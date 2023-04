Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Was kommt später? Die Liste für den Verlauf der Season kann sich ebenfalls sehen lassen. Es ist jedoch unklar, was davon im Laufe der Season kommt und was zum Mid-Season-Update erscheint:

Am 12. April um 19 Uhr startet die kostenlose Season 3 von Call of Duty. CoD MW2 und Warzone 2 bekommen neuen Content, einen frischen Battle Pass und es wurden viele kleine Änderungen angekündigt.

Nicht mehr lange bis zum Release von Season 3 in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 . Hier findet ihr eine schnelle Übersicht aller Infos zum Update und dem Content.

