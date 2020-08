Fall Guys: Ultimate Knockout ist ein buntes und spaßiges Battle Royale, in dem putzige Kartoffelwesen durch abgedrehte Hindernisparcours watscheln. Wie das Spiel funktioniert, welche Maps und Minigames es gibt und wie der Multiplayer-Modus zusammen mit Freunden funktioniert, erfahrt ihr hier.

Was ist Fall Guys? Fall Guys ist ein quietschbuntes Battle-Royale-Game und war vom Start weg trotz anfänglicher Probleme auf Steam überraschend erfolgreich. Im Spiel steuert ihr einen „Fall Guy“, das ist eine Art menschliche Kartoffel, die tollpatschig durch die Gegend wackelt. Insgesamt 60 solche putzigen kleinen Kerlchen werden in einer Runde durch mehrere Level gehetzt, wo sie entweder eine Ziellinie erreichen oder andere Aufgeben erledigen müssen. Dabei werden sie von den Mitspielern und fiesen Hindernissen bedrängt und wer zu langsam ist, fliegt raus. So werden es immer weniger Fall Guys und am Ende balgen sich die verbliebenen Kartoffelwesen auf einer speziellen Final-Map um den Sieg. Ist Fall Guys kostenlos oder muss man es kaufen? Fall Guys ist kein Free2Play-Titel. Um zu spielen, müsst ihr es via Steam oder PS4-Store gegen Echtgeld erwerben. Das Spiel kostet regulär 19,99 Euro. Wer hingegen PS-Plus abonniert hat, kann es kostenlos zocken. Auf welchen Plattformen gibt es Fall Guys? Derzeit gibt es Fall Guys nur für Windows via Steam und auf der PS4. Gibt es Crossplay zwischen PS4 und PC bei Fall Guys? Derzeit spielen alle Plattformen für sich und man kann auf der PS4 nicht zusammen mit PC-Spielern Fall Guys zocken. Die Entwickler haben diese Option aber auf ihrer Prioritätenliste. Kann man bei Fall Guys auch lokal im Multiplayer via Splitscreen spielen? Diese Option ist derzeit noch nicht im Spiel. Ihr könnt aktuell Fall Guys nur via Internet online zocken. Die Entwickler haben aber einen lokalen Splitscreen-Modus mit Bots auf ihrer Liste der Prioritäten.

So bunt geht es in Fall Guys zu.

Fall Guys im Multiplayer – So spielt ihr mit Freunden zusammen

So spielt ihr als Team: Ihr könnt in Fall Guys alleine antreten oder in einem Team mit bis zu 3 Freunden um die Krone kämpfen. Dazu müsst ihr nur in der Lobby eure Freunde aus der Steam- oder PlayStation-Liste auswählen.

Das klappt auf der PS4 mit der Dreieck-Taste, welche die Freundesliste öffnet. Auf dem PC drückt ihr dazu „P“.

Damit es klappt, müsst ihr sicherstellen, dass ihr und alle eure Mitspieler ihren Status auf „Bereit“ gesetzt haben.

Ist all dies erfüllt, könnt ihr gemeinsam ein Spiel starten und als Team antreten.

Was bringt es, im Team zu spielen? Als Mannschaft tretet ihr zusammen an, aber am Ende kann es nur einen Sieger geben. Das bedeutet, das ihr euch nach wie vor gegenseitig herumschubsen und behindern könnt. Und beim großen Rennen um die Krone am Ende kann es auch im Team nur einen Sieger geben.

Dennoch hat es Vorteile, als Mannschaft anzutreten. So könnt ihr gezielt andere Spieler herumschubsen und trollen. Und bei Team-Minigames, wie der Eiersuche oder dem Fußball, werdet ihr vom Spiel immer der gleichen Mannschaft zugeteilt und könnt euch so besser absprechen.

Im Team seid ihr besser koordiniert.

Maps und Minigames in Fall Guys – Das kann euch alles im Spiel passieren

So läuft eine Runde Fall Guys ab: Zum Start treten 60 Fall Guys an und stürzen sich in die ersten Hindernisparcours. Es folgen dann mehrere zufällig ausgewählte Level mit Minigames, in deren Verlauf immer mehr Fall Guys permanent ausscheiden.

Sind genug Kartoffelkerlchen rausgeflogen, beginnt die finale Runde, die besondere Minigames auf kleineren Maps bietet. Wer das übersteht, hat die Runde gewonnen. Welche Level und Aufgaben euch in Fall Guys erwarten, erfahrt ihr im Anschluss.

Alle Level mit Wettrennen in Fall Guys

In diesen Maps stehen Minigames im Vordergrund, bei denen ihr ein Ziel erreichen müsst. Es können aber nur zwei Drittel der angetretenen Fall Guys die Ziellinie übertreten. Ist der letzte Spieler durch, werden die übrigen Fall Guys aus dem Spiel geworfen!

