CoD Warzone 2: Morgen kommt die Mid-Season 2 und nerft die fieseste Waffe auf dem Schlachtfeld

Das heiß erwartete Mid-Season-Update für Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 steht vor der Tür. Die Entwickler kündigten in den letzten Tagen bereits zahlreiche Änderungen an. Jetzt steht fest, dass Season 2 Reloaded auch eine der aktuell stärksten Waffen nerfen soll.

Was ist das Mid-Season-Update? Season 2 Reloaded, wie das Mid-Season-Update mit offiziellem Namen heißt, ist der zweite Teil des jeweiligen Content-Zyklus von Call of Duty. Mit einer neuen Season werden in der Regel neue Features, wie Maps und Waffen angekündigt.

Einige dieser Features sind direkt zum Start der Season verfügbar, andere wiederum werden erst zur „Halbzeit“ der Mid-Season veröffentlicht. Traditionell bringen die Entwickler mit den Mid-Season-Updates auch jede Menge Bugfixes und Balance-Änderungen ins Spiel. Einen kurzen Überblick über die Inhalte von Season 2 Reloaded haben wir hier für euch zusammengefasst: CoD MW2 & Warzone 2: Mid-Season 2 startet morgen – Alle Infos in 3 Minuten

Wann startet das Mid-Season-Update? Die Entwickler haben das Update für Mittwoch, den 15. März um 18:00 Uhr angekündigt. Wahrscheinlich wird es bereits im Laufe des Tages einen Pre-Load für Season 2 Reloaded geben.

Auch für die neue Map Ashika-Island gibt es Änderungen. Einen Überblick über die neue Map und die wichtigsten Features von Season 2 gibts hier im Trailer:

Entwickler kündigen Änderungen der Waffen-Balance an

Welche Balance-Änderungen wurden angekündigt? Der Elefant im Raum ist sicherlich die KV-Broadside. Die neue Shotgun der Kastov-Plattform wurde mit dem Start von Season 2 Teil des Waffenarsenals. Seitdem sorgt sie aber in Al’Mazrah und auf Ashika Island für Angst und Schrecken.

Auch der Multiplayer bleibt nicht verschont: Seit die Map „Shipment“ wieder Teil der Playlist ist, fallen die Spieler der Schrotflinte auch dort massenhaft zum Opfer. Dass die Knarre so stark ist, liegt vor allem an der „Drachen-Atem-Munition“, welche die KV-Broadside zum feuerspeienden Monster macht.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass eine Feuer-Shotgun die Warzone dominiert. Kein Wunder also, dass große Teile der Community einen Nerf der Waffe verlangen. Bei Twitter haben die Entwickler reagiert und eine Änderung der Waffe angekündigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Neben der Shotgun erwischt es auch einen Killstreak in Warzone 2. Die Bomben-Drohne wird auf unbestimmte Zeit wieder verschwinden. Der Killstreak, der ursprünglich von Spielern erfunden wurde, sorgte bereits in Season 1 für Ärger. Jetzt wollen die Entwickler eine langfristige Lösung finden.

Season 2 Reloaded soll Audio-Probleme in den Griff bekommen

Welche Änderungen wurden angekündigt? Audio-Probleme in Shootern können echt nervig sein. Wenn man seine Gegner nicht vernünftig hört, kann das den Spielfluss enorm stören. Mit schlechtem Sound seid ihr schlicht im Nachteil. Schlechter Sound in Battle-Royal-Games wie CoD Warzone ist ein Problem, dass auch DrDisrespect immer wieder zur Weißglut bringt.

Audio-Probleme sorgen in der Call-of-Duty-Community immer wieder für Frust. Season 2 Reloaded soll diese Probleme jetzt adressieren. Auf Twitter sprachen die Entwickler einige Kern-Probleme an. Unter anderem wird der Sub-Mix geändert, damit sich gegnerische Schritte besser von anderen Geräuschen abgrenzen und deutlicher aus der Klang-Kulisse herausstechen.

CoD Warzone 2: Die besten Sound-Einstellungen für Battle Royal und DMZ

Die Entwickler von Infinity Ward versprechen außerdem Änderungen am Sound von Schritten auf Sand. Diese sollen künftig besser zu hören sein und sich besser von anderen Klängen abheben. PC-Spielern soll es wieder möglich sein, zwischen Stereo- und Surround-Output zu wählen.

Jetzt ist euere Meinung gefragt! Was haltet ihr von den Änderungen? Kommt der Nerf der KV-Broadside grade recht? Hofft ihr, dass die Entwickler die Audio-Probleme endlich in den Griff bekommen? Auf welche Features von Season 2 Reloaded freut ihr euch am meisten? Lasst uns einen Kommentar da und diskutiert mit der Community.

CoD MW2 & Warzone 2: Battle Pass der Season 2 – Die Inhalte in der Übersicht