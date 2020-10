Neue Warzone-Map? Frischer CoD Cold War Trailer gewährt möglichen ersten Blick

Call of Duty: Black Ops Cold War hat einen neuen Trailer zu seinem „Fireteam – Dirty Bomb“-Modus veröffentlicht. Dort könnten wir erstmals einen Blick auf Teile der neuen Warzone-Karte bekommen. Was ist dran?

Was hat es mit dem Trailer auf sich? Treyarch und Activision haben in einem neuen Trailer ihren groß angelegten Modus „Fireteam – Dirty Bomb“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen neuen Modus für 40 Spieler, der auf großen Karten gespielt wird und auch in der CoD Cold War Beta vertreten ist.

Und genau dieser Trailer könnte nun erste Bilder von der neuen Karte für das Battle Royale Warzone zeigen, über die schon seit geraumer Zeit spekuliert wird. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Wo ist die neue Karte zu sehen? Es geht speziell um eine kurze Sequenz, in der ein Transportflugzeug zu sehen ist, aus dem Spieler ganz im Stile von Warzone rausspringen und kurz darauf zu Boden gleiten. Dabei gibt es auch folgendes Bild zu sehen:

Unten sind Raketen-Silos zu sehen – bald auch in Warzone?

Hier gehen zahlreiche Fans, Spieler und Experten wie TheXclusiveAce davon aus, dass es sich um den ersten Blick auf zumindest einen Teil der neuen Warzone-Karte handelt.

Das spricht für eine neue Warzone-Karte: Der neue Fireteam-Modus ähnelt dem groß angelegten Bodenkrieg-Modus aus Modern Warfare, auch hier sind die Karten riesig. Und bereits die Ground-War-Karten (und auch viele kleine Multiplayer-Karten) waren größtenteils Ausschnitte aus der aktuellen Warzone-Map.

Experten gehen deshalb davon aus, dass bei „Fireteam – Dirty Bomb“ aus CoD Cold War nicht anders ist. Die beim Absprung sichtbare Karte könnte also durchaus ein Teil der neuen Warzone-Map sein. Schließlich ist bekannt, dass Warzone auch mit Black Ops Cold War fortgeführt wird.

Doch es gibt noch mehr. Dataminer fanden in den Daten der Cold War Beta ein Video, das eine Art Slide-Show von zwei großen Fireteam-Karten zeigt, bevor sie überhaupt veröffentlicht wurden.

Die Datei hieß dabei “wz_startscreen”, wobei wz als Abkürzung für Warzone stehen dürfte. Das wertet so manch einer ebenfalls als deutlichen Hinweis darauf, dass die Fireteam-Karten Teile der neuen Warzone-Map sein könnten. Zudem gab es bereits in einigen Leaks Hinweise auf Kämpfe in Russland und dichten Wäldern. Die Chancen stehen also tatsächlich gar noch so schlecht, dass wir in dem neuen Trailer bereits einen ersten Blick auf die kommende Warzone-Map erhaschen konnten.

Offiziell bestätigt ist das Ganze aber nicht, nehmt es also mit der entsprechenden Portion Vorsicht.

