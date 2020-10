Bei Call of Duty: Black Ops Cold War geht heute das 2. Beta-Wochenende los. Neben allen Interessenten auf der PS4 können endlich auch Spieler auf PC und der Xbox One mitmachen. Hier die wichtigsten Infos im Überblick.

Das 2. Beta-Wochenende startet: Vor dem Release von Call of Duty: Black Ops Cold War haben alle Spieler die Möglichkeit, sich ein erstes eigenes Bild vom Multiplayer zu machen.

PS4-Spieler hatten bereits in der exklusiven Alpha sowie der ersten Phase der Beta die Chance dazu, ab heute können endlich auch Interessenten auf der Xbox One und auf dem PC mitmachen.

Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos zum 2. Beta-Wochenende und der Open Beta in einem kompakten Überblick.

CoD Cold War – Open Beta auf der PS4

Auf der PlayStation 4 hatten Vorbesteller bereits am ersten Beta-Wochenende ihren Vorabzugang erhalten, zudem konnten alle PS4-Spieler schon das neue CoD testen. Nun geht die Open Beta auf der PS4 in die zweite Runde:

Wann läuft die Beta auf der PS? Die Open Beta läuft vom 15. bis zum 19. Oktober. Alle PS4-Spieler können teilnehmen. Beginn und Ende ist jeweils 19:00 Uhr deutscher Zeit

Wo kann man die Beta für PS4 herunterladen? Habt ihr die Beta bereits am 1. Wochenende gespielt, braucht ihr keinen neuen Download. Alle anderen PS4-Spieler können die Beta im PS Store auf ihrer Konsole suchen oder direkt über diesen Link im PlayStation Store erreichen:

Der Download ist circa 31 GB groß.

Black Ops Cold War – Vorabzugang auf Xbox One und PC

Spieler auf PC und Xbox One, die Call of Duty: Black Ops Cold War digital vorbestellt haben, werden früher loslegen können.

Wann läuft die Vorbesteller-Beta auf Xbox One und PC? Vorbesteller auf beiden Plattformen können exklusiv vom 15. bis zum 16. Oktober das neue CoD zocken. Beginn und Ende ist auch hier 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Wo kann man die Beta für Xbox One herunterladen? Sucht für den Download auf eurer Konsole nach der Cold War Beta oder folgt diesem Link:

Der Download ist circa 20,5 GB groß.

Wo kann man die Beta für PC herunterladen? Alle PC-Spieler – unabhängig von Vorbestellungen – können die Cold War Beta bereits herunterladen. Dafür braucht ihr einen Blizzard Battle.net-Account. Dann müsst ihr im Launcher unter „Partner Games“ nach Cold War Beta suchen.

Der Download ist circa 42,2 GB groß.

Call of Duty: Black Ops Cold War – Open Beta auf Xbox One und PC

Habt ihr das neue CoD 2020 nicht vorbestellt, so könnt ihr es auf dem PC und der Xbox One trotzdem noch an diesem Wochenende ausprobieren. Die Open Beta für alle Spieler startet auf beiden Plattformen am 17. Oktober um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Spielen könnt ihr dann bis 19:00 Uhr des 19. Oktober – auch die Vorbesteller auf PC und Xbox One.

Der Download der Beta für Spieler auf Xbox, die noch nicht vorbestellt haben, sollte in den nächsten Tagen online gehen. Auf dem PC kann man die Open Beta bereits preloaden.

Auch wichtig für die CoD Cold War Beta

Es gibt noch einige weitere Dinge zu beachten, wenn ihr euch in die Cold War Beta stürzen wollt:

Übrigens, jüngst gab es einen neuen Trailer zu CoD Cold War. Dort wurde der neue Modus „Fireteam – Dirty Bomb“ vorgestellt, der auch in der Beta gespielt werden kann. Und dort gibt es offenbar den ersten möglichen Blick auf die neue Warzone-Karte: Das könnte der erste Blick auf die neue Battle-Royale-Karte sein