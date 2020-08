CoD MW belohnt euch jetzt, wenn ihr richtig respektlos zu euren Gegnern seid

In Call of Duty: Modern Warfare wurde ein neues Achievement eingeführt. Das belohnt euch im Prinzip dafür, dass ihr eure toten Gegner mit dem berüchtigten „Tea-Bagging“-Move demütigt.

Was hat es mit dem Achievement auf sich? In Call of Duty: Modern Warfare gibt es eine Herausforderung namens Sweet Tunes. Das gibt euch einen putzigen Gun-Charm in Form eines Muffins, der Musik hört. Das Teil ist Bestandteil des „Tomogunchi Turbo“-Bundles. Das müsst ihr kaufen und die „Spielzeug-Uhr“ anlegen. Erst dann bekommt ihr die Challenge zum Achievement.

Dazu müsst ihr nur „schnell mehrfach über verschiedene Gegnern ducken, nachdem ihr sie getötet habt.“ Es dauerte nicht lange, bis die ersten Spieler erkannten: „Da will Infinity Ward, das wir unsere Gegner tea-baggen.“

Tea-Bagging für Achievement – Respektlos oder witzig?

Was ist Tea-Bagging? Unter diesem Begriff versteht man ursprünglich eine Sexualpraktik. In Games hingegen ist damit eine rüde Geste gemeint, in der man sich mehrfach über das Gesicht eines toten Gegners kniet. Eine detaillierte Erklärung dieser Geste findet ihr hier:

Warum „tea-baggen“ wir unsere Gegner eigentlich in Online-Spielen?

Tea Bagging ist in der Gaming-Welt umstritten. So mancher Spieler findet nichts dabei, es ist halt eine launige Geste unter Spielern, um sich im Spiel auszutoben und zu zeigen, dass man gewonnen hat.

Andere finden es äußerst geschmacklos und unsportlich. Gerade in professionellen E-Sport-Kreisen ist die Geste verpönt und es gab schon zeitweise Verbote in Turnieren.

Wie kommt das Achievement an: Manche Fans finden das witzig und verweisen auf die Tradition von Tea-Bagging in Call-of-Duty-Games. So gab es schon in Call of Duty: Ghosts eine „Field Order” mit einem ähnlichen Auftrag.

Andere Spieler hingegen halten nicht viel von der Sache. Sie werfen Entwickler Infinity Ward vor, schlechtes Benehmen und Geschmacklosigkeit zu belohnen. „Ihr animiert zu Tea-Bagging und Quickscoping. Was kommt als Nächstes? Drop-Shotting? Befürwortet ihr jetzt alle beschissenen Sachen?“

Unfeine Gesten wie Tea-Bagging sind nicht das einzige, was Fans von Call of Duty: Modern Warfare gerade stört. Einige Spieler haben ein Problem damit, das Profis im E-Sport vor dem Top-Turnier der Saison neben dem Training auch andere Games, wie das kunterbunte Fall Guys, spielen.