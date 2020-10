Nachdem die Community ein neues Rätsel knackte, wurde die Open Beta von Call of Duty: Black Ops Cold War auf allen Plattformen – also PS4, Xbox One und PC – verlängert. Und die Extra-Zeit kann man gut nutzen.

Heute sollte die Open Beta enden: Bei CoD Black Ops Cold War läuft gerade die Open Beta auf PS4, Xbox One und PC. Dort können sich alle Interessenten aktuell ein erstes eigenes Bild vom Multiplayer des neuen Call of Duty 2020 machen. Und eigentlich sollte diese Testphase bereits heute, am 19. Oktober, um 19:00 Uhr deutscher Zeit enden.

Doch wie Treyarch und Activision vor Kurzem bekannt gaben, bekommt ihr nun etwas mehr Extra-Zeit, um euch im neuen CoD Cold War auszutoben. Denn die Beta wurde verlängert.

Black Ops Cold War verlängert Beta – Alle Infos

Wie kommt es zur Verlängerung? Kurzum: Die Community konnte ein neues Rätsel lösen. Über die Black Ops Cold War Teaser-Webseite Pawn Takes Pawn, mit deren Hilfe bereits die Reveals des Multiplayer, von Zombies, und der Kampagne vorbereitet wurden, entschlüsselte man mit Codes eine versteckte Nachricht. Als Belohnung gab’s dann einen Extra-Tag für die Open Beta auf allen Plattformen obendrauf.

Das sind die wichtigen Zeiten für die Verlängerung: Die Open Beta von Black Ops Cold War läuft nun offiziell bis 19:00 Uhr des 20. Oktober, also bis Dienstagabend. Man kann also 24 Stunden länger spielen.

Deshalb lohnt es sich jetzt noch, bei der Cold War Beta vorbeizuschauen

Wofür sollte man die Extra-Zeit nutzen? Für wen lohnt es sich, nochmal vorbeizuschauen? Hier sind 3 Gründe, um jetzt noch in der Beta vorbeizuschauen. So nutzt ihr die Verlängerung sinnvoll:

Ein Tag mehr zum Zocken: Generell habt ihr jetzt 24 Stunden mehr, in denen ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel machen könnt. Die wirklich für alle Interessenten offene Beta begann erst um 19:00 Uhr des 17. Oktober. Gerade für Spieler auf PC und Xbox, die sich Cold War nicht vorbestellt hatten, ist das eine gute Gelegenheit, noch etwas mehr vom Spiel zu sehen.

Habt ihr also noch nicht genug vom Spiel, heißt es jetzt: Weiterzocken!

Alle Aufsätze freigeschaltet: Zudem wurden nun im Zuge der Beta alle Aufsätze für alle verfügbaren Waffen freigeschaltet. Ihr könnt also alles nach Belieben ausprobieren und müsst nicht erst bestimmte Attachments freispielen. Gerade, wenn ihr bislang nicht so viel zum Spielen gekommen seid, ist das eine gute Möglichkeit, herumzuexperimentieren und sich ein besseres Bild von den Waffen und ihren Möglichkeiten zu verschaffen.

Habt ihr also rund um die Waffen noch nicht alles selbst probiert oder gesehen – jetzt ist eure Chance!

Ein Tag mehr für alte und neue Beta-Belohnungen: Außerdem habt ihr so einen Tag mehr Zeit, euch die Belohnungen aus der Beta zu sichern.

So konnte man sich bereits unter anderem den ersten Waffen-Bauplan für das fertige Black Ops Cold War erspielen, wenn man in der Beta Level 10 erreicht hat.

Seit Kurzem gibt es aber auch noch eine weitere Belohnung. Wer es auf Stufe 10 in der Beta schafft, kann sich außerdem noch 3 Tier Skips (Stufensprünge) für den aktuellen Battle Pass von Modern Warfare und Warzone sichern.

Bereits für die bloße Teilnahme gibt es einen Stufensprung geschenkt.

Kurzum: Habt ihr es aus Zeitmangel noch nicht auf Stufe 10 geschafft (gerade auf Xbox und PC), dann habt ihr jetzt nochmal etwas Extra-Zeit, das Beta-Level etwas zu pushen.

