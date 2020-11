Sieht aus, als hätte CoD Cold War gerade die nächste Warzone-Map verraten

Call of Duty: Black Ops Cold War hat eine neue Roadmap mit Inhalten für den Release des neuen CoD-Teils veröffentlicht. In dieser sind einige Hinweise auf eine „klassifizierte Warzone-Erfahrung“ versteckt. Wie es aussieht, geht‘s in CoD Warzone bald zurück nach Black Ops (1).

Was ist das für eine Map? Wie es aussieht, wird die neue Map für das Battle Royale Warzone die Karte Rebirth Island. Das ist eine Insel, die im echten Leben von den Sowjets als Testbereich für Biowaffen und waffenfähige Krankheitserreger gebraucht wurde.

Die Insel war bereits in Black Ops 1 vertreten, wo sie in der Mission „Rebirth“ (Deutsch: „Wiedergeburt“) als Einsatzort dient. Veteranen des Spiels könnten sie daher bereits kennen. Sie besteht aus vielen Häusern aber auch weitläufigen Flächen, die eine städtische und ländliche Umgebung für die Waffentests simulieren sollen. Ein Video der Mission und der Map haben wir hier für euch eingebunden:

Woher kommt die Info? Die Map wurde in der neusten Roadmap für Cold War angeteasert mit der simplen Beschreibung „klassifizierte Warzone-Erfahrung“. Dort ist ein teilweise geschwärzter Text zu finden, in dem sich „…eniya Island“ und „Aral Sea“ finden lassen.

Das deutet ziemlich eindeutig auf Vozrozhdeniya Island hin, dem russischen Namen der Insel. Dafür spricht auch, dass im Text die Rede von verschiedenen Symptome von möglichen Biowaffen beschrieben werden.

Rebirth Island – Neue Warzone-Map kommt wohl aus Black Ops 1

Wie wird die Map funktionieren? Wer sich mit der Story von Black Ops auskennt, der weiß, dass dort unter anderem der Stoff Nova 6 getestet wurde. Das ist eine tödliche Waffe, die laut Informationen ziemlich üble Wirkungen hat:

ähnelt einem Nervengift

krampfhaftes Husten

Erbrechen

Starke Reaktion der Augen

sofortiges Auftreten der Symptome

führt unweigerlich zum Tod

Die Auswirkungen von Nova 6 in der Mission „Rebirth“.

Das klingt so, als könnte eine Welle von Nova 6 den Gaskreis aus Warzone ablösen und dafür sorgen, dass die Spielfläche immer kleiner wird.

Da Rebirth Island in Black Ops spielt und nicht in Modern Warfare, stehen einige weitere Möglichkeiten für Inhalte offen, etwa andere Waffen. Ob wir auf Rebirth Island die Waffen und Gadgets aus Cold War oder aus Modern Warfare finden werden, wissen wir aber noch nicht.

Die neuen Inhalte samt Infos stehen in der Roadmap. Season 1 beginnt am 10. Dezember.

Wann kommt die Map? Die neuen Inhalte wurden für die Season 1 von Cold War angekündigt, die am 10. Dezember starten soll. Ob es dabei aber wirklich eine neue Map wird oder ob sich die Geschichte weiter entfaltet und in Verdansk abspielt, ist noch nicht zu 100 % sicher.

Die Wortwahl ist dazu zu ungenau. Möglicherweise hängt das auch irgendwie mit einem Warzone-Leak zusammen, der auf die Blackout-DLC-Map Alcatraz hinwies.

Der Pre-Load für Cold War beginnt übrigens schon heute, am 6. November. Der Start des neuen Teils ist dann am Freitag, dem 13. November. Kurz darauf könnt ihr euch schon auf eine neue Map in Cold War freuen: Die Kult-Karte Nuketown erscheint sogar noch im November und ist ein Garant für schnelle Action.