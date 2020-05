Wargamings Panzer-MMO World of Tanks kam vor 10 Jahren heraus und feiert 2020 sein Jubiläum. Doch kann ein Spiel nach so langer Zeit noch begeistern und lohnt es sich überhaupt noch, damit anzufangen oder nach einer Pause wieder in den Panzer zu steigen?

Was ist eigentlich World of Tanks: World of Tanks erschien im August 2010 und ist im Grunde ein taktischer Team-Shooter mit historischen Panzern aus der Zeit um die beiden Weltkriege. Zwei Mannschaften aus ungefähr gleich starken Panzern treten gegeneinander an und erobern Punkte oder ballern sich zu Schrott.

Nach dem Gefecht gibt’s Punkte und Spielgeld. Damit motzt ihr den Panzer auf oder schaltet Tanks höherer Stufen frei. Das Spielprinzip ist einfach zu lernen, aber auf höheren Stufen schwer zu meistern.

Fun Fact: Zu Release wurde aufgrund der Namensähnlichkeit tatsächlich von diversen Spielern angenommen, World of Tanks wäre ein MMORPG á la World of Warcraft, aber mit Panzern statt Orks und Elfen.

World of Tanks erlaubte sich damals ein paar Scherze auf Kosten von World of Warcraft.

Für wen ist World of Tanks? World of Tanks richtet sich vor allem an Spieler, die ein eher gemütliches Spielerlebnis wünschen. Denn ein Panzer ist kein Sportwagen und so tuckert ihr eher gemächlich und vorsichtig über die Map. Da ihr Gegner erst aufklären und dann auf die komplexe Ballistik-Engine für das Schießen vertrauen müsst, spielt sich World of Tanks viel taktischer als beispielsweise Call of Duty oder Overwatch.

Zusammen mit dem Sammel- und Ausbauaspekt des Spiels, bei dem ihr immer mehr historische Fahrzeuge freispielt, wurde das Spiel in einem Interview schon vom Wargaming-Boss als „Tamagotchi für Väter“ beschrieben (via spiegel.de).

Was hat sich in WoT alles getan?

Seit dem Start von World of Tanks im Jahr 2010 hat sich einiges getan. Diese besonderen Highlights gab es zuletzt:

Mit Version 1.0 wurde im Jahre 2018 die Grafik endlich generalüberholt und das Spiel sieht wieder frisch und neu aus.

Neben den bekannten Nationen der Weltkriege USA, Deutschland, Großbritannien, Sowjetunion und Frankreich kamen im Laufe der Jahre noch Italien, Polen, Schweden, Japan, China und die Tschechoslowakei dazu.

Artillerie wurde im Jahre 2019 grundlegend geändert. Anstatt massiv Schaden auszuteilen, betäubt sie jetzt Panzerbesatzung.

Es gibt seit 2019 auch endlich Radpanzer, die sind schneller und spielen sich komplett anders als Kettenfahrzeuge.

Im neuen Modus Frontline gibt es nun 30vs30 Massengefechte.

2019 wurde auch endlich das nervige Friendly-Fire aus dem Spiel gestrichen.

Seit 2020 gibt es tatsächlich abgefahrene Tanks mit Doppel-Geschützrohr!

2020 hat World of Tanks auch einen Battle-Pass nach dem Vorbild von Battle-Royale-Games bekommen. Ihr könnt euch nun regelmäßig besondere Goodies freispielen.

Wargaming und die martialische Power-Metal-Band Sabaton aus Schweden haben seit 2017 eine Zusammenarbeit am Laufen, daher gibt’s auch einen speziellen Tank im Stil der Band im Spiel. Die Musiker sind da sogar als Crew für den Panzer verfügbar.

Mit Version 1.0 wurde World of Tanks viel hübscher und sah endlich wieder zeitgemäß aus.,

Das sind die neusten Highlights mit Patch 1.9: Im neuesten Patch für World of Tanks hat sich wieder einiges getan, um das Spiel einsteigerfreundlicher zu machen:

Fahrzeuge der Stufen 1 bis 6 haben mehr Hitpoints, das erhöht ihre Lebensdauer und verzeiht euch mehr Anfängerfehler, da ihr nicht mehr so oft One-Shot-Opfer seid.

