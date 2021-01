Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So beliebt ist der Skin mittlerweile: Viele Spieler nutzen den Vorteil des Roze-Skins mittlerweile gnadenlos aus. Auf Twitter meldet sich Drift0r zu Wort, der 4 Runden in der Warzone unterwegs war und dort nur auf Roze-Skins getroffen ist, die sich in dunklen Ecken versteckt haben.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So fies ist der Roze-Skin: Wir binden euch hier ein Clip ein, wo ihr den Roze-Skin in Aktion seht oder eben überhaupt nicht:

In Call of Duty: Warzone gibt es aktuell viel Stress um einen Skin von Roze. Dieser soll unfaire Vorteile bringen und ist aktuell äußerst beliebt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + acht = zehn

Insert

You are going to send email to