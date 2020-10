Heute, am 20. Oktober, endet die Beta von Call of Duty: Black Ops Cold War. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat sie ausgiebig gespielt und sich recht schnell auf ein bestimmtes Waffen-Setup eingeschossen. Hier zeigt er euch, womit er so richtig rasiert hat.

Was ist das für ein Setup? Um in der Beta von Black Ops Cold War so richtig zu punkten, habe ich mir die MP5 als Waffe ausgesucht, eine Maschinenpistole und eine meiner liebsten Waffen schon in Vorgängern. Da Cold War es erlaubt, Schrotflinten als Zweitwaffe zu nutzen, fiel meine Wahl hier schnell auf die Gallo SA12 – Auch bekannt als SPAS.

Die gleiche Kombination hat schon Frizzeyes benutzt, der in der Beta den Kill-Weltrekord aufgestellte. Zusammen mit den richtigen Perks wird aus den beiden Waffen aber ein richtig starker „Run and Gun“-Build.

Dass die Beta bis heute verlängert wurde, kam mir recht gelegen, denn so konnte ich gestern nochmal richtig punkten. In den meisten Spielen hatte ich eine positive K/D, häufig von 2.0 oder mehr, die meisten Runden habe ich irgendwo an der Spitze des Scoreboards gewonnen.

Schicke Stats, oder? Das war mit dem Build keine Seltenheit.

Wie baue ich die Waffen zusammen? Cold War hat einen Waffenschmied, ähnlich wie schon Modern Warfare. Dort könnt ihr den Waffen verschiedene Aufsätze verpassen.

Für die MP5 braucht ihr:

Mündung: Mündungsbremse 9

Körper: Ruhige-Hand-Laser

Unterlauf: Feldagenten-Griff

Magazin: 40-Schuss-Schnelllademagazin

Schaft: Kein Schaft

Das Setup orientiert sich grob an der kurzen Version der Waffe, der MP5k. Die gibt es schon als „geheime Waffe“ in Modern Warfare zu bauen.

Für die Gallo SA12 braucht ihr:

Mündung: Entenschnabel-Verengung

Lauf: 21,4“ Fallschirmjäger

Körper: SWAT-5mw-Laser-Markierer

Magazin: STANAG 12-Schuss-Rohr

Handgriff: Wächter-Haltegriff

„Run&Gun“ – Der optimale Build für Speed-Junkies

Was ist das für ein Build? Der Build richtet sich an Spieler, die gerne mobil auf der Karte unterwegs sind und Gegner flankieren. Ihr steht selten still und seid ständig unterwegs zum nächsten Kill. Für Sniper und Spieler mit langsamerer Spielweise eignet sich der Build nicht. Ihr spielt den Build ähnlich wie den ultimativen Run&Gun-Build aus Modern Warfare.

Wie baue ich den Build für die Waffen?

Primärwaffe: MP5

Sekundärwaffe: Gallo SA12

Taktische Ausrüstung: Stimulanz

Primäre Ausrüstung: Splittergranate

Feldaufrüstung: Beliebig (bei mir: Näherungsmine)

Extras: Splitterschutzweste, Spurenleser oder Attentäter, Gung-Ho oder Ninja, ein Perk, den besonders Profis schätzen

Wildcard: Draufgänger

Das macht den Build so gut: Durch die Aufsätze auf der MP5 seid ihr bereits beim Feuern aus der Hüfte so genau, dass ihr nicht einmal ins Visier gehen müsst, um zu treffen. Durch Gung-Ho könnt ihr direkt aus dem Sprinten feuern und seid selbst beim Schlittern noch äußerst präzise.

Die MP5 eignet sich auf diese Weise sowohl für den Nahkampf, als auch für eine Begegnung auf mittlerer Distanz. Mit dem größeren Magazin könnt ihr es selbst mit Sturmgewehren aufnehmen. Zusammen mit Spurenleser könnt ihr Feinde regelrecht jagen und hetzen und die Weste verhindert, dass euch Sprengsätze und Granaten überraschen.

Die Gallo SA12 ist die möglicherweise mächtigste Waffe für den Sekundär-Slot. Die halbautomatische Schrotflinte kann schnell wiederholt feuern und meist sollten Gegner schon nach dem zweiten Schuss tot sein. Durch die Aufsätze wird sie noch gefährlicher im Nahkampf, mit hoher Streuung und guter Handhabung. Wenn ihr von vielen Gegnern überrascht werdet, euch in engen Gängen befindet oder die MP5 gerade leer ist, könnt ihr problemlos mit der Pumpe aufräumen.

Oft vergessen oder ignoriert: Taktische Ausrüstung wie die Stimulanz.

Ein wichtiger Bestandteil des Builds ist außerdem die Stimulanz. Die heilt euch, wenn ihr gerade knapp aus einem Feuergefecht entkommen seid und kann den Kill auf euch verhindern. Besonders im Kampf mit mehreren Gegnern ist sie wichtig.

Tipps zum Run&Gun-Build für Cold War

Wie spiele ich diesen Build richtig? Eure Aufgabe im Team ist es, die Gegner zu flankieren, zu überrennen und gegnerische Camper auszuschalten. Sucht euch einen Weg an der Feindlinie vorbei und heizt ihnen von hinten ein.

Da ihr mit der MP schneller seid als die meisten anderen Spieler, könnt ihr viele Gefahren umgehen und Feinde einfach jagen. Durch Spurenleser wisst ihr, wenn Feinde in der Nähe sind und könnt euch an ihre Fersen heften.

Durch die Vielseitigkeit des Builds könnt ihr ihn in jedem Spielmodus spielen. Versucht nur nicht, euch damit zu verschanzen. Wenn ihr still steht, seid ihr ein leichtes Ziel und vielen anderen Waffen wie Sturmgewehren und Scharfschützengewehren gnadenlos unterlegen.

Die Auswahl der Scorestreaks ist Geschmackssache, aber Napalm ist recht günstig und hat mir einige zusätzliche Kills beschert.

Klappt das auch zum Release? Wer gerne schnellere Builds spielt und seinen Feinden das Adrenalin durch die Adern jagen will, der kann diesen oder einen ähnlichen Build mit Sicherheit auch zu Release von Cold War spielen. Zumindest, insofern die Waffen nicht signifikant generft werden. Cold War erscheint am 13. November.

Aktuell hat Cold War allerdings ein dickes Problem mit Cheatern, obwohl das Spiel noch gar nicht da ist. Gegen die habt ihr selbst mit dem stärksten Build nur wenige Chancen. Bleibt zu hoffen, dass sich das bis zum Release regelt.