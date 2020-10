CoD Cold War: Systemanforderungen für Beta bekannt – Schafft dein PC das?

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Was braucht ihr? Wenn ihr auf den schwächsten Einstellungen spielt, die Grafik also ordentlich nach unten dreht, reicht schon ein „Intel Core i5 2500k“-Prozessor oder ein vergleichbares Stück Hardware von AMD. Der hat seit seinem Release schon einige Jahre auf dem Buckel, schafft aber den neusten Teil der CoD-Serie trotzdem noch.

Wann läuft die Beta? Für die PC-Spieler, die vorbestellt haben, beginnt die erste Open-Beta für Cold War am 15. Oktober. Für Nicht-Vorbesteller geht’s am 17. Oktober los. Die Testphase läuft dann bis zum 19. Oktober. Wenn ihr auch eine PS4 Zuhause habt, könnt ihr die Cold-War-Beta ab 08. Oktober spielen .

