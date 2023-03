CoD MW2 & Warzone 2: Eine Änderung lässt euch Waffen ohne Nachteile verbessern – Mit einem kleinen Trick

Der Waffenschmied in Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 erlaubt es euch, eure Knarren bis ins Detail euren persönlichen Vorteilen anzupassen. In einem der letzten Updates haben die Entwickler jetzt an der Balance geschraubt und das macht es möglich, das Maximum aus euren Waffen herauszuholen.

Wie nutzt man den Waffenschmied zu seinem Vorteil? Für Neulinge ist der Waffenschmied in Call of Duty MW2 erst einmal eine Herausforderung. Es gibt zahlreiche Waffen und unzählige Aufsätze, mit denen man die Knarren personalisieren kann. So ist es kein Wunder, dass selbst Profis immer wieder neue Aufsätze oder Tunings finden, die vorher übersehen wurden, obwohl sie viele Vorteile bieten.

Grundsätzlich solltet ihr darauf achten, dass ihr die natürlichen Eigenschaften einer Waffe mit den richtigen Aufsätzen und Tunings verbessert.

Ein leichtes Maschinengewehr zum Beispiel bietet hohen Schaden und große Reichweite. Wählt also Aufsätze und Tunings, die diese Eigenschaften sinnvoll ergänzen. Alle Einzelheiten dazu findet ihr im MeinMMO-Guide.

Was haben die Entwickler geändert? Im Zuge des Season 2 Realoaded Updates wurden verschiedene Munitionstypen überarbeitet. Dabei wurde unter anderem die Drachenatem-Munition für Schrotflinten generft.

Gleichzeitig stärken die Entwickler aber die anderen Munitionstypen: Bei der Zerfalls-Munition, den Hohlspitzgeschossen und der Überdruck-Munition wurden jeweils die Nachteile zur Kugelgeschwindigkeit, zum Rückstoß und zur Reichweite entfernt. Zwar finden sich diese Informationen auch in den Patchnotes, doch die Tricks zum Tuning verschweigen die Entwickler.

Experimente mit dem Waffenschmied sind manchmal knifflig, doch das Ergebnis lohnt zumeist.

Warzone-Profi findet die richtigen Einstellungen

Welche Munition sollte man verwenden? Für Sturmgewehre, Maschinengewehre und Sniper ist die Hochgeschwindigkeitsmunition weiterhin die beste Wahl. Der CoD-Profi „TheXclusiveAce“ fand heraus, dass besonders Maschinenpistolen von dem Mid-Season-Update profitieren.

Schaut man sich die Vielzahl der verschiedenen „Meta-Waffen“ einmal an, fällt auf, dass die meisten bei den SMGs auf spezielle Munition verzichten. Deshalb testete TheXclusiveAce in einem Video kurzerhand die verschiedenen Munitionstypen.

Das Ergebnis: Mit dem richtigen Tuning der Munition lässt sich das Handling der Waffen spürbar verbessern. Seine Analyse könnt ihr euch hier im Video anschauen:

TheXclusiveAce zeigt, wie wichtig Waffentuning ist

Worauf sollte man beim Tuning achten? Im Waffenschmied gibt es beim Tuning zwei verschiedene Regler, die die Handhabung der Waffe beeinflussen. Das Diagramm in der Mitte zeigt euch, wie sich die Änderungen konkret auswirken.

Auf der vertikalen Achse justiert ihr die effektive Reichweite oder die Rückstoßdämpfung.

Auf der horizontalen Achse stellt ihr die Rückstoßstabilität oder die Geschossgeschwindigkeit ein.

Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, ändert sich dann das Handling eurer Waffe.

Ganz allgemein empfiehlt es sich, bei SMGs, die effektive Reichweite auf der vertikalen Achse und die Rückstoßstabilität auf der horizontalen Achse zu priorisieren. Habt ihr euch für ein Tuning entschieden, solltet ihr eure Einstellungen anschließen am Schießstand überprüfen.

Die richtige Munition macht eure Waffe stärker

Was ist daran so besonders? Effektive Reichweite oder Rückstoßstabilität sind Werte, die man auch durch andere Aufsätze verstärken kann. Untergriffe oder Laser kommen aber immer auch mit Nachteilen daher. Bei der Munition hingegen sind diese jetzt weggefallen und obendrauf gibt es noch einzigartige Effekte, welche durch keine anderen Aufsätze zu bekommen sind. Dazu zählen:

Hohlspitzgeschosse Stoppt gegnerischen Sprint und verhindert, dass dieser für kurze Zeit erneut eingesetzt werden kann, solange ihr einen Treffer auf den Beinen landet Leicht erhöhter Schaden im Vergleich zu Standardmunition



Zerfalls-Munition Verzögert die Heilung der Feinde, nachdem sie getroffen wurden Leicht erhöhter Schaden im Vergleich zu Standardmunition



Überdruck-Munition Lässt Gegner bei einem Treffer stärker zucken, besonders effektiv gegen Sniper Leicht erhöhter Schaden im Vergleich zu Standardmunition



Rüstungsbrechende Munition Erhöht die Durchschlagskraft und erlaubt es euch Gegner durch bestimmte Objekte wie zum Beispiel Türen hindurch zu treffen Erhöht den Schaden gegen Fahrzeuge und Killstreaks wie zum Beispiel UAVs



Jede dieser Munitionsarten hat ihre eigenen Vorteile. Probiert es am besten selbst einmal aus und schaut, welche Munition euch am besten gefällt und zu eurem Spielstil passt.

Jetzt ist eure Meinung gefragt! Habt ihr die verschiedenen Munitionstypen schon ausprobiert? Ihr seid Tuning-Experte und habt noch andere Tipps und Tricks auf Lager, vielleicht eine Waffe, die keiner so richtig auf dem Zettel hat? Lasst uns einen Kommentar da und diskutiert mit der Community.

