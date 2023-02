CoD MW2 & Warzone 2: Battle Pass der Season 2 – Die Inhalte in der Übersicht

In Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 startet endlich die Season 2. Das bedeutet jede Menge neue Inhalte und einen neuen Battle Pass. MeinMMO verrät, welche Belohnungen es gibt und wie ihr sie bekommt.

Wann gibt es den neuen Battle Pass? Den neuen Battle Pass gibt es ab heute, den 15. Februar um 18:00 Uhr. Damit wird der neue Battle Pass wie üblich zum Start der neuen Season 2 in Call of Duty MW2 und Warzone 2 verfügbar sein.

Wenn ihr mehr zum Ablauf und Umfang des Updates wissen wollt, haben wir hier alle Infos zur Season 2 zusammengefasst.

Wieviel kostet der Battle Pass? Der Battle Pass zu Season 2 kostet 1.100 CoD-Points, was einem Gegenwert von rund 10 Euro entspricht. Doch keine Sorge, denn wie immer gibt es auch kostenlose Stufen, für die ihr kein Geld ausgeben müsst. Dazu gehören auch die neuen Waffen, wie das ISO Hemlock Sturmgewehr oder die KV Broadside Shotgun.

Wenn ihr jedoch viel Wert auf kosmetische Items oder Waffenbaupläne legt, dann könnte sich der Season 2 Battle Pass für euch lohnen. Die meisten kosmetischen Items gibt es nämlich nur, wenn man den Battle Pass kauft.

Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte mit Season 2 zu Call of Duty MW2 und Warzone kommen, dann schaut euch jetzt den offiziellen Trailer zum Update an.

Inhalt und Umfang des Season 2 Battle Pass

Mit Call of Duty MW2 haben die Entwickler den Battle Pass überarbeitet. Er gleicht jetzt einer Landkarte mit insgesamt 20 Sektoren. Wollt ihr eine Belohnung haben, müsst ihr einen Sektor auswählen. Anschließend könnt ihr bis zu 5 Token ausgeben, um alle Belohnung dieses Sektors zu erhalten.

Alle Sektoren des neuen Battle Pass im Überblick

Ihr startet unten links und arbeitet euch dann nach rechts oben durch. Habt ihr einen Sektor komplett freigeschaltet, könnt ihr zum nächsten Sektor übergehen. Ihr könnt euren Pfad frei wählen, allerdings könnt ihr von einem Sektor nur zu einem angrenzenden Sektor wechseln. Es gibt außerdem noch zwei Bonus-Sektoren, die nur verfügbar sind, wenn ihr den Battle Pass gekauft habt.

Die wichtigsten Belohnungen im Überblick

Waffen

KV Broadside – Die neue Schrotflinte auf Basis der Kastov-Plattform erhaltet ihr im Sektor B4. Ihr könnt sie gleich zu Beginn der Season freischalten.

KV Broadside Shotgun

ISO Hemlock AR – Das neue Sturmgewehr auf Basis der ISO-Plattform erhaltet ihr in Sektor B11. Je nach eurem gewählten Pfad braucht ihr ungefähr 20 Stufen im Battle Pass um diese Waffe freizuschalten.

ISO Hemlock Sturmgewehr

Kodachi Schwerter – Diese neuen Nahkampfwaffen findet ihr im Sektor B13. Die Schwerter dürften eher für Fans des Multiplayers interessant sein und benötigen je nach gewähltem Pfad circa 20 Stufen im Battle Pass.

Wollt ihr sie direkt freischalten, könnt ihr im Verlauf auch die KV Broadside Shotgun einsacken. Wollt ihr zunächst das ISO-Hemlock AR freispielen, braucht ihr etwas länger, um die Kodachi Schwerter zu erhalten.

Kodachi-Schwerter

Operator-Skins

3 neue Skins für beliebte Operator

“Sheathed Blade” Roze Operator Skin – Der neue Skin für Roze ist ganz anders als der berühmt-berüchtigte “Roze-Skin” aus Modern Warfare 2019. Zwar ist die Kleidung auch in einem dunklen Farbton gehalten, allerdings gibt es viele bunte Akzente in Form der Rüstungsteile an Schultern und Beinen.

“Expedition” König Operator Skin – Der neue Skin für König ist in dunklen Farben gehalten, ein Mesh-Netz verdeckt das Gesicht des Operators. Ihr findet den Skin in Sektor B3, einem der ersten Sektoren, die ihr freischalten könnt.

“Gozen” Kleo Operator Skin – Der neue Skin für Kleo kommt in den klassischen Flecktarn-Farben daher. Eine Kapuze und ein Atemgerät verdecken das Gesicht des Operators. Rüstungsteile an Schultern und Beinen erinnern an die Rüstungen der Samurai. Ihr findet den Skin in Sektor B8.

Weitere Belohnungen und Premium-Sektoren

Wie üblich gibt es in jedem der Sektoren viele weitere kosmetische Belohnungen. Solltet ihr einen Kauf des Battle Pass in Erwägung ziehen, könnt ihr euch auf neue Waffenbauplände, Calling-Cards, Sticker, Skins und Embleme freuen. Außerdem könnt ihr euch insgesamt 1.400 CoD-Points verdienen. Schaltet ihr den gesamten Battle Pass für Season 2 frei, erhaltet ihr genug Punkte, um den nächsten Battle Pass zu Season 3 zu finanzieren.

Der neue Ronin-Operator und das neue ISO-Hemlock Sturmgewehr im Einsatz

Im Premium-Sektor B0 erhaltet ihr Zugriff auf den Ronin-Operator, einen Waffenbildschirm, ein Emblem und zwei Waffenbaupläne. Im Bonus-Sektor zum Abschluss des Battle-Passes gibt es einen zusätzlichen Ronin-Skin, einen Waffenbauplan für das neue ISO-Hemlock Sturmgewehr und jede Menge CoD-Points.

Wie gefällt euch der Battle Pass? Ihr habt euch schon den optimalen Pfad durch den Battle Pass überlegt, um eure Lieblingsbelohnung einzukassieren und könnt den Start von Season 2 kaum abwarten? Oder lässt euch der Battle Pass kalt? Wir wollen eure Meinung hören! Lasst uns einen Kommentar da und diskutiert mit der Community!

