Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Was kann ich testen? In der Beta werdet ihr ausschließlich den kürzlich vorgestellten Multiplayer-Modus von Cold War testen können. Der bietet euch diverse, teilweise bekannte Spielmodi und haufenweise neuer Maps, von denen eine wohl aus einem gefeierten Blackout-DLC stammt .

Auf Discord alleine gibt es bereits 250 Keys gestaffelt zu gewinnen. Das erste Gewinnspiel dort endet am Morgen des 16. September (Mittwoch) um 5:58 Uhr mit 25 Keys. Anschließend gibt es alle 12 Stunden weitere Keys, erst 50, dann 75 und abschließend noch einmal 100. Die Beta selbst startet im Oktober auf PC, PS4 und Xbox One .

Der kommende Shooter Call of Duty: Black Ops Cold War hat ein neues Giveaway gestartet, in dem ihr hunderte Keys für die Beta des Multiplayer-Modus gewinnen könnt. Dazu müsst ihr euch lediglich auf Twitter, Discord oder reddit aktiv zeigen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 6 − = eins

Insert

You are going to send email to