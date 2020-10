Die Beta von Call of Duty: Black Ops Cold War startet am 08. Oktober und läuft über 2 Wochenenden in 4 Phasen. Damit ihr genau wisst, wann ihr den neuen Ego-Shooter austesten könnt, zeigt MeinMMO hier die Übersicht.

Nachdem Ende September bereits eine offene Alpha-Phase für Spieler der PlayStation online gegangen war, möchte CoD auch den anderen Plattformen einen ersten Blick auf das neue Call of Duty: Cold War ermöglichen.

Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr beim neuen CoD zuschlagen wollt, nutzt die kommenden Wochen zum Testen – denn Cold War macht einiges anders als Modern Warfare.

Bisher wissen wir noch relativ wenig über die kommende Beta-Phase. Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

In Cold War steht der Kampf der Supermächte USA und Sowjet-Union im Mittelpunkt.

Cold War: Start der Open Beta auf PS4, Xbox & PC

Wann läuft die Beta und wo kann ich mitmachen? Ihr habt an den nächsten beiden Wochenenden die Chance, das neue CoD ganz unverbindlich zu testen. Insgesamt gibt es 10 Test-Tage in 4 Phasen und die Open-Beta auf allen Plattformen dauert 3 Tage:

08. – 09. Oktober Nur PS4 und nur Vorbesteller haben Zugang

10. – 12. Oktober Nur PS4, aber alle Spieler mit PS-Plus haben Zugang

15. – 16. Oktober Zugang für PS4-Spieler mit PS-Plus und Vorbesteller auf anderen Plattformen

17. – 19. Oktober Das ist die Open-Beta-Phase für alle – Spieler auf allen Plattformen haben Zugang (PS Plus bzw. Xbox Live auf Konsolen erforderlich)



Wenn ihr also nur mal reinschnuppern wollt, notiert euch entweder den 10. – 12. & 15. – 19. Oktober auf der PS4 oder 17. – 19. Oktober auf den anderen Plattformen. In diesen Phasen braucht ihr für die Beta keine Vorbestellung oder Ähnliches – runterladen & loszocken.

Wann genau geht’s los? Bisher gab es keine Angaben einer konkreten Startzeit. Die Alpha-Phase startete und endete jeweils um 19 Uhr. Diese Zeit ist auch für die Beta wahrscheinlich.

Kann ich preloaden? Auch dazu machten die Entwickler von Treyarch bisher keine Angaben. Für die Alpha stand ein Preload zur Verfügung, es ist also gut möglich, dass es auch für die Beta einen Preload geben wird.

Was aber sicher ist: Ihr könnt eure Alpha-Daten auf der PlayStation löschen. Für die Beta wird es kein Upgrade gegen, sondern eine komplett neue Applikation.

Entwickler verspricht dickes Upgrade zur Alpha

Wird die Beta größer als die Alpha? Welchen Inhalt die Beta zum Testen bereitstellt, haben die CoD-Macher noch nicht verraten. Lead Game Designer Tony Flame meinte jedoch auf Twitter:

Tweet Übersetzung:

Die Black Ops Cold War Beta ist ein ordentliches Upgrade gegenüber der Alpha. Ich glaube nicht, dass irgendjemand klar ist, was dieses Team in so einer kurzen Zeit alles schaffen kann. Von neuen Features bis zum Kern-Spielgefühl – beinahe alles hat einen Sprung nach vorn gemacht. Mein Favorit: Die neue Lobby-Musik haut rein

Zudem zeigte die Alpha im Spiel einen Screen, der Schlüsse auf den Inhalt der Beta-Version zulässt:

Als neue Modi werden „Firearms“ & „VIP-Escort“ angegeben. Beides Spielmodi, die es in der Open-Alpha auf der PS4 nicht gegeben hatte. Unser Review zur Alpha-Phase findet ihr hier:

CoD Cold War verspricht Next-Gen-Multiplayer, doch Alpha erinnert an PS3-Zeiten

Was hat die Beta an Content zu bieten? Mit der Beta-Phase sollte ihr einen Eindruck vom Multiplayer-Modus des neuen CoDs bekommen. Es gibt wohl keinen Zugang zu Teilen des Solo- oder Zombie-Modus. Bisher sieht es so aus, als steht der Inhalt der Alpha erneut zur Verfügung. Das bedeutet:

Ihr startet mit Karriere-Rang 1, habt aber alle Waffen und Ausrüstungen der Test-Phase zur Verfügung

Ihr könnt euch eure eigenen Loadouts erstellen und den neuen Waffenschmied ausprobieren

In der Alpha standen 17 Waffen zur Verfügung, mit ungefähr der Hälfte der jeweiligen Aufsätze pro Waffe

Als Spiel-Modi gab’s ein 6vs6-Moshpit (TDM, Abschuss bestätigt, Herrschaft, Stellung) und der 12vs12-Modus „Combined Arms“ als Herrschaft

3 6vs6-Maps (Miami, Moscow, Sattlite) und 2 12vs12-Maps (Armada, Kreuzug)

Obendrauf könnten ein paar neue Maps und die beiden Modi kommen, auf die die Alpha hinwies:

Firearms: Die Bodenkrieg-Variante von Cold War – ein großes 40vs40-Gefecht

VIP-Escort: 6vs6-Modus, bei dem ein Spieler der VIP ist. Die Verteidiger versuchen, den VIP in einer bestimmten Zone zu sichern. Die Angreifer müssen den VIP erledigen.

Der Modus VIP-Escort war schon in einer Alpha-Version spielbar, die einige Streamer & Content Creator vor ein paar Wochen austesten durften. Hier findet ihr weitere Eindrücke der letzten Test-Version:

In „Combined Arms“ stehen euch viele Fahrzeuge zur Verfügung.

Cold War Release & Keys für die Beta

Komme ich auch ohne Vorbestellung an die Beta? Mitte September hattet ihr die Chance auf einen kostenlosen Beta-Key mit Vorabzugang. Aktuell finden sich jedoch nur Angebote aus den USA, mit denen ihr einen Key abstauben könnt.

Wenn ihr also nicht gerade einen neuen Handy-Vertrag in den Staaten braucht, dann müsst ihr die offenen Test-Phasen abwarten, die je nach Plattform etwas variieren:

Freier Zugang PS4: 10. – 12. und 15. – 19. Oktober

Freier Zugang PC & Xbox: 17. – 19. Oktober

Auf den Konsolen braucht ihr in Deutschland PlayStation Plus bzw. Xbox Live um mitspielen zu können. Sollten sich in den nächsten Tagen weitere Möglichkeiten zeigen, mit denen ihr an einen Key für einen Vorabzugang kommt, dann erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wann feiert Cold War Release? Am 13. November geht’s dann richtig los und das neue Black Ops feiert seinen vollen Release. Auch die Warzone soll mit dem neuen CoD weiterlaufen und teilt sich mit Cold War einiges an Content. Es ist noch nicht ganz geklärt, wie es mit dem Battle Royale weitergehen soll. Erfahrt hier, wie Cold War & Warzone zusammenwachsen könnten.