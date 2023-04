Sony-Chef schießt weiter gegen Kauf von Call of Duty durch Microsoft: „Unser Geschäft würde sich nicht davon erholen“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Experten schätzen die Chancen positiv ein, dass es am Ende zu einer Fusion ohne große Einschränkungen für Microsoft und Activision-Blizzard kommt. Am Ende muss die Zeit jedoch zeigen, wie die Entscheidung aussieht.

Am Ende hängt die Übernahme wohl an den Einschätzungen von drei Behörden: den Aufsichts-Instanzen der USA, der EU und der britischen CMA. Die Entscheidung einer dieser Behörden würde voraussichtlich auch die anderen Entscheidungen beeinflussen, deswegen setzt Sony jetzt noch einmal auf Konfrontation.

Sony sieht es als erwiesen an, dass Microsoft beinahe alles tun würde, um sich einen Wettbewerbsvorteil im hart umkämpften Konsolenmarkt zu verschaffen. Und Call of Duty sei dabei weiterhin ein Zünglein an der Waage.

[Eine schlechtere Version von Call of Duty führe zu] ernsthaften Schäden unserer Reputation. Unsere Gamer würden unsere Plattform in Scharen verlassen und Netzwerkeffekte würden das Problem verschärfen. Unser Geschäft würde sich nie erholen.

Sony skizziert den Fall, dass Microsoft die Qualität von Call of Duty auf der PlayStation absichtlich verschlechtern würde. Dazu schaffte es ein Zitat von SIE CEO Jim Ryan in die Stellungnahme:

Schon in Punkt 2 gehts heftig zur Sache: „Die Umkehrung der Position der CMA zu ihrer Theorie über den Schaden am Konsolen-Markt ist überraschend, beispiellos und irrational“. Sony kritisiert hier das Umdenken der Behörde und weist daraufhin, welche Beweise bereits geliefert wurden.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Das konnte der CEO von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, offenbar nicht so stehen lassen und kritisiert mit ungewohnt starken, persönlichen Worten den Kurs der CMA. Demnach könnte Call of Duty dem Geschäft von Sony schwer schaden.

Schnell wurde klar: Der Deal kann nicht einfach so über die Bühne gehen. Die Markt-Aufsichtsbehörden dieser Welt begannen mit ihren Prüfungen – man hat Bedenken, dass die Fusion schlecht für die Kunden sein könnte, also für uns Gamer. Als Advokat dieser Bedenken trat Sony auf den Plan.

Als Microsoft im Januar 2022 ankündigte, man wolle Activision-Blizzard für fast 70 Milliarden Dollar übernehmen, hielt die Gaming-Welt den Atem an. Man dachte an kostenlose Blizzard-Spiele im Xbox Game Pass oder welche Auswirkungen der Deal auf den Markt haben könnte.

Microsoft verkündete vor mehr als einem Jahr, dass man den „ Call of Duty “- und „ World of Warcraft “-Konzern Activision-Blizzard für fast 70 Milliarden Dollar übernehmen möchte. PlayStation-Hersteller Sony stellte sich dabei als größter Gegner heraus, der bis heute gegen die Fusion kämpft.

Insert

You are going to send email to