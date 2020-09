In Call of Duty: Black Ops Cold War startet im Oktober die Beta. Wir von MeinMMO verraten euch, wann die Termine stattfinden und wie ihr daran teilnehmen könnt.

Was ist das für eine Beta? Bei den kommenden Tests im Oktober handelt es sich teilweise um eine geschlossene und teilweise um eine offene Beta. So gibt es Early Access Termine, an denen nur Vorbesteller teilnehmen können.

Getestet wird an zwei Wochenenden, wobei das erste exklusiv auf der PS4 stattfindet, was auch schon durch einen Leak bekannt war. Das zweite Wochenende wird auch für den PC und die Xbox One geöffnet. Die genauen Uhrzeiten für die Events gibt es derzeit noch nicht.

Die ersten Infos wurden im Rahmen eines Events zur Ankündigung des Multiplayers verraten.

Termine und Infos zur Beta von Call of Duty: Black Ops Cold War

Wochenende 1 – PS4 Exklusive:

Early Access – 8. Oktober

Open Beta – 10. Oktober

Ende der Beta – 12. Oktober

Wochenende 2 – PS4, PC, Xbox One:

Early Access – 15. Oktober (bei der PS4 dürfen bereits alle Spieler starten)

Open Beta – 17. Oktober

Ende der Beta – 19. Oktober

Die Beta-Termine in der Übersicht.

Wie nehmt ihr an der Beta teil? Um an den „Early Access“-Tests teilzunehmen, müsst ihr Call of Duty: Black Ops Cold War vorbestellen bzw. kaufen.

Die Standard-Edition bekommt ihr für 59,99 Euro. Zudem gibt es weitere und teurere Editionen. Genaue Details zu den Vorbestellungen und zu den Inhalten des Shooters findet ihr in unserer Übersicht.

Für die offene Beta müsst ihr nicht vorbestellen. Jedoch benötigt ihr Xbox Gold, einen Account bei BattleNet oder PlayStation Plus (hier in nur in bestimmten Regionen), wenn ihr an der Beta teilnehmen möchtet.

Was wird in der Beta spielbar sein? Bisher gibt es noch keine Infos zu den Inhalten der Beta. Wir werden den Artikel jedoch aktualisieren, sobald es sie gibt.

Gibt es einen Preload für die Beta? Auch dazu wurde bisher keine Aussage getroffen.

Wann erscheint Cold War? Der Release des neuen Shooters findet am 13. November und damit rund einen Monat nach der ersten Beta statt.

Der bekannte Streamer Dr Disrespect freut sich bereits auf Cold War und erklärt, warum es das beste CoD aller Zeiten werden könnte.