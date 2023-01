Mein bester Freund in CoD MW2 ist der aufblasbare Soldat – Wieso benutzt überhaupt jemand was anderes?

Call of Duty: Modern Warfare 2 hat ein paar interessante neue Gadgets mitgebracht. MeinMMO-Redakteur Maik Schneider hat jedoch nur Augen für den aufblasbaren Soldaten. Er nennt ihn liebevoll „Kumpelblase“ und möchten ebenfalls, dass ihr Freundschaft mit ihm schließt.

Schon in der Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 wusste ich nach 5 Minuten, dass ich eigentlich nur eine bestimmte Feldaufrüstung verwenden möchte. Das sind Gadgets in CoD, die eine Abklingzeit besitzen.

Beim Stöbern durch das Menü entdeckte ich damals die Feldaufrüstung „Aufblasbarer Täuschkörper“. Das Teil konnte ich mir direkt in Loadout packen, ich musste also kein bestimmtes Level dafür erreichen.

Schon beim Zusammenstellen der Ausrüstung spielte meine Fantasie Pingpong, was ich damit alles anfangen könnte. Denn es handelt sich dabei um einen aufblasbaren Soldaten, der sich überall auf dem Schlachtfeld platzieren lässt.

Selbst heute, mehr als 3 Monate später, ist Kumpelblase weiter ein fester Bestandteil meiner Ausrüstungen. Und bei meinen vielen, einfachen Kills, die ich mit dem Teil landen konnte, frage ich mich manchmal, wieso jemand überhaupt was anderes verwendet.

Sucht ihr Tipps zum Waffen-Leveln in CoD MW2, dann startet unser Video:

Aufblasbarer Täuschkörper – Wusste nie, dass ich das haben will

Beim vollen Release von Modern Warfare 2 ging meiner erster Weg ebenfalls in das Loadout-Menü. Direkt die Feldaufrüstungen checken und danach im Chat beschweren.

Denn der aufblasbare Täuschkörper lässt sich erst auf Level 49 freischalten – kurz vor dem Ende der Level-Phase für Ausrüstung in Call of Duty. Ein harter Schlag direkt in die Milz.

Doch als ich ihn endlich hatte, wurden alle meine Erwartungen erfüllt, mit der Zeit sogar übertroffen. Ich dachte: „Wenn das Teil bekannt ist, feuert doch keiner mehr auf den komischen, regungslosen Soldaten“.

Pustekuchen! Bis heute funktioniert Kumpelblase hervorragend für Ablenkungen jeder Art. In Verbindung mit Blend- oder Rauchgranaten handelt es sich dabei um fast schon um professionelle Täuschmanöver mit militärischem Standard.

Erst kürzlich gab es dazu einen fantastischen Clip auf reddit, der perfekt zeigt, welche Hilfe Kumpelblase auf dem Schlachtfeld sein kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Ob gegen Sniper, Headglichtes, auf Objectives oder einfach nur, wenn ich um eine Ecke donner – der aufblasbare Soldat lässt mich nicht im Stich. Im Gegensatz zu vielen anderen Mitspielern, die mit einer unverschämten Selbstverständlichkeit an Dog-Tags im Modus „Abschuss bestätigt“ vorbeirennen.

Manchmal funktioniert das Gadget sogar zu gut und legt mich selbst rein. Doch selbst das stört mich gar nicht – denn ich muss dann jedes Mal schmunzeln. Und im aktuellen Zustand von CoD freue ich mich über jeden Moment, in dem ich im Spiel was zu lachen habe.

Mit den Bohrgranaten empfehle ich euch übrigens ein weiteres neues Gadget, das optimal zum aufblasbaren Soldaten passt.

Ich weiß, Totenstille ist ebenfalls übel stark, genau wie das Trophy System und auch die platzierbaren Kameras können sehr hilfreich sein.

Doch was ich mit Kumpelblase in CoD MW2 schon erlebt habe, kann man wohl mit den Abenteuern vergleichen, die Spongebob und sein eigener Blasenkumpel erlebt haben (via youtube.com). Den gebe ich nicht mehr her!

Erzählt mir auch von euren liebsten Gadgets und Ausrüstungen im Spiel.