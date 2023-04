Xbox-Manager erklärt, wieso der Game Pass kein „störendes Geschäftsmodell“ sei

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

In einem Statement gegenüber The Verge erklärt Kai Perez, Head of Global Communications: “Wir haben unser bisheriges Einführungsangebot für Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass gestoppt und prüfen derzeit verschiedene Marketingaktionen für neue Mitglieder in der Zukunft”.

Ich glaube also nicht, dass Game Pass ein störendes Geschäftsmodell ist, sondern es ist auf eine wirklich positive Art und Weise eine Bereicherung. Und wir als Branche müssen uns mehr dieser additiven Geschäftsmodelle ansehen. Ähnlich wie bei der digitalen Distribution, die zwar eine gewisse Störung für den Einzelhandel darstellte, aber letztlich einen Mehrwert darstellte, weil nicht jedes Spiel so groß sein musste, dass es sich auf einer Disc rechtfertigen ließ.

Was ist [email protected] ? Die Abkürzung steht für Independent Developers @ Xbox und ist ein Programm, das Indie-Entwicklern die Selbstpublikation ihrer Titel für PC, Cloud, Xbox One und Xbox Series X und S ermöglicht.

