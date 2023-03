Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Es gibt Hinweise auf ein neues Fraktions-System. So soll es größere Auswirkungen haben, mit welchen Fraktionen ihr bereits enger zusammengearbeitet habt. Das bringt dann nicht nur neue Missionen, sondern die KIs der Fraktionen auf der Map sind euch freundlicher gesonnen und es könnte spezielle Kauf-Stationen geben, die zu einer Fraktion gehören ( via twitter.com ).

Was sind Warzone Ranglisten-Spiele? Der neue SBMM-Modus für Warzone 2. Spieler werden anhand ihres Skill-Rankings zusammen in ein Match geworfen. Andere Matchmaking-Faktoren spielen eine weniger wichtige Rolle. Hier gibts mehr Infos zum CoD-Matchmaking .

Was ist Beutegeld? Das war der Modus neben dem Battle Royale in Warzone 1. Der Fokus liegt hier darauf, das meiste Cash zu sammeln und nicht die meisten Kills. Weil in Beutegeld die Respawns aktiviert sind, eignet sich der Modus auch hervorragend zum Waffen-Leveln.

Was ist Feuergefecht? Das ist ein neuer Modus mit eigenen, kleinen Karten, die euch Gefechte im 2vs2 liefern. Dieser ultimative Kumpel-Modus war in CoD MW 2019 sehr beliebt und kommt endlich auch zu CoD MW2.

Demnach wäre der Start am 12. oder 13. April 2023, in der Woche nach Ostern.

Call of Duty hat sich zu einem Service-Franchise entwickelt und bringt regelmäßig kostenlosen, neuen Content und Änderungen über Seasons ins Spiel. Als Nächstes steht die Season 3 an und hier gibt es alle bisher bekannten Infos:

Im April feiert die Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 seinen Release. Die Entwickler haben bereits Dinge angekündigt und auch Leaks machen schon die Runde. Was es über Inhalte und dem neuen Update zu wissen gibt, sammeln wir hier auf MeinMMO.

