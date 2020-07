Das Panzer-MMO World of Tanks ist eine Kooperation mit der Wrestling-Organisation WWE eingegangen. Daher gibt es auf der PS4 und der Xbox One im Rahmen des Main-Events „SummerSlam“ jetzt eine Reihe von Panzern, die berühmten Wrestlern wie dem Undertaker oder Becky Lynch nachempfunden sind. Außerdem wurde mit Update 5.0 Crossplay unter den Konsolen ermöglicht.

Was hat es mit der Wrestling-Promo auf sich? Im Rahmen einer Kooperation mit der WWE könnt ihr nun auf den Konsolen PS4 oder Xbox One besondere Fahrzeuge freischalten, die von den folgenden berühmten Wrestlern inspiriert wurden:

Undertaker

Becky Lynch

André the Giant

Sgt. Slaughter

„Stone Cold“ Steve Austin

Hier seht ihr die WWE-Tanks in Aktion.

Die Panzer haben jeweils ein einzigartiges Aussehen und man kann sogar die jeweiligen Wrestler als Crew-Mitglieder freispielen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, besondere Intro-Animationen im Wrestling-Stil für die Garagenansicht zu bekommen. Dann rollt der Tank besonders episch auf die Bildfläche.

Wargaming hat übrigens schon öfter abgedrehte Promos im Spiel veranstaltet, darunter ein Punk-Rock-Konzert!

Wie bekommt man die WWE-Tanks? Den „Stone Cold“ Tank bekommt ihr gratis, wenn ihr im aktuellen Battle-Pass des Events SummerSlam die 100. Stufe erreicht. Eine passende Crew gibt’s schon ab Level 30. Das Event läuft bis zum 21. September 2020.

Die anderen Tanks erhaltet ihr, wenn ihr einen besonderen Saisonpass kauft. Dann könnt ihr die Tanks samt Crew nach und nach im Gefecht freispielen. Diese Pässe gibt es ab ca. 8 Euro, wer mehr zahlt, kann aber Premium-Pässe erwerben, die noch mehr Goodies enthalten.

Ich will das alles auch auf dem PC haben! Dann tut es uns leid, denn das Event und die Wrestling-Tanks gibt es nur für die PS4 und Xbox One Version von World of Tanks.

Ohne Wrestling, aber dafür ein interessantes Spiel für unterwegs – World of Tanks Blitz:

Die Inhalte von Update 5.0 für WoT-Konsole

Das kommt noch im Konsolen-Update 5.0: Zusätzlich zum SummerSlam gibt es noch zwei nennenswerte Neuerungen mit Update 5.0:

Es gibt endlich Crossplay zwischen der PS4 und der Xbox One. Das sollte den Spieler-Pool der Konsolen ordentlich erweitern.

Der Commander-Modus, in dem man PvE-Schlachten im Stil eines Strategiespiels austrägt, ist wieder da.

Außerdem kann man World of Tanks nun nicht mehr auf der alten Xbox 360 spielen. Wer es trotzdem versucht, bekommt eine Abschiedsnachricht zu sehen.

World of Tanks ist mittlerweile 10 Jahre alt, doch auch 2020 ist es noch ein Spiel, das Panzerfans begeistert. Warum dem so ist und was sich an Wargamings großem Panzer-MMO am meisten lohnt, erfahrt ihr hier in unserem großen MeinMMO-Special zum Thema „Lohnt sich World of Tanks auch noch im Jahre 2020“. Viel Spaß!