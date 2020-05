Der 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs nähert sich. Das Onlinespiel World of Tanks feiert dies mit einem neuen PvE-Modus. Lohnt sich das Spiel noch 2020?

Was ist das für ein Modus? Der „Weg nach Berlin“ ist zeitlich begrenztes PvE-Event, welches den 75. Jahrestag des Endes von WW2 zum Anlass hat. Bis zum 18. Mai erlebt ihr spannende Schlachten in und um Berlin.

Zunächst ist es nötig, über die Maps Kvelburg, Oder und Westwall nach Berlin vorzudringen. Erst ab dem 9. Mai kurz nach Mitternacht gelangt ihr dann dort an und kämpft um die Befreiung der Stadt. Dazu schließen sich fünf Spieler zusammen und müssen fünf aufeinanderfolgende Ziele erledigen:

Erobert Zone A.

Verteidigt Zone A.

Erobert Zone B.

Verteidigt Zone B und durchbrecht die gegnerische Verteidigung.

Vernichtet im Endkampf die gegnerischen Kommandanten.

Als Belohnung kommt ihr so an unter anderem an den einzigartigen sowjetischen schweren Premiumpanzer der Stufe VII, IS-2.

Diesen sowjetischen Premiumpanzer gibt es als Belohnung für das Meistern des Events “ Der Weg nach Berlin“.

Ein Event mit Problemchen

Was meinen die Spieler zum Event? Das Event spaltet die Spieler etwas. Manche finden es zu schwer, anderen sind die Belohnungen nicht gut genug. Wieder andere freuen sich aber über die knackige Herausforderung.

gustavo33 meint auf reddit: „Der Weg nach Berlin ist ein Witz. Ich mag den Spielmodus überhaupt nicht. Er ist extrem grindy und man bekommt keine guten Belohnungen.“

Acronos schreibt im offiziellen Forum: „Netter Modus, nette Aufstiegsmöglichkeiten der Panzer und echt fordende KI, aber was zur Hölle habt euch mit den EP/Siegpunkten gedacht?! Hätte man da nicht irgendwie fairer sein können?“

Trubo2Sven erklärt im offiziellen Forum: „An und für sich ist das Event „Der Weg nach Berlin“ gut, aber wenn man nur von Artys (Artillerie) gefokust wird, nervt es auf Dauer. Das könnte einige davon abhalten, das Event zu spielen.“

wumpboy meint im offiziellen Forum: „Habe nun auch ein paar Runden gedreht. Der Modus ist spaßig und mal was anderes.“

So läuft das Event „Der Weg nach Berlin“ in World of Tanks ab.

Die Panzer halten die Stellung

Wie steht es aktuell um World of Tanks? World of Tanks hat eine treue Community. Ihr findet sicher immer genug Mitspieler für ein Match. Allerdings weisen die Spieler auch auf einige Probleme hin.

So ist der Einsteig für Neulinge für manche zu heftig. Es sollte Boni für Neueinsteiger geben, damit diese schnell zu den Veteranen aufholen können und die niedrigeren Tiers sollten eine Überarbeitung erfahren, wie Jak_Atackka auf reddit anmerkt.

Darüber hinaus wird immer wieder die Artillerie kritisiert, die laut Spieler 3ULL einfach zu sehr nervt.

Laut Loupojka macht World of Tanks aber nach wie vor Spaß, nur der Grind ist etwas zu heftig.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass World of Tanks nach wie vor vielen Spielern Spaß macht aber auch seine Probleme hat.

Lohnt sich das Spiel 2020? World of Tanks hat trotz seines Alters von fast zehn Jahren noch jede Menge Spieler und bietet die bekannte, spaßige und solide Panzer-Action. Zudem erscheinen immer wieder neue Updates mit neuen Fahrzeugen, wie etwa den schnellen Radpanzern. Als Einsteiger hat man es allerdings etwas schwer, wie bereits erwähnt. Dennoch handelt es sich um ein Free2Play-Spiel und jeder kann sich selbst ein Bild davon machen, ob ihm WoT liegt oder nicht.

World of Tanks ist zwar eher ein etwas ungewöhnlicher Vertreter der Multiplayer-Actionspiele, wenn ihr euch aber ähnliche Spieler mit Shooter-Fokus ansehen wollt, dann solltet ihr euch die MeinMMO-Liste der 11 besten Multiplayer-Online-Shooter 2020 für PS4, Xbox One, PC durchlesen.