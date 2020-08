Das kommende Call of Duty: Black Ops Cold War könnt ihr schon im Vorfeld in einer Beta spielen. Am Wochenende könnt ihr euch während eines großen E-Sport-Events einen kostenlosen Key sichern, wenn ihr Glück habt. Wie das geht, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

So könnt ihr Beta-Keys bekommen: Neben der laut Leak am 8. Oktober starteten offenen Beta gibt es wohl eine früher stattfindendes Event, an dem man nur teilnehmen darf, wenn man eine digitale Version von Black Ops Cold War vorbestellt.

Doch es gibt noch eine andere Methode, die euch völlig kostenlos einen solchen Key spendiert. Dazu müsst ihr nur am Wochenende, genauer am Sonntag, dem 30. August 2020, die große E-Sport-Meisterschaft der Call of Duty League (CDL) auf deren offiziellen Seite ansehen.

Die Meisterschaft der CDL ist übriges besonders spannend, da die Entwickler kurz zuvor an einer bei Profis populären Waffe herumgeschraubt haben.

So bekommt ihr den Beta-Key von der CDL

So läuft die Key-Vergabe ab: Während ihr die Streams anseht, werden insgesamt 10.000 Beta-Keys an die Zuschauer verteilt. Die Vergabe erfolgt durch Zufall, es besteht also keine Garantie, dass ihr nach einer bestimmten Zeit des Stream-Guckens auch tatsächlich euren Key bekommt.

Was muss man noch machen? Ihr müsst außerdem im Vorfeld einen Account bei der CDL haben und ihn mit eurem CoD-Konto auf PS4, Xbox oder BattleNet verbinden. Je nachdem, wo ihr Call of Duty bevorzugt zockt.

Was gibt es noch bei der CDL-Aktion? Zusätzlich zu den Keys könnt ihr übrigens noch massig weitere Preise abstauben, wenn ihr die CDL-Champs-Meisterschaft guckt.

In unserem MeinMMO-Artikel zur CDL-Champs-Meisterschaft erfahrt ihr alles zu den Preisen, die es sonst noch gibt. Vor allem das goldene Messer und das Champs-Paket sind bereits jetzt sehr begehrt.

Wann findet die Closed-Beta von Black Ops Cold War eigentlich statt? Dazu gibt es gerade keine offiziellen Aussagen. Wir wissen nur dank eines Leaks, dass die Open Beta wohl am 8. Oktober 2020 beginnen soll. Spieler auf der PS4 dürfen wohl etwas früher rein.

Weitere Infos zur Beta von Call of Duty: Black Ops Cold War findet ihr hier in unserem ausführlichen Beta-Info-Artikel hier auf MeinMMO.