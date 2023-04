CoD Warzone 2 behebt in Season 3 endlich die schlechteste Änderung im Vergleich zu Warzone 1

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Auf der anderen Seite stehen die Sniper-Spieler, die mit ihren Aktionen für unvergessliche Momente in einem Match sorgen können. Sniper-Headshots aus großer Entfernung, am besten noch auf ein mobiles Ziel, sind Höhepunkte für wohl jeden Shooter-Spieler.

Dass die One-Shot-Sniper zurückkehren, ist ein furchtbar wichtiger Schritt in der Evolution der zweiten Warzone. Die Ankündigung klingt auch stark danach, dass es wieder zu einem System wie am Ende von Warzone 1 kommt:

Bereits im Blog zur Season 3 wurde so etwas leicht angedeutet, aber bisher keine Worte zur konkreten Umsetzung. Wir müssen also vorerst noch abwarten, welche Limitierungen uns gesetzt werden.

Die Season 3 von Call of Duty steht an und hat wieder einmal einige spannende Neuerungen und Änderungen für Warzone 2 im Gepäck. Mit dabei ist ein tiefer Einschnitt in die Waffen-Balance. Eine längst überfällige Anpassung, meint MeinMMO-Redakteur Maik Schneider.

