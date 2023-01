Der bekannteste Spieler von CoD spricht über finanzielle Absicherung – „Natürlich habe ich meine Hände versichert“

Wir haben euch in einem kleinen Video 5 deutsche Twitch-Streamer zusammengestellt, die in diversen Videospielen Synchronrollen hatten.

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Wie steht es um die Gesundheit von E-Sportlern? In den vergangenen Jahren ist die Gesundheit von E-Sportlern zu einem immer größer werdenden Thema geworden. Auch Scump spricht während der Podcast-Folge über die Probleme, die entstehen, wenn man acht Stunden am Stück vor dem PC sitzt.

Natürlich habe ich meine Hände versichert. […] Du solltest dir auf jeden Fall deine Hände versichern lassen. […] Rein hypothetisch: Was ist, wenn du die Treppe heruntergehst und eine falsche Stufe nimmst? Bumm, das Handgelenk ist hinüber. […] Man kann sich davon erholen, aber du bist das ganze Jahr raus. Wie wirst du bezahlt? Du weißt, was ich meine? [… ] Deshalb musst du alle deine Grundlagen abdecken.

Was sagt Scump zu seiner finanziellen Absicherung? Während Scump und H3CZ gegenseitig ihre Fingernägel bestaunen, nennt HECZ die Hände von Scump „Multimillionen-Dollar-Hände“ und sagt, jetzt, wo Scump im Ruhestand sei, könne er mit seinen Händen machen, was er will.

Scump ist der wohl bekannteste Spieler von Call of Duty . In einem Podcast sprach er nun über finanzielle Absicherung und verriet, dass er seine Hände versichern ließ.

