CoD Warzone 2: Unfairer Glitch gibt Spielern zufällig bessere Sieg-Chancen – Jedes Match kann betroffen sein

Ein Fehler in Call of Duty Warzone 2 sorgt dafür, dass Spieler teilweise zu fünft oder zu sechst in einem Squad landen. Die großen Gruppen haben in Al Mazrah und Ashika Island natürlich einen enormen Vorteil und die Community ist frustriert.

Was ist das für ein Glitch? Normalerweise starten Spieler Solo, als Duo, Trio oder Squad in der Warzone. Es gab aber auch eine Ausnahme von dieser Regel: Mit dem Start des neuen Call of Duty kam der „Unhinged“-Modus dazu, der euch erlaubt, im Laufe einer Runde weitere Operator in euer Team zu rekrutieren.

Mit dem Start von Season 2 wurde dieser Spielmodus jedoch entfernt. Trotzdem melden aktuell einige Spieler, dass sie teilweise zu fünft oder zu sechst in einer Gruppe landen. So postete ein Reddit-Nutzer ein Foto seines Teams, das zeigt, wie sich 5 Spieler in seinem 4-Mann-Team befinden.

Die Community spekuliert seitdem, wie es zu diesem Fehler kommen konnte und ob es sich überhaupt um einen Fehler handelt. Viele Spieler sind wegen dieses Bugs und anderer Fehler frustriert. Vonseiten der Entwickler gibt es bisher noch keine Erklärung dieses Phänomens.

Mit dem ersten großen Update zu Warzone 2 gab es viele neue Inhalte. Alle Features von Season 2 findet ihr hier im Trailer:

Team-Größen spielen verrückt – Bis zu 8 Spieler in einem 4er-Team

Wie sieht das dann aus? Da die Entwickler bisher noch zu den Vorfällen schwiegen, brodelt es umso heftiger in der Gerüchteküche. Kurz nachdem der Reddit-Tread erstellt worden war, machten Aufnahmen aus einem Stream die Runde.

Diese zeigen den Content-Creator „TheTacticalBrit“, der sich an der Nuke-Challange versucht. Zu seiner großen Überraschung befanden sich in seinem 4er-Team gleich zu Beginn der Partie 2 zusätzliche Spieler. Wie es zu dieser Gruppenkonstellation gekommen war, konnte auch der Warzone-Streamer nicht erklären. Er nutze seinen Vorteil aber aus und gewann die Runde Warzone mit Leichtigkeit.

In der kurzen Cut-Szene, welche die Gewinner am Ende der Partie zeigt, lassen sich ebenfalls 6 Operator erkennen. In den Credits kann man dann sogar Gruppen aus bis zu 8 Spielern ausmachen.

Wenn ihr euch das Ganze selbst bei YouTube ansehen wollt, findet ihr den Start der Partie bei der Zeitmarke 3:41:10, das Ende bei 4:04:40. In den Kommentaren des Streams vermuten viele Zuschauer, dass es im Matchmaking zu einem Fehler kommt und das Spiel Regeln, die für DMZ gelten, auch auf die Warzone anwendet.

Ist euch der Fehler bekannt? Hattet ihr auch schon einmal mehr als die zulässige Spielerzahl in eurem Team? Wünscht ihr euch den „Unhinged-Modus“ zurück? Teilt uns eure Meinung mit und diskutiert mit der Community!

