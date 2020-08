CoD Black Ops Cold War: Modern Warfare leakt Beta-Termin für PS4 im Spiel

Call of Duty: Black Ops Cold War hat endlich ein Release-Datum und offenbar auch schon einen Termin für die Beta – zumindest auf der PS4. Ein arabischer Ingame-Store von Modern Warfare hat ihn wohl verraten.

Wann startet die Beta? Glaubt man dem neusten Leak, startet die Open-Beta von Black Ops Cold War am 08. Oktober. Dabei handelt es sich wohl um den PlayStation-Termin – Spieler auf der Sony-Konsole können nämlich mindestens 5 Tage vor den anderen Plattformen starten. Das würde bedeuten:

Geleakter Start der Open-Beta Call of Duty: Black Ops Cold War

08. Oktober – Start auf der PlayStation 4

frühstens 13. Oktober – Start auf der Xbox One und PC

Woher stammt der Leak? Die Infos kommen offenbar aus dem Ingame-Store von Modern Warfare. In dem Store von Saudi-Arabien, der neben Cosmetics aktuell auch das neue CoD anbietet, fand man den entsprechenden Text dazu.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Link zum Twitter Inhalt

Der „CoD Tacker“ zeigt den arabischen Text-Abschnitt und dazu eine Teil-Übersetzung: „Early Acces für die Open Beta startet am 08. Oktober und wird für die PS4 zuerst verfügbar sein.“

Es handelt sich hierbei allerdings um nicht offiziell bestätigte Informationen, behandelt die Infos also mit einer gewissen Portion Skepsis.

Wie kann ich an der Beta teilnehmen? Wenn es so abläuft wie im letzten Jahr, braucht ihr keine Vorbestellung oder ähnliches um an der offenen Beta teilzunehmen. Alle Spieler haben Zugang und können in einige Teile des neuen CoDs hineinschnuppern. Vorbesteller sollen jedoch einen Vorabzugang bekommen – auf der PS4 sind es mindestens 5 Tage vor allen anderen.

Wollt ihr jetzt schonmal einen Blick auf die bekannten Infos zum neuen Call of Duty werfen, schaut euch unser Special zu Black Ops Cold War an. Hier haben wir alles gesammelt, was es bisher an bestätigten Infos gibt:

CoD: Black Ops Cold War offiziell vorgestellt – Alles, was ihr wissen müsst

Im Kleingedruckten heißt es, dass die Beta auf der PlayStation „mindestens“ 5 Tage früher verfügbar ist.

Beta ohne Vorbestellung? Auch ohne Vorbestellung habt ihr Chancen auf einen Beta-Code, um sofort loslegen zu können, sobald die Beta verfügbar wird (also wohl zusammen mit den Vorbestellern). An diesem Wochenende (Start am 29. August) beginnen die CDL-Champs und damit die letzten offiziellen Spiele der „CoD MW“-Esport-Liga.

Wenn ihr eure Accounts verbindet und die Matches auf Twitch seht, könnt ihr Items einsacken. Erfahrt hier, was ihr für die CDL-Items tun müsst. Schaut ihr am Sonntag zu (30. August), habt ihr die Chance auf einen Beta-Key. CoD verlost 10.000 Codes an alle Zuschauer mit verbundenen Accounts. Am Sonntag beginnt die Pre-Show der Champs bei uns um 21:30 Uhr.

Im Vorfeld zum „Champions Weekend“ gab es einigen Stress mit den Profi-Spielern. CoD hat im letzten großen Update eine der wichtigsten Pro-Waffen angepasst und das kurz vor dem Millionen-Dollar-Turnier. Das ging einigen Profis tierisch gegen den Strich.