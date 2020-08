CoD MW & Warzone: So erhaltet ihr kostenlose Items am Wochenende

Für Call of Duty: Warzone sowie den regulären Multiplayer in Modern Warfare gibt es am Wochenende etwas umsonst. Denn wenn ihr euch die Spiele der CDL-Champs am Wochenende anschaut, könnt ihr wertvolle Preise gewinnen.

Was gibt es zu gewinnen? Es ist bei der Call of Duty League (CDL) üblich, die Zuschauer der E-Sport-Events auch zu belohnen. Da gibt es Skins für Warzone und Modern Warfare. Zum Finale der CDL Champs gibt’s aber noch mehr zu holen. So bekommt ihr ein cooles goldenes Messer, ein Mystery-Item, diverse Sticker und Karten sowie ein Champs Pack.

Das ist 14,99 US-Dollar wert und enthält die folgenden Items:

3 legendäre Blaupausen

2 Charms

3 Karten

3 Embleme

3 Sprays

55 Sticker

So bekommt ihr die Items via CDL

Das müsst ihr machen: Um mitzumachen, müsst ihr euch erst bei der offiziellen Seite der CDL registrieren und anmelden. Dann müsst ihr euren Account auf PlayStation, Xbox oder vom BattleNet mit dem CDL-Account verbinden. Die Spiele selbst werden dann ebenfalls auf der Seite der CDL live am Wochenende vom 29. bis zum 30. August übertragen. Schaut live zu und ihr bekommt die Items.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt Hier seht ihr die schicken Items, die ihr bekommen könnt.

Wie läuft das mit der Vergabe der Items? Die Items und Pakete gibt es, wenn ihr die Spiele der CDL Champs anschaut. Je nach Datum und verbrachter Zeit gibt es dann nach und nach die Items. Die Ausnahme sind das Champs Pack und der Mystery Drop. Die werden jeweils zufällig in bestimmten Intervallen an die Zuschauer verteilt.

Die restlichen Items gibt’s wie folgt:

CDL Champs Knife Blaupause: 30 Minuten zuschauen am Sonntag

CDL Champs Pack: Code wird zufällig an Zuschauer am Samstag und Sonntag vergeben

Mystery Drop: Zufallsvergabe am Sonntag

Glory Isn’t Given Emblem: 15 Minuten zuschauen am Wochenende

Glory Isn’t Given Sticker: 30 Minuten zuschauen am Wochenende

Glory Isn’t Given Spray: 1 Stunde zuschauen am Wochenende

TBD Team Calling Cards: 1,5 Stunden zuschauen am Wochenende

TBD Team Calling Cards: 2 Stunden zuschauen am Wochenende

TBD Team Calling Cards: 2.5 Stunden zuschauen am Wochenende

TBD Team Calling Cards: 3 Stunden zuschauen am Wochenende

Glory Isn’t Given Calling Card: 4 Stunden zuschauen am Wochenende

Da es sich bei den CDL Champs um ein hochklassiges Pro-Turnier geht, dürftet ihr dort eher weniger mit unsportlichen Verhalten rechnen. Das steht im Gegensatz zu einer Aktion der Entwickler. Die verlangen für ein bestimmtes Achievement, dass ihr eure toten Gegner mit der Geste des Tea-Bagging demütigt.