CoD MW2: Ex-Weltmeister zeigt Setup für das Einsteiger-Sturmgewehr M4 – Nach 12 Stunden Grinding

In Call of Duty: Modern Warfare 2 können Spieler mit der ersten Waffe in ihrer Sammlung, die M4, schon viele Matches bestreiten. Damit ihr jedoch mit eurem Einsteiger-Gewehr auch gut spielen könnt, hat Ex-Weltmeister Clayster sein Setup dafür geteilt. Wir zeigen euch alle wichtigen Informationen dazu.

Was ist das für ein Setup? Dieses Setup dreht sich um das Starter-Sturmgewehr „M4“, das alle Spieler zu Beginn in die Hand gedrückt bekommen. Während ihr also euren Account auf den Maximal-Rang 55 levelt und nebenbei weitere Plattformen für die Waffenschmiede freischaltet, werdet ihr eine lange Zeit mit der M4 zocken.

Damit ihr jedoch in euren Kämpfen auch erfolgreich hervortretet, haben wir für euch ein Setup herausgesucht, das vom ehemaligen CoD-Weltmeister „Clayster“ zusammengestellt wurde.

CoD MW2: M4-Profi-Setup für jeden Spieler

Wie sieht das Setup aus? Das Setup des Profis fokussiert sich auf die Erhöhung des Schadens und der Reichweite sowie einer besseren Kontrolle des Rückstoßes. Folgende Aufsätze hat Clayster gewählt:

CoD MW2: M4 – Clayster-Setup Griff: Phantom-Griff Schaft: Demo-Präzision-Elite-Fabrikschaft Laser: Schlager Peq Box IV Lauf: Tempus Hightower 20″ Mündung: Sakin Tread-40



Aufsätze auf Englisch

CoD MW2: M4 – Clayster-Setup

Rear Grip: Phantom Grip

Stock: Demo Precision Elite Factory

Laser: Schlager Peq Box IV

Barrel: Hightower 20″ Barrel

Muzzle: Sakin Tread-40

Kann ich das Setup schnell freischalten? Da die Waffenschmiede in MW2 ausgefeilt und angepasst wurde, funktioniert alles über Waffenplattformen und Level. Ihr müsst für verschiedene Waffen das passende Level erreicht haben, um die benötigten Aufsätze freizuschalten. Das kann schon etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Habt ihr die teure Vault-Edition von Modern Warfare 2 gekauft, befinden sich die passenden Aufsätze bereits in eurem Inventar.

Der Profi Clayster teilte mehrerer seiner Setups übrigens nach über 12 Stunden Grind und feilte immer wieder in seinen Aufsatz-Kombinationen.

Der Profi stellt jedoch auch klar, dass es sich hierbei nicht um das „perfekte“ Setup handelt. Jeder Spieler präferiert und entscheidet selbst in der Waffenschmiede, was für ihn am besten passt. Trotz dessen handelt es sich hierbei um eine solide Zusammenstellung, die jeder ausprobieren kann.

Mit Tuning zu eurer Lieblingswaffe: Wenn eure Waffe auf das Maximallevel gebracht wurde, könnt ihr bei euren aktivierten Aufsätzen ein kleines Feintuning durchführen. Mit diesem „Feintuning“ lassen sich weiterhin eure Werte verbessern und anpassen.

Schaut euch den Tweet von Clayster an, wenn ihr tiefer ins Tuning einsteigen wollt.

Somit bremst euch die Waffenschmiede nicht nach dem Erhalt aller Aufsätze aus, sondern bietet euch die Möglichkeit eurer Wunschwaffe weiterhin stetig näherzukommen.

Was haltet ihr von diesem Setup? Habt ihr es ausprobiert oder sogar euer eigenes Setup schon erstellt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren und teilt eure Erfahrungen.

