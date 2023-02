CoD Warzone 2: Rebirth-Modus ist jetzt anders als früher – Die wichtigsten Unterschiede, die ihr kennen solltet

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Damit eure Kollegen jetzt erneut ins Spiel zurückkehren können und das so schnell wie möglich, müsst ihr ihren Wiedereinstiegstimer reduzieren. Das könnt ihr tun, indem ihr Punkte in Form von Headshots, Kills oder Rüstungen, die von Gegnern zerstört wurden, verdient.

Was kann der Modus in Warzone 2? In Warzone 2 existiert eine neue Rebirth Island, die Ashika Island. Diese Insel ist japanisch angelehnt und besitzt die Architektur vieler traditioneller Gebäude des asiatischen Raums.

Dieser Modus hat es jetzt dank Season 2 auch in Warzone 2 geschafft. Wir zeigen euch deshalb, welche Änderungen der Modus parat hat und listen euch, was die Entwickler über den Modus sagen.

Was ist der Wiederauferstehungs-Modus? Rebirth ist einer der beliebtesten Modi in Warzone 1. Ihr werdet auf einer kleineren Map abgeworfen und könnt mit eurem Trupp wie im Battle Royal gegen Gegner kämpfen und den Ort looten. Wenn einer eurer Kameraden vernichtet wird, ist dieser nicht vollständig vom Fenster, sondern kann nach Ablauf eines Timers erneut ins Spiel einsteigen. Das letzte Team, das noch steht, hat gewonnen.

Call of Duty Warzone 2 hat Rebirth Island zurückgebracht, jedoch mit einer neuen Map und Änderungen, die ihr vor eurem Start auf die Insel wissen solltet. Wir zeigen euch alles zum neuen Modus und erklären, was sich geändert hat.

