CoD MW2: Waffen schnell leveln – 3 Tipps für mehr Waffen-Stufen

Call of Duty Modern Warfare 2 bietet mit dem neuen Waffenschmied-System viele coole und vor allem neue Anpassungsmöglichkeiten für eure Waffen. Leider müssen diese zuerst mit XP freigeschaltet werden. Wir zeigen euch deshalb 3 Tipps, wie ihr schnell eure Knarren leveln könnt.

Wie levelt man Waffen in MW2? Waffen in CoD MW2 werden durch Kills aufgelevelt. Diesmal jedoch besitzt das Waffenarsenal keine irrsinnig langen Levelphasen, in denen ihr Stunden an einer Knarre sitzt, um sie auf Stufe 50 zu erhöhen. Jede Waffe in MW2 hat nur 20 Level.

Trotz dessen ist das Waffenlevel jeder Knarre wichtig, da ihr dadurch Plattformen freischalten könnt, um weitere Gattungen der Tötungsmaschinen freizuschalten. Alles greift in der Waffenschmiede 2.0 ineinander und erfordert von euch, dass ihr jedes Gewehr, Pistole oder sonstiges einige Zeit gespielt haben müsst.

Wir zeigen euch jedoch nun 3 Tipps, wie ihr das Level eurer Waffen schneller und effektiver erhöhen könnt. Hier nochmal der englische Trailer zur Waffenschmiede 2.0:

1. Wählt den richtigen Modus aus

Was ist damit gemeint? Zum Release von MW2 hat Infinity Ward insgesamt 11 Modi implementiert. Einer davon jedoch lohnt sich am meisten und das ist der Bodenkrieg. Der 32vs32-Kampfmodus lässt euch auf einer riesigen Map gegen ein großes Team antreten und Zonen einnehmen.

Viele Spieler haben inzwischen in ihrer Zeit im Multiplayer festgestellt, dass sich vor allem Bodenkrieg für XP am meisten lohnt.

Große Kämpfe lohnen sich

Warum ist Bodenkrieg so lukrativ? Es ist merkwürdig, weshalb ausgerechnet der Bodenkrieg die XP-Spendierhosen anhat. Der CoD-YouTuber WhosImmortal hat in einem normalen Modus sowie in einer Bodenkrieg-Session dieselbe Menge an Kills erzielt, jedoch festgestellt, dass Bodenkrieg mehr XP abwirft.

Ob das gewollt oder nur ein Fehler im System ist, ist nicht gewiss. Fakt ist jedoch, dass wenn ihr eure Waffen schneller leveln wollt, definitiv einen Abstecher in den Bodenkrieg machen solltet.

2. Versucht euch an Kill-Boni

Der zweite Weg sich extra XP zu sichern sind Kill-Boni. Mit Kill-Boni sind vor allem Dinge gemeint, die zusätzlich zu einem Kill einhergehen können. Dazu zählen:

Headshots

Mehrere Kills hintereinander

Comebacks

Königsmörder-Kills

Auf den ersten Blick wirken die zusätzlichen 15 oder 20 XP wenig, doch wenn ihr mehrere solcher Boni in einer Runde ergattert, summiert sich das Ganze. Versucht euch also da dran und räumt im Schlachtfeld auf.

3. Extra XP durch Camo-Challenges

Ein letzter Schritt, um noch zusätzliche XP zu sammeln, sind die Camo-Challenges. Mit ihnen schaltet ihr nicht nur coole und vor allem seltene Waffenlackierungen frei, sondern bekommt beim Abschluss sogar ein bisschen XP.

Das gute hierbei ist, dass sich die Challenges in MW2 um einiges vereinfacht haben. Ihr müsst nicht mehr 10 Stunden an einer Challenge hocken, sondern könnt diese vergleichsweise erledigen. Während ihr also im Bodenkrieg nach Kill-Boni Ausschau haltet, könnt ihr nebenbei die Camo-Challenges freispielen.

Eine wichtige Anmerkung: Falls ihr die Story-Missionen in MW2 nacheinander durchspielt, könnt ihr für die Komplettierung einiger Missionen sogenannte „Waffen-XP-Tokens“ verdienen. Diese lassen sich dann im Multiplayer einlösen und geben euch bei Kills oder ähnlichen Aktionen der XP-Gewinnung doppelte Erfahrungspunkte für eure ausgerüstete Knarre.

Beachtet jedoch hierbei, dass sich um ein Verbrauchsobjekt handelt und sich dieser Token nach Benutzung auflöst.

Das waren unsere Tipps, wie ihr am schnellsten und besten an XP für eure Waffen rankommt. Habt ihr sonstige Tipps, die ihr gerne mit anderen teilen würdet? Dann nennt sie uns doch gerne in den Kommentaren!

Falls ihr noch ein gutes Setup für die Einsteiger-Waffe M4 sucht, haben wir genau das richtige für euch: