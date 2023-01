Call of Duty verliert überraschend einen seiner besten Spieler – „Inspiration für eine ganze Generation“

Seth „Scump“ Abner ist der wohl bekannteste Profi-Spieler von CoD. Eigentlich wollte er noch die aktuelle „Call of Duty: League“-Season mit Modern Warfare 2 spielen. Doch in einem emotionalen Video verkündete Scump nun unter Tränen seinen Abschied von der CoD-Profiliga.

Wer sich auch nur ein wenig mit der Profi-Szene von Call of Duty beschäftigt, der kennt den Namen Scump. Mehr als 10 Jahre spielte sich Seth Abner in die Herzen der Fans.

Er war Teil der legendären Truppe vom Team „Optic Gaming“, die 2017 den Weltmeister-Titel gewann – Scump, FormaL, Crimsix, Karma. Scump ist der letzte aus dem Trupp, der sich aus dem Top-Niveau zurückzieht.

In einer emotionalen Ansprache an Freunde und Fans verabschiedet sich Scump von der Profiliga CDL. Seine Rede, der Grund für den Ausstieg und Reaktionen auf seinen Rücktritt zeigen wir euch auf MeinMMO.

Abschied unter Tränen – Über 30 Millionen sehen Scumps Video

Was sagt Scump zu seinem Rücktritt? Der ehemalige CoD-Profi veröffentlichte auf Twitter ein 6-Minuten-Video zu seinem Rücktritt. Er hat sich viele Freunde und Weggefährten eingeladen, um diesen wichtigen Schritt in seinem Leben gemeinsam zu feiern.

Das Video findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Scump hält eine emotionale Ansprache, bedankt sich bei seinen Besuchern und dem „verrückten Support“, auf den er sich seine ganze Karriere über verlassen konnte.

Selbst mit Tränen in den Augen bringt er seine Besucher zum Lachen – das machte Scump immer aus. Er war nicht nur der knallharte CoD-Profi, sondern auch ein charismatischer Typ.

Auch wenn er nun etwas Angst vor seiner Zukunft hat, freut er sich auf die kommenden Herausforderungen. In Zukunft möchte er sich mehr auf Content konzentrieren, wird der CoD-Community also erhalten bleiben.

Welche Erfolge konnte Scump feiern? Höhepunkt war der Gewinn der CoD-Weltmeisterschaft 2017 in Call of Duty: Infinite Warfare. Zudem gewann er in seiner Karriere 31 Major-Tournaments in der Profiliga von CoD und 2 Gold-Medaillen bei den X-Games.



Nebenbei baute sich Scump einen YouTube-Kanal auf mit über 2,6 Millionen Abonnenten. Höhepunkt war der Gewinn der CoD-Weltmeisterschaft 2017 in Call of Duty: Infinite Warfare. Zudem gewann er in seiner Karriere 31 Major-Tournaments in der Profiliga von CoD und 2 Gold-Medaillen bei den X-Games.Nebenbei baute sich Scump einen YouTube-Kanal auf mit über 2,6 Millionen Abonnenten. Obwohl seine Karriere abseits der CoD-Liga oft nicht leicht war

Warum der Rücktritt? Scump sagt, es sei für ihn schwierig, gleichzeitig Content zu produzieren und Call of Duty auf dem höchsten Niveau zu spielen. Content-Creation sei aber schon immer etwas gewesen, das er gern gemacht hat.

Allerdings fühlt er sich auch ein wenig abgehängt. Scump ist 27 Jahre alt und gehört damit zu den „Senioren“ in der Call of Duty: League. Gegenüber seinem Team-Kamerad Shotzzy (21) sagt er im Video, dass er einfach nicht mehr so schnell sei wie die neue Generation.

Wie sehen die Reaktionen aus? Es wirkt fast so, als würde ihm die komplette CoD-Community Abschiedsgrüße senden. Der Tweet zu seinem Rücktritt wurde über 31 Millionen Mal gesehen, hat fast 11.000 Kommentare und mehr als 230.000 Likes (Stand: 18.01.23 / 16:40 Uhr).

In den Kommentaren finden sich offizielle Grüße von CoD – so schrieb der offizielle CoD-Account auf Twitter: „Für immer der König“. Auch die CoD-Studios Raven Software und Sledgehammer Games melden sich.

Andere bedanken sich bei Scump, so etwa der Warzone-Experte „JGOD“, der ein simples „Danke“ hinterlässt. Content-Creator @JaredFPS schreibt: „Du bist die Inspiration für eine ganze Generation und mehr, mein Bruder. Danke für alles, was du für Call of Duty und für die Fans getan hast“.

Zudem finden sich massig Kronen- und Ziegen-Emojis in den Kommentaren (engl. GOAT = Greatest of al Time) von Fans, Rivalen, Freunden und großen Content-Creator. Viele sind traurig, aber auch glücklich über den nächsten Schritt im Leben des Ex-Profis.

Ein angemessener Abschied für eine der größten Karrieren im Profi-Bereich von Call of Duty. Auch wir von MeinMMO wünschen Scump alles Gute für die Zukunft. Wie sehen eure Gedanken zum Rücktritt aus? Lasst uns einen Kommentar da.

Möchtet ihr lieber mehr über Call of Duty lesen, dann schaut hier vorbei: Spieler von CoD MW2 entdeckt Visier mit verstecktem Feature – „Zielfernrohr mit Flashbang-Upgrade, genial“