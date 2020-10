5 Dinge, die ihr zum heutigen Beta-Start von CoD Cold War wissen solltet

Der Beta-Test von Call of Duty: Black Ops Cold War beginnt für die ersten Spieler bereits heute Abend. MeinMMO zeigt euch die wichtigsten Infos, die ihr vor dem Start wissen solltet.

Das diesjährige Call of Duty ist ein Black Ops und hört auf den Namen Cold War. Für Vorbesteller auf der PlayStation 4 geht’s schon heute in den Kampf, doch auch die anderen Plattformen und Nicht-Vorbesteller kriegen noch ihre Chance, in den neuen Ego-Shooter vor seinem Release am 13. November reinzuschauen.

Damit ihr auf dem Laufenden seid, was bisher passiert ist und was euch in der Beta erwartet, findet ihr hier 5 der wichtigsten Dinge, die es zur Beta zu wissen gibt.

Die 4 Phasen der Beta – Uhrzeit, Preload, Release auf PS4, Xbox One & PC

Wann kann ich spielen? Das ist von 2 Faktoren abhängig: Vorbestellung und Plattform. Spieler auf der PlayStation 4 können generell von einer längeren Test-Phase profitieren, als Zocker auf Xbox & PC. Seid ihr nicht auf der Sony-Konsole unterwegs, geht’s für euch erst nächste Woche los. Hier die wichtigen Zeiten:

08. – 09. Oktober – Start und Ende um 19 Uhr Nur PS4-Vorbesteller haben Zugang

10. – 12. Oktober – Start und Ende um 19 Uhr Nur PS4, aber alle Spieler mit PS-Plus haben Zugang

15. – 16. Oktober – Start und Ende um 19 Uhr Zugang für PS4-Spieler mit PS-Plus und Vorbesteller auf PC und Xbox (Xbox Live erforderlich)

17. – 19. Oktober – Start und Ende um 19 Uhr Das ist die Open-Beta-Phase für alle – Spieler auf allen Plattformen haben Zugang (PS Plus bzw. Xbox Live auf Konsolen erforderlich)



Wenn ihr nur reinschnuppern wollt, nehmt die 2. und 4. Phase mit. Vom 10. – 12. Oktober könnt ihr ohne Kosten auf der PS4 testen und von 17. – 19. Oktober auf allen Plattformen – PlayStation, Xbox & PC. Den Download dazu findet ihr dann in eurem jeweiligen Shop (und auch hier im Artikel), den für die PS4 bereits hier:

Wenn ihr Modern Warfare startet, dann könnt ihr auch hier auf „Cold War Beta“ klicken und kommt direkt zur Beta. Es gibt auch einen Preload – Die Beta ist um die 30 GB groß.

Wichtig: Als Vorbesteller zählen bei der Beta nur Spieler, die ihre Cold War Version digital vorab erworben haben. Habt ihr eine Disc-Version bestellt, seid ihr nicht automatisch bei der Beta dabei.

Es gab schon eine Open-Alpha auf der Playstation

Mitte September lief bereits eine erste, öffentliche Testphase für Spieler auf der PlayStation 4. Tony Flame, der Lead Game Designer bei Treyarch, sagte uns im Interview, dass eine Alpha für Spieler zu Hause völliges Neuland für sie war. Die Reaktionen zum frühen Test fielen eher negativ aus. Besonders bemöängelt wurden:

Das Matchmaking

Die starken Sniper-Gewehre

Die teils unsauberen Animationen und Bewegungen

Grafischer Rückschritt gegenüber dem Vorgänger

Der Entwickler sprach mit uns über die wichtigsten Beta-Änderungen gegenüber der Alpha und ist hoffnungsvoll, dass die neue Test-Phase besser läuft. Das Feedback hat ihnen sehr geholfen, um Schwächen zu identifizieren und hart daran zu arbeiten. Unsere Review zur Alpha findet ihr hier:

CoD Cold War verspricht Next-Gen-Multiplayer, doch Alpha erinnert an PS3-Zeiten

Große Änderungen gegenüber CoD MW

Jedes Jahr kommt ein neues CoD und mit jeder Generation wollen die Entwickler euch etwas Neues liefern. So auch in Cold War, das einiges anders macht, als sein Vorgänger Modern Warfare:

Bewegung – Das Springen/Sliden ist anders, ihr könnt schwimmen, der Taktik-Spint fällt weg

Loadouts – Es gibt jetzt Wildcards. Das sind starke Boni für eure Loadouts

Scorestreak – Statt über Kills sammelt ihr eure Killstreaks dann über Punkte

Map-Aufbau – Die Maps bei Cold War orientieren sich wieder mehr am 3-Lane-System

Time-to-Kill – Geht eher Richtung Black Ops 4, aber mit einem Headshot-Multiplikator wie bei CoD MW

Mehr Details dazu gibt’s in unserem Special: CoD Cold War: 6 wichtige Multiplayer-Änderungen.

Mit Cold War geht der Kampf unter Wser weiter.

Content in der Cold War Beta

In der Alpha standen nur 2 Modi zur Verfügung: ein 6vs6-Moshpit mit wechselnden Modi auf 3 verschiedenen Karten und der 12vs12-Modus Combiend Arms auf 2 Maps. Mit der Beta kommt da einiges hinzu:

Traditionelle Modi: Stellung, Herrschaft, TDM, Abschuss bestätigt

Neuer 6vs6-Modus: VIP-Escort – Verteidiger müssen einen VIP im Team beschützen, Angreifer erledigen

12vs12 Combined Arms als Herrschaft & Assault: Modus mit Fahrzeugen – festen oder bewegenden Punkt einnehmen

Firearms: Die Bodenkrieg-Variante von Cold War – ein großes 40vs40-Gefecht, Modus: Dirty Bomb

4 Karten für 6vs6-Modi: Moscow, Miami, Satelitte, Cartel

3 Maps für 12vs12-Modi: Crossroad, Armada, Cartel

Mindestens 17 Waffen

Ihr könnt leveln und spielt euch Ausrüstung frei

Eure Loadouts stellt ihr euch schon komplett selbst zusammen

Darüber hinaus schraubten die Entwickler nach der Alpha viel an ihrem Spiel und gaben sogar englische Patch Notes auf einer Treyarch-Website heraus. Wenn ihr noch mehr zum Content wissen wollt und was die Beta besser machen möchte, als die Alpha, schaut in unserem großen Special zur Cold War Beta vorbei.

Ihr könnt euch einen Bauplan in der Beta freispielen

Wenn ihr fleißig die Beta spielt, schaltet ihr euch direkt euren ersten Waffen-Bauplan für das fertige Spiel frei. Das SMG Type 821 feuert eher gemächlich und hat eine hohe Reichweite – eine untypische Maschinenpistole. Wenn ihr es bis auf Stufe 10 in der Beta schafft, dann kriegt ihr das Teil für euer Arsenal, sobald Cold War am 13. November seinen vollen Release feiert.

So sieht der Bauplan „Mutual Animosity“ aus:

Bonus: Holt euch jetzt schon Cold War Cosmetics für die Warzone

Seit dem Reveal des neuen CoD in der Warzone jagen einige Streamer und Rätselknacker Geheimnissen des neuen Titels hinterher. Cold War richtete eine verrückte Website ein und versteckte ein paar knackige Quests auf der Seite. Wie Spione im Kalten Krieg lösten die Spieler hier verschlüsselte Botschaften und fanden sogar den Weg zum Reveal des Zombie-Modus.

Auf dem Weg dorthin schalteten sie schon zwei schicke Fahrzeug-Skins für die Warzone frei, die ihr euch auch sichern könnt:

Das Battle Royale soll mit Cold War weiterentwickelt werden und sich sogar Content mit dem neuen Black Ops Cold War teilen. Wie das aber genau aussieht, ist noch nicht abschließend geklärt. Schaut euch hier an, wie Warzone mit Cold War weiterlaufen könnte: Die Zukunft von Warzone mit CoD Cold War: So könnte es weitergehen