Die Tech-Bäume wurden ordentlich aufgeräumt und man hat nun auf jedem Tier Fahrzeuge, die sich möglichst unterschiedlich spielen. Die jetzt rausgeflogenen Panzer könnt ihr aber dennoch über ein eigenes Menü freischalten.

Mit neuem PvE-Modus will euch World of Tanks zurück holen – Lohnt es sich?

World of Tanks 2020 (wieder) anfangen? Das muss man wissen

Damit der (Wieder)einstieg in World of Tanks optimal klappt, haben wir von MeinMMO den populären YouTuber Mootality, einen der größten deutschen WoT-Streamer, für ein paar Tipps und Ratschläge gewinnen können.

Hier bei Mootality findet ihr die Argumente für den perfekten Einstieg in Videoform.

MeinMMO: Was kannst du Neueinsteigern als Erstes raten?

Mootality: „Einfach spielen! World of Tanks wirkt am Anfang wie ein großes Monster, welches erst Stück für Stück bezwungen werden will. Spielt deshalb einen Panzer öfter, sofern er euch Spaß macht. So sammelt ihr Erfahrung, Übersicht und das ohne größeren Frust. Behaltet solche Panzer definitiv in der Garage, damit man immer wieder auf sie zurückgreifen kann!“

MeinMMO: Auf was sollen neue Spieler achten?

Mootality: „Da in World of Tanks 15 gegen 15 gespielt wird, empfiehlt es sich natürlich nicht allein irgendwo hin zu fahren. Auch mal Deckung bei Beschuss aufzusuchen, ist oft sehr entscheidend, da vielleicht ein Teammitglied gerade eine bessere Schussposition hat. Teamwork ist das A und O in einem Spiel wie World of Tanks.

Das funktioniert natürlich nicht immer, aber mit ein bisschen Erfahrung und Karten- und Panzerkenntnissen wird es schnell übersichtlicher. Größtes Hilfsmittel ist dabei die Minimap unten rechts. Diese kann und sollte man auf jeden Fall zu schätzen lernen und gegebenenfalls größer machen in den Einstellungen. Ebenfalls hilfreich sind 1-2 Freunde, welche mit euch regelmäßig in die Schlacht ziehen!“

Russische Panzer eignen sich für den Einstieg in World of Tanks

MeinMMO: Welcher Tech-Tree ist für den Anfang empfehlenswert?

Mootality: „Diese Frage wird sehr häufig gestellt, da es in World of Tanks zehn Forschungsbäume verschiedener Nationen gibt. Für Anfänger empfehlen eigentlich alle Spieler immer die russischen Panzer. Diese verzeihen Fehler, sind auf allen Gebieten gut bis großartig und können in jedem Spiel mithalten. Fast alle Stufe 10er Fahrzeuge des russischen Forschungsbaumes werden auch im Lategame wie Clanwars oder Turnieren gefahren.“

MeinMMO: Auf was sollten Wiederkehrer achten?

Mootality: „Kommt wohl immer darauf an, wie lang jemand schon nicht mehr spielt. Seit 1.0 gibt es eine fantastische Grafik, neue Sounds, viele neue Panzer und Nationen. Auch das Matchmaking hat sich im Detail verändert, was es fairer macht als früher, wenn es auch für viele trotzdem noch nicht weit genug geht.“

Gerade jetzt ist es eine gute Idee, mit World of Tanks zu starten

Das ist unser Fazit: In der Tat hat sich in World of Tanks vieles zum Besseren geändert. Gerade die verbesserte Zugänglichkeit mit mehr Hitpoints, schlankeren Tech-Trees und Komfort-Features wie fehlendem Friendly Fire und Battle-Pass dürfte vielen Neueinsteigern 2020 zugutekommen und den Frust zum Spielstart abmildern.

Dank der verbesserten Grafik und den umfangreichen Updates ist World of Tanks nach wie vor gut aufgestellt und ein Spiel, das sich auch 10 Jahre nach Release noch gut spielt. Wargaming steht nach wie vor hinter seinem großen Top-Game und wird es auch in Zukunft stetig weiterentwickeln.

Ihr könnt also guten Gewissens auch gut 10 Jahre nach dem Release (wieder)einsteigen und ein paar Runden mit dem Panzer drehen.