multiplayer-Spaß anbieten. „Mein Team“ etwa ist vergleichbar mit FUT in FIFA. Hier stellt ihr euch ein eigenes Team zusammen und spielt gegen andere Spieler.

Operation: Tango: In Operation: Tango stellt Entwickler Clever Plays eure Koop-Skills auf die Prüfung. Zusammen mit einem Freund sollt ihr in einer hochentwickelten, futuristischen Welt Missionen als Hacker und Agent bewältigen. Dabei werdet ihr vor Rätsel gestellt, die zunächst unlösbar wirken, doch mit perfektem Zusammenspiel schließlich entschlüsselt werden können. Der Release ist für 2021 geplant.

Seid ihr gerne in Games mit vielen Spielern unterwegs? Wir zeigen euch hier die besten MMOs und MMORPGs, die ihr 2020 spielen könnt:

Alle Nominierten für die gamescom awards 2020

Wir listen euch hier alle Nominierungen auf. Die Gewinner werden an unterschiedlichen Tagen während der gamescom 2020 bekanntgegeben. Verfolgt unseren Termin-Plan für die gamescom 2020, um keine Shows zu verpassen.

Best Action Adventure Game

Grounded, Microsoft

The Medium, Bloober Team

Watch Dogs Legion, Ubisoft

Bekanntgabe der Gewinner am 27. August ab 20 Uhr (ONL Show)

Best Action Game

Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Star Wars: Squadrons, Electronic Arts

Bekanntgabe der Gewinner am 27. August ab 20 Uhr (ONL Show)

Best Indie Game

Cris Tales, Modus Games

Curious Expedition 2, Maschinen-Mensch

The Medium, Bloober Team

Bekanntgabe der Gewinner am 27. August ab 20 Uhr (ONL Show)

Best Microsoft Xbox Game

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Grounded, Microsoft

Tell Me Why, Microsoft

Bekanntgabe der Gewinner am 27. August ab 20 Uhr (ONL Show)

Best Multiplayer Game

Dual Universe, Novaquark Montreal

NBA 2K21, 2K

Operation: Tango, Clever Plays

Bekanntgabe der Gewinner am 27. August ab 20 Uhr (ONL Show)

Best Nintendo Switch Game

Black Book, Hypetrain Digital

Figment: Creed Valley, Bedtime Digital Games

Little Nightmares 2, Bandai Namco Entertainment

Bekanntgabe der Gewinner am 27. August ab 20 Uhr (ONL Show)

Best Sony PlayStation Game

Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft

Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Bekanntgabe der Gewinner am 27. August ab 20 Uhr (ONL Show)

Best Family Game

Ary and the Secret of Seasons, Modus Games

Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision

KeyWe, Stonewheat & Sons

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best Ongoing Game

Borderlands 3, 2K

Call of Duty: Modern Warfare/Warzone, Activision

World of Tanks, Wargaming

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best PC Game

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Humankind, Amplitude Studios & SEGA Europe

Tell Me Why, Microsoft

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best Racing Game

DIRT 5, Codemasters

Project CARS 3, Bandai Namco Entertainment

Radical Relocation, Iceberg Interactive

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best Remaster

Mafia: Definitive Edition, 2K

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision

XIII: Remake, astragon Entertainment

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best Role Playing Game

Cris Tales, Modus Games

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Gamedec, Anshar Studios

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best Simulation

Endzone – A World Apart, Assemble Entertainment

Planet Coaster Console Edition, Frontier Development

Project CARS 3, Bandai Namco Entertainment

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best Sports Game

FIFA 21, Electronic Arts

NBA 2K21, 2K

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best Strategy Game

Endzone – A World Apart, Assemble Entertainment

Humankind, Amplitude Studios & SEGA Europe

Iron Harvest, King Art Games

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Most Original Game

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Operation: Tango, Clever Plays

Voidtrain, Hypetrain Digital

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best Announcement

Alle im Rahmen der gamescom von Partnerunternehmen getätigten Spiele-Ankündigungen, Premieren oder Enthüllungen stehen der Jury zur Wahl.

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best Lineup

Alle Partnerunternehmen der gamescom stehen der Jury zur Wahl.

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best of gamescom

Alle Kategorien-Gewinner der Genre- und Plattformkategorien stehen der Jury zur Wahl für die Auszeichnung mit dem Hauptpreis Best of gamescom.

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best Presentation / Trailer

Alle auf gamescom now gezeigten Spiele-Präsentationen oder -Trailer stehen der Jury zur Wahl.

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best Show

Ausgewählte Live-Streams, Shows und gamescom Specials stehen den Fans der gamescom zur Wahl.

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Best Streamer

Für die gamescom 2020 akkreditierte Streamerinnen und Streamer stehen den Fans der gamescom zur Wahl.

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

gamescom „Most Wanted“

Die Nominierten aller Genre- und Plattformkategorien (s.o.) stehen den Fans der gamescom zur Wahl.

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

HEART OF GAMING Award

Die Wahl eines Siegers des HEART OF GAMING Awards trifft die Jury in völlig freiem Ermessen. In Frage kommen hierfür nicht nur Spiele, Erweiterungen, Produkte, Technologien etc., sondern auch Personen, Institutionen, Unternehmen, Konzepte oder Begriffe

Bekanntgabe der Gewinner am 30. August ab 20 Uhr (Best-Of-Show)

Webedia Gaming produziert die offizielle, digitale gamescom 2020. MeinMMO, GamePro und GameStar gehören zu Webedia Gaming. Wir werden euch während der gesamten gamescom mit News und Ankündigungen versorgen. Den offiziellen gamescom-Livestream werdet ihr ebenfalls bei uns sehen können.

Für wen werdet ihr Voten?

