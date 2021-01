Zahlreiche Spieler wünschen sich endlich eine große neue Map für Call of Duty: Warzone. Und es gibt einige Hinweise dafür, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen könnte. MeinMMO fasst zusammen, was bislang zu einer potentiellen, neuen Karte für das Battle Royale bekannt ist.

Im März 2021 feiert Warzone seinen ersten Geburtstag. Im Verlauf des ersten Jahres hat das Battle Royale dabei zahlreiche neue Inhalte wie neue Waffen, Operators, Modi oder Erweiterungen wie den Zug oder das U-Bahn-Netzwerk erhalten.

Auch eine kleine neue Karte, Rebirth Island, kam jüngst mit der gemeinsamen Season 1 von Warzone und CoD Black Ops Cold War ins Spiel. Doch auf eine große, neue Karte, die neben vernünftigen Anti-Cheat-Maßnahmen mit zu den größten Wünschen vieler Spieler zählen dürfte, wartet man bislang vergebens.

Zahlreiche Experten und Teile der Community sind aber fest davon überzeugt: Es kommt noch eine große neue Battle-Royale-Karte. Die Frage ist nur: wann? Und es gibt tatsächlich einige Hinweise, die für eine große neue Spielwelt in Warzone sprechen.

Neue Map für Warzone – Fakten, Gerüchte, Leaks, Theorien

Das ist bislang offiziell zu einer neuen Warzone-Karte bekannt: Offiziell weiß man bislang nichts zu einer potenziellen neuen Map – weder Release-Datum, noch irgendwelche anderen Details.

Einige vermuten, dass die Entwickler nur verstärkt Wert darauf legen, Leaks besser vorzubeugen. Denn schon Wochen vor dem Release von Warzone war im Prinzip so gut wie alles Relevante über den neuen Modus geleakt. Trotzdem gibt es auch diesmal einige mutmaßliche Leaks – wenn auch bei weitem nicht so viele, wie es vor dem Launch des Battle Royale der Fall war.

Neue Warzone-Map als Kombination von Fireteam-Karten

Das sagen Leaks und Gerüchte zu der neuen Karte: Einige Leaks sprachen von einer neuen Karte zum Start der ersten gemeinsamen Saison von Warzone und CoD Cold War. Und tatsächlich: es gab in diesem Zuge eine neue Map – allerdings handelte es sich dabei um Rebirth Island und diese Karte ist um einiges kleiner als die weitläufige Spielwelt rund um Verdansk. Das hatte so manch einen Spieler enttäuscht.

Doch es gibt auch Leaks und Gerüchte, die von einer großen neuen Map für Warzone am Ural-Gebirge mit Fokus auf Black Ops sprechen. So fanden Dataminer unter anderem einige Intro-Videos, die Bilder von Landschaften zeigten, die bisher noch nicht auf der Map in Verdansk zu finden sind, allerdings die Bezeichnung „WZ“ tragen. Was Viele für einen direkten Hinweis auf Warzone halten.

Dabei handelte es sich zwar offenbar um Karten für den großen Modus Fireteam: Dirty Bomb aus Black Ops Cold War. Doch egal ob nun Ruka, Alpine oder die neue Karte Sanatorium – sie alle tragen in den Daten des Spiels immer noch die Zusatzbezeichnung „WZ“. Und hier sehen viele eine Parallele zu Modern Warfare und der ursprünglichen Warzone-Karte rund um Verdansk.

Denn die große Verdansk-Karte, auf der wir immer noch in Warzone unterwegs sind, setzte sich auch zahlreichen Ground-War-Maps von Call of Duty: Modern Warfare zusammen. Bei diesen Bodenkrieg-Karten handelte es sich wie jetzt auch bei den Fireteam-Maps um riesige, weitläufige Spielwelten, die viel größer waren, als die Maps für das reguläre 6vs6-Format und auch Fahrzeuge umfassten.

Auch bei dem 40vs40-Modus Fireteam gibt es Fahrzeuge und weitere Mechaniken, die bereits in Warzone zum Einsatz kommen – beispielsweise den Absprung mit dem Fallschirm, Panzerung, Looten oder den Down-Status.

Kurzum: Man geht im Prinzip fest davon aus, dass die Fireteam-Karten aus Cold War sich als verschiedene Gebiete zu einer großen neuen Warzone-Map zusammensetzen und dabei noch durch einige weitere ikonische Locations aus Black Ops wie Summit oder WMD (beide spielen ebenfalls im Ural-Gebirge) ergänzt werden – genau wie das bei den Ground-War-Karten aus Modern Warfare und der Verdansk-Map aus Warzone der Fall war.

Auch der bekannte CoD-Experte TheXclusiveAce sieht das so:

Leak spricht auch von Kämpfen auf dem Wasser: ModernWarzone, ein Twitter-Account, der für seine vielen korrekten Leaks zu Call of Duty bekannt ist, schlägt ebenfalls in die gleiche Kerbe.

Dort heißt es, dass die Sanatorium-Map mit ihrem See auf der neuen Warzone-Karte vertreten sein wird (wie ein anderer Leak bereits vermeldet hat) und dass damit auch eine Schwimmmechanik sowie Wasserfahrzeuge ins Battle Royale kommen könnten. Damit wären dann auch Gefechte im und auf dem Wasser möglich.

Wann könnte die neue Warzone-Map kommen? Offiziell ist hier, wie gesagt, nichts bekannt. Durch einige Leaks und Gerüchte wird jedoch vermutet, dass es möglicherweise im März 2021, also um den einjährigen Geburtstag von Warzone herum, soweit sein könnte.

Andere mutmaßen, dass es noch etwas länger dauern könnten. Sie gehen davon aus, dass Treyarch möglicherweise erstmal weitere Fireteam-Maps veröffentlichen könnte und sie erst dann alle in Form einer großen neuen Warzone-Karte als neue Spielwelt für das Battle Royale bringt.

Was passiert dann eigentlich mit Verdansk? Auch das weiß man nicht genau. Größere Updates für die Karte werden eigentlich nicht mehr erwartet. Ein größerer Fokus auf Black Ops und ikonische Locations der Reihe werden eher mit einer komplett neuen Karte vermutet. Allerdings geht man aktuell auch nicht davon aus, dass Verdansk verworfen wird.

Die wahrscheinlichste Lösung dürfte sein, dass man dann in der Warzone die Wahl zwischen mehreren Karten haben wird – Verdansk, Rebirth Island sowie die neue große Karte.

Wie sieht es mit euch aus? Würdet ihr euch über eine große neue Karte freuen? Oder gibt es in euren Augen andere Dinge bei Warzone, die eine höhere Priorität genießen sollten?

