CoD MW: Fans meckern, weil Pros vor Top-Turnier Fall Guys zocken

In Call of Duty: Modern Warfare (CoD) steht das große Turnier der CDL (Call of Duty League) an und die Profis trainieren fleißig. Doch da Top-Gamer Scump von den Chicago Huntsmen nebenher noch ein bisschen das launige Party-Spiel Fall Guys daddelt, wird er von einigen Fans hart kritisiert.

Was ist passiert? Seth „Scump“ Abner ist ein Pro-Gamer in Call of Duty und spielt für das Top-Team der Chicago Huntsmen. Die sind derzeit beim kommenden großen Turnier der Call of Duty League (CDL) am Start. Das Turnier geht am 21. August für die Huntsmen los und es geht um einen dicken Preispool von insgesamt 4,6 Millionen US-Dollar.

Freilich wird da hart trainiert, doch Scump und seine Jungs wurden auch dabei beobachtet, dass sie zwischen den Trainingsrunden sich in Fall Guys herumtreiben. Das quietschbunte Party-Game ist eine Art Battle-Royale mit kleinen Bohnenmännchen, die sich auf irren Hindernisparcours gegenseitig trollen und herumschubsen. Also das komplette Gegenteil von einem knallharten Shooter wie CoD!

So geht’s in Fall Guys zu.

Dürfen Profis vor dem Turnier andere Games zocken?

So reagierten besorgte Fans: Da es um viel Geld sowie Ruhm und Ehre geht, waren einige Fans besorgt, als sie von den Fall-Guys-Eskapaden „ihrer“ Profis hörten. Denn laut der Meinung einiger Fans sei es ein Unding, nicht maximal für ein solch wichtiges Turnier zu trainieren.

„Stellt euch nur mal vor, Tom Brady [Ein US-Football-Profi] würde eine Woche vor dem Super Bowl einfach Fußball spielen?“ sagt Phaedrus via Twitter.

Dev Shah meint „Ich meine, je mehr Stunden man investieren kann, bevor sich ein 4-Millionen-Turnier losgeht, desto besser. In der Nebensaison können sie Fall-Guys grinden. Denn wenn sie rausfinden, dass sie mehr Arbeit hätten investieren können und bei dem Turnier zu kurz kommen, werden Sie es sehr bereuen. Aber es ist Ihre Entscheidung, was Sie tun.“

Fan IndigoTheory ging sogar soweit, den Teamchef H3CZ auf die Situation aufmerksam zu machen: „Bitte bring [das Team] dazu, sich auf die Meisterschaft vorzubereiten. Ich bin ein besorgter Fan und ich sehe gerade eine Menge Fall Guys und das macht mich nervös. Ich will, dass die Jungs sich dieses Jahr einen Ring verdienen.“

So reagieren die Pros: Scump selbst meldete sich zu der Sache zu Wort und verteidigte seine Fall-Guys-Eskapaden. Es wäre einfach unverschämt, das man ihm, der das letzte Jahr täglich bis zu 5 Stunden CoD trainiert hätte, verbieten wolle, mal ein paar Stündchen mit seinen Jungs als Hotdog verkleidet Fall Guys zu zocken.

Auch andere Top-Spieler sprangen ihm zur Seite. Teamkollege Arcitys meinte da sarkastisch: „Nee, du kannst auch nicht ins Fitnessstudio gehen oder Einkäufe machen. Nur CoD!“

Dazu kamen weitere Profis, wie Chino von OpTic Gaming: „Die Leute glauben halt ernsthaft, dass du vergisst, wie man ballert, wenn du was andres spielst.“

Abwechslung tut gut: In der Tat hat Teamkollege Arcity später noch angemerkt, das man ein Spiel auch zu hart spielen kann und dann die Leistung abnehmen würde. Es sei also genau richtig, ab und zu mal in einem völlig anderes Game etwas Dampf abzulassen und sich zu entspannen. Das gilt übrigens auch für Profi-Athleten in physischen Sportarten. So ist bekannt, dass Pro-Fußballer gerne mal ne Runde Fortnite spielen, um runterzukommen.