Einer der Gründer von World of Tanks gilt in Weißrussland als Terrorist

Weißrussland (Belarus) sieht einen der Gründer von Wargaming als gesuchten Terroristen an. Das Software-Unternehmen Wargaming ist vor allem für World of Tanks bekannt, einem Free2Play Panzer-Shooter.

Nick Katselapov ist Executive Director und Chief Business Development Officer bei Wargaming: Er ist einer der Gründer und Teilhaber des Unternehmens. In Weißrussland gilt er als ein gesuchter Terrorist.

Die Einstufung des Unternehmers als Terrorist kam vom Staatssicherheitskomitee der Republik Belarus, die Information über die Einstufung veröffentlichte das Ministerium für Steuern und Abgaben (via pnkbel.by).

Was hat Wargaming damit zu tun? Wargaming wurde ursprünglich in Weißrussland gegründet, verlegte seinen Hauptsitz aber bereits 2011 auf die Insel Zypern. Es wurde vorher oft als eines der profitabelsten Unternehmen Weißrusslands genannt (via gry-online.pl).

Nick Katselapov soll zudem einer der 20 reichsten Weißrussen sein und gilt als ein Unternehmer mit viel Einfluss im Land (via gameworldobserver.com).

Nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine schloss das Unternehmen Wargaming seine Büros in Russland und Weißrussland. Ziel der Maßnahme war es, „keine Geschäfte mehr in Russland oder Weißrussland zu besitzen oder zu betreiben“.





Wichtiger Hinweis: Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher über den Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren:– Ukraine-Live-Blog (via Zeit – Krieg in der Ukraine (via nzz – Solidarität mit der Ukraine (via auswärtiges-amt Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge , bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.

Wieso gilt Katselapov als Terrorist? Aus dem Schreiben des Ministeriums für Steuern und Abgaben geht hervor, dass der Unternehmer Organisationen mit finanziellen Mitteln unterstützt haben soll, die in Weißrussland als Terror-Organisationen eingestuft werden.

Welche Organisationen das sein sollen, wird jedoch nicht erwähnt. Es heißt nur, dass die Basis für die Einstufung der Artikel 290-1 des Strafgesetzbuches der Republik Belarus sei (via gry-online.pl).

Entdeckt wurde der Name des Unternehmers auf der Liste von der weißrussischen Tageszeitung Nasza Niwa (via nashaniva.com), die als regierungskritisch gilt. Sie ist eine der ältesten Zeitungen im Land und zählt seit 2022 als „extremistische Formation“ (via currenttime.tv).

Weißrussland ist ein enger Verbündeter von Russland und gilt als die letzte Diktatur in Europa (via ARD Mediathek). Das Staatssicherheitskomitee gilt als Geheimpolizei und nennt sich KGB, genau wie der frühere und gefürchtete Geheimdienst der Sowjetunion.

Warum genau der Unternehmer von Wargaming nun als Terrorist gesucht wird, lässt sich aktuell nicht sicher sagen.