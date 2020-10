Bei Call of Duty: Black Ops Cold War startet in Kürze die Beta. Wir erklären, wie und wann ihr diese auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC genau herunterladen könnt und worauf ihr sonst noch achten sollten, wenn ihr das neue CoD 2020 vor dem Release ausprobieren wollt.

Update 7. Oktober, 12:45: Der Download der Beta funktioniert nun offenbar endlich. Sowohl ich selbst, als auch einige Freunde, die ich gerade gefragt habe, können die Beta endlich laden.

Update 7. Oktober, 11:15: Die Beta ist jetzt auch im deutschen PS Store endlich verfügbar. Ihr findet sie hier:

Bedenkt dabei: Ihr müsst das Spiel digital vorbestellt haben, um die Beta herunterladen zu können.

Update 7. Oktober, 10:50 Uhr: Der Trick aus dem schwedischen PS Store klappt leider nicht im deutschen. Es ist also vorerst immer noch Warten angesagt.

Update 7. Oktober, 10:00 Uhr: Auch wenn der Preload laut Activision offiziell gestartet sein soll: Berichten zufolge ist es im deutschen PS Store noch nicht möglich, die Beta als Vorbesteller vorzeitig herunterzuladen. Im UK- und US-Store ist der PS4-Preload aber bereits live. So wie es aussieht, handelt es sich um ein Deutschland-exklusives Problem.

Was ihr aktuell probieren könnt: Im schwedischen PS Store wird die Beta offenbar auch nicht angezeigt – zumindest nicht direkt. Man findet sie aber wohl, wenn man im PS Store bei dem Spiel unter „Add-Ons“ sucht.

Wir haben zu diesem Problem bei PlayStation angefragt und werden euch über die Entwicklungen hier auf dem Laufenden halten.

Was hat es mit der Black Ops Cold War Beta auf sich? Wer den traditionellen Multiplayer-Part vom neuen Call of Duty: Black Ops Cold War noch vor dem offiziellen Release des Spiels am 13. November ausprobieren möchte, hat schon bald die Chance dazu.

Nachdem PS4-Spieler bereits in der Alpha die erste Chance dazu hatten, bekommen nun Spieler und Interessenten auf allen Plattformen die Gelegenheit dazu – und zwar in der kommenden Open Beta.

Alles Wissenswerte zur Beta von CoD Cold War haben wir hier für euch zusammengefasst: CoD Black Ops Cold War: Beta startet bald – Release, Preload, Bedingungen

Wann genau startet die Cold-War-Beta? Die Open Beta von Black Ops Cold War startet noch in dieser Woche. Spieler, die vorbestellt haben, erhalten dabei einen frühzeitigen Zugang.

Woche 1:

08. – 09. Oktober Early Access für Vorbesteller auf PS4

10. – 12. Oktober Für alle Interessenten auf PS4



Woche 2:

15. – 16. Oktober Für alle PS4-Spieler sowie Vorabzugang für Vorbesteller auf PC und Xbox One

17. – 19. Oktober Offen für alle Spieler auf allen Plattformen



CoD Black Ops Cold War Beta Preload – Alle Infos

CoD Cold War Beta – Preload auf PS4: Habt ihr eine digitale Version von Black Ops Cold War vorbestellt, dann könnt ihr die Beta jetzt schon im PS Store herunterladen.

Sucht im PS Store eurer Konsole nach „Black Ops Cold War Beta“ oder folgt einfach diesem Link hier:

Mittlerweile kommt aber auch über die Ingame-Anzeigen bei Warzone und CoD: Modern Warfare zur Beta von Black Ops Cold War.

Bedenkt dabei: Ihr müsst das Spiel digital vorbestellt haben, um die Beta herunterladen zu können. Der Download ist 31,1 GB groß.

CoD Cold War Beta – Preload auf PC und Xbox One: Hier startet die Beta eine Woche später. Entsprechend später wird auch der Preload für die digitalen Vorbesteller freigeschaltet. Auf der Xbox One und auf dem PC wird dieser am 13. Oktober um 17:00 Uhr deutscher Zeit aktiv. Schafft euer PC überhaupt den Shooter? Hier gibt’s die Systemanforderungen für Cold War.

Auf der Xbox müsst ihr dann den Store nach der Beta durchsuchen. Auf dem PC findet ihr die Beta unter dem Punkt „Partner Games“ im Blizzard Launcher.

Auch wichtig:

Early Access, also den Vorabzugang, gibt es nur für digitale Vorbesteller. Solltet ihr eine physische Version vorbestellt haben, werdet ihr nicht früher mit der Beta loslegen können.

Wenn ihr euren Beta-Zugang durch Activision, Xfinity oder eine andere Promo-Aktion erhaltet, gibt es den Download-Code für die Beta per Mail.

Digitale Vorbesteller benötigen keinen Code und müssen die Beta im entsprechenden Store oder Launcher suchen.

Um auf den Konsolen an der Beta teilnehmen zu können, ist bei der PS4 eine PS-Plus-Mitgliedschaft (auch wenn Sony etwas anderes sagt) und bei der Xbox One entsprechend Xbox Live erforderlich.

Die Beta wird an beiden Wochenenden aktiv sein, ihr müsst sie auf der PS4 nicht erneut herunterladen. Also nicht den Beta-Client nach dem ersten Wochenende löschen! Solltet ihr hingegen noch die Alpha auf der Festplatte haben, könnt ihr diesen entfernen.

Für alle, die Black Ops Cold War nicht vorbestellt haben, wird es erst ab dem 10. (PS4) beziehungsweise ab dem 17. Oktober (Xbox One, PC) möglich sein, die Beta herunterzuladen.

Werdet ihr euch die Beta von Call of Duty: Black Ops Cold War anschauen? Habt ihr euch CoD Cold War dafür extra vorbestellt und könnt früher loslegen? Oder wartet ihr ab, bis alle freien Zugriff auf die Beta haben?

Übrigens, das neue Call of Duty 2020 bringt auch den beliebten Zombie-Modus für Koop-Fans zurück. Mehr dazu erfahrt ihr hier: CoD Black Ops Cold War stellt Zombies vor – Das steckt im beliebten Koop-Modus