Profi-Team verrät 3 Tricks, um sich im Ranglistenmodus von CoD MW2 zu verbessern

Mit Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare 2 kam der Ranglistenmodus ins Spiel. Ein Mitglied des Teams “LA Guerillas” zeigt Controller-Nutzern 3 Tricks, um sich in dem Modus zu verbessern.

Was ist der Ranglistenmodus in Modern Warfare 2? Der Ranglistenmodus ist ein kompetitives 4vs4-Multiplayer-Erlebnis, das sich an den offiziellen Regeln, Einschränkungen, Karten und Modi der Call of Duty League orientiert. Der Modus ist ab Spielerstufe 16 verfügbar.

Aktuell läuft die Season 3 von Modern Warfare 2 und Warzone 2. Den kurzen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

3 Tricks, die zu besseren Erfolgen führen

Mit einem Gameplay-Video auf dem TikTok-Account richtet sich das E-Sport-Teams “Los Angeles Guerrillas” an Controller-Spieler in Call of Duty: Modern Warfare 2. Das Team verrät in 30 Sekunden ein paar Möglichkeiten, sein Gameplay zu verbessern:

Field of View (Sichtfeld) anpassen

Anvisieren “spammen”

Aim-Assist ausnutzen

Um den Waffenrückstoß besser kontrollieren zu können, empfiehlt der Spieler im Video, das Field of View auf 105 zu stellen. Alles, was darüber hinaus geht, erschwert die Kontrolle der Waffe. Zudem lässt es Feinde kleiner erscheinen und verringert dadurch die Zielhilfe. Ein kleineres FoV “verzeiht” ungenaue Schüsse eher.

Wenn der Spieler zu lange anvisiert, sorgt dies dafür, dass die Waffe vom Ziel abweicht – euer Fadenkreuz bewegt sich um den Zielpunkt herum. Der Trick sei nun, das Anvisieren zu “spammen”, um das Abweichen zu reduzieren – bis euer zum im Fadenkreuz ist.

Damit der Aim-Assist vollständig ausgenutzt werden kann, ist es sinnvoll, euch beim Anvisieren mit dem linken Stick nach links oder rechts zu bewegen. Nur so nutzt ihr den „Rotations-Aim-Assist“, bei dem eure Spielfigur ein wenig mit dem Gegner mitrotiert und folgt (funktioniert auch aus der Hüfte).

Auf TikTok erklärt La Guerrillas die beschriebenen Tricks:

Wie kann man innerhalb der Rangliste aufsteigen? In dem kompetitiven Modus kann man auf zwei Arten aufsteigen. Mit dem Spielen der Matches erhält man ein Skill-Rating, welches bestimmt, welcher der acht Divisionen man zugeordnet wird – abhängig von der Spielleistung. Man startet zu Beginn von Season 3 in der Bronze-Divison, die höchstmögliche ist “Top 250”.

Darüber hinaus levelt ihr euren Rang. Jeder Sieg bringt dem Spieler einen Stern ein. Je mehr Sterne man ansammelt, desto höher ist der Rang. Dabei erhält man in Fünferschritten ein neues Rangsymbol, welches die Farbe der Division hat. Weiteres zu dem Modus erfahrt ihr auf der „Call of Duty“-Website.