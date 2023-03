CoD Warzone 2: Experte zweifelt an der besten MP – Starke Alternative spielt sich viel besser

In Call of Duty: Warzone 2 wurden in der Mid-Season 2 einige Waffenveränderungen vorgenommen. So schneidet inzwischen die Maschinenpistole Vel 46 noch besser als bisher. Ein Experte zeigt in einem Video, warum die Waffe so gut ist und welches Setup sich für sie anbietet.

Ein Update am 24. März 2023 lieferten CoD: Warzone 2 einige Änderungen in der Waffen-Meta.

Laut einiger YouTuber sei dadurch nun eine bestimme Waffe besser als je zuvor. So nennt WhosImmortal die Vel 46 die neue Nummer 1 unter den Maschinenpistolen (via YouTube). Damit sei sie inzwischen sogar eine starke Alternative zur bisher etablierten Lachmann MP.

Der YouTuber und Warzone-Experte „P4wnyhof“ (via YouTube) erklärt in seinem Video, warum die Vel 46 so gut ist und liefert eine Anleitung, wie ihr das meiste aus der Maschinenpistole herausholen könnt.

CoD: Warzone 2: Vel 46 – Setup für Hüftfeuer und wenig Rückstoß

Der Youtuber stellt als starke Alternative zur Lachman MP die gebuffte Vel 46 vor. Die Waffe eigne sich vor allem für Leute, die gerne auf nahe Distanz kämpfen und aus der Hüfte feuern.

Dieses Setup empfiehlt der YouTuber in seinem Video für die Vel 46:

Mündung: Tango 228 Barrel

Unterlauf: OP-X9 Foregrip

Magazin: 30 Round Mag

Laser: VLK LZR 7MW oder Point-G3P 04

Griff: ZLR Combat Grip

Das englische Video mit der Einschätzung von P4wnyhof findet ihr hier:

Die gebuffte Vel 46 kann mit dem Setup oben mit einer Reichweite von 13 Metern auftrumpfen. Bis hier verursacht die MP ihren vollen Schaden. Im Vergleich dazu schneidet die Lachmann mit 8 Meter deutlich schlechter ab.

Die Vel sei für nähere Ziele mit einer Entfernung von 20 Metern super. Der fast ausschließlich vertikale Rückstoß erlaubt auch Gefechte auf mittlere Entfernungen, wo andere Spieler schon ihr Sturmgewehr ziehen müssen. Ein starker Vorteil in einem schnellen Kampf.

Wie sieht das Setup für besseres Hüftfeuer aus? Solltet ihr den Fokus mehr auf Hüftfeuer legen, empfiehlt der Youtuber ein 50 Round Magazin und ein Point-G3P 04 Laser. Tango 228 Barrel kann in dem Fall entfernt werden.

Aktuell gilt die Vel 46 damit als eine der besten Optionen im Nahkampf, mit der ihr etwas mehr Reichweite als mit der Lachmann MP erzielen könnt – auch wenn sie bei der Time-to-kill etwas schwächer abschneidet.

