Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Was haltet ihr von der neuen Warzone-Karte? Freut ihr euch darauf, dort endlich in die Action zu springen? Müsst ihr euch erstmal ein eigenes Bild machen? Oder kann euch diese neue Karte bislang überhaupt nicht begeistern?

Das ist Rebirth Island: Bei „Rebirth Island“ handelt es sich sichtlich um eine überarbeitete Version der Battle-Royale-Karte „Alcatraz“ aus Call of Duty: Black Ops 4. Dort wurde die Karte ebenfalls nachträglich für das erste Battle Royale von Call of Duty, den Blackout-Modus, eingeführt – übrigens ebenfalls erst einige Zeit nach seinem Launch.

Mit einem neuen Trailer stellt CoD die neuen Inhalte auch in bewegten Bildern vor. Endlich gibt es auch einen ersten Blick auf die neue Battle-Royale-Karte Rebirth Island , die im Rahmen der Season 1 Einzug in Warzone halten wird. Genau darauf haben viele gespannt gewartet. Schließlich gehört eine neue Warzone-Karte mit zu den größten Wünschen zahlreicher Spieler.

Darauf haben viele gewartet: Vor Kurzem hat Black Ops Cold War seine erste gemeinsame Saison mit Warzone um einige Tage auf den 16. Dezember verschoben . Frische offizielle Infos ließen also noch etwas länger auf sich warten, doch nun ist es so weit.

Ein neuer Trailer hat vorgestellt, worauf sich Spieler in der Season 1 von Call of Duty: Black Ops Cold War und CoD Warzone freuen können. Dabei gab es auch erstmals bewegte Bilder von der neuen Warzone-Karte Rebirth Island.