Dizzy Heights: Dort geht es durch drehende Plattformen und herabfallende Bälle.

Dort geht es durch drehende Plattformen und herabfallende Bälle. The Whirlygig: Hier wirbeln Balken und Propeller herum.

Hier wirbeln Balken und Propeller herum. See Saw: In diesem Modus müsst ihr mit den Konkurrenten zusammenarbeiten, um mit eurem Gewicht Wippen zu bewegen und so weiterzukommen.

In diesem Modus müsst ihr mit den Konkurrenten zusammenarbeiten, um mit eurem Gewicht Wippen zu bewegen und so weiterzukommen. Tip Toe: Hier müsst ihr einen sicheren Pfad durch sich auflösende Plattformen finden.

Hier müsst ihr einen sicheren Pfad durch sich auflösende Plattformen finden. Gate Crash: Hier müsst ihr durch sich öffnende und schließende Tore kommen.

Hier müsst ihr durch sich öffnende und schließende Tore kommen. Fruit Chute: Ihr müsst ein Fließband überwinden und Obst ausweichen.

Ihr müsst ein Fließband überwinden und Obst ausweichen. Door Dash: Hier müsst ihr durch Türen brechen, aber manche sind Fake und ihr knallt stattdessen gegen eine Wand.

Hier müsst ihr durch Türen brechen, aber manche sind Fake und ihr knallt stattdessen gegen eine Wand. Slime Climb: Hier steigt Schleim beständig höher und wer reinfällt, fliegt raus. Dazu kommen noch herumwirbelnde Hämmer und andere Hindernisse, die euch in den Schleim werfen.

Hier steigt Schleim beständig höher und wer reinfällt, fliegt raus. Dazu kommen noch herumwirbelnde Hämmer und andere Hindernisse, die euch in den Schleim werfen. Hit Parade: Hier müsst ihr auf dem Weg herumschwindenden Abrissbirnen entgehen.

So sieht Hit Parade aus.

Alle Maps mit Survival in Fall Guys

Hier gilt es, entweder lange genug zu überleben, bis der Timer abläuft, oder eine Anzahl von Zielen zu erfüllen.

Roll Out: Hier müsst ihr lange genug auf sich drehenden Plattformen aushalten.

Hier müsst ihr lange genug auf sich drehenden Plattformen aushalten. Jump Club: Ihr steht auf einer Art Uhr und müsst dem Zeiger ausweichen, damit der euch nicht runterwirft.

Ihr steht auf einer Art Uhr und müsst dem Zeiger ausweichen, damit der euch nicht runterwirft. Block Party: Hier schweben Blöcke herum und drohen euch in den Schleim zu werfen.

Hier schweben Blöcke herum und drohen euch in den Schleim zu werfen. Perfect Match: Hier müsst ihr euch Früchte merken und am Ende auf der richtigen Plattform mit eurer Frucht stehen. Sonst fallt ihr.

Hier müsst ihr euch Früchte merken und am Ende auf der richtigen Plattform mit eurer Frucht stehen. Sonst fallt ihr. Tail Tag: Einige Spieler haben einen Waschbärschwanz. Den gilt es ihnen abzujagen!

Eine Runde Block Party.

Alle Team-Minigames in Fall Guys

Diese Aktivitäten teilen die Fall Guys in Teams ein, die gemeinsam antreten, um die Minigames zu lösen. Wenn ihr mit Freunden zusammen spielt, kommt ihr immer ins gleiche Team.

Team Tail Tag: Wie Tail Tag, nur mit Teams.

Wie Tail Tag, nur mit Teams. Egg Scramble: Hier treten drei Teams an und sie erobern Eier und legen sie in ihr Nest.

Hier treten drei Teams an und sie erobern Eier und legen sie in ihr Nest. Hoopsey Daisy: Hier tauchen Reifen auf, durch die ihr springen müsst, um Punkte zu sammeln.

Hier tauchen Reifen auf, durch die ihr springen müsst, um Punkte zu sammeln. Jinx: Je ein Spieler pro Team ist „verflucht“. Er kann den Fluch verbreiten, indem er Gegner angrabbelt. Wurde ein Team komplett verflucht, wird es aus dem Spiel geworfen. Einen nützlichen Trick für dieses Spiel findet ihr hier.

Je ein Spieler pro Team ist „verflucht“. Er kann den Fluch verbreiten, indem er Gegner angrabbelt. Wurde ein Team komplett verflucht, wird es aus dem Spiel geworfen. Einen nützlichen Trick für dieses Spiel findet ihr hier. Fall Ball: Eine Art Fußball mit einem riesigen Ball.

Eine Art Fußball mit einem riesigen Ball. Rock ‚N‘ Roll: Drei Teams müssen jeweils einen riesigen Ball ins Ziel bugsieren.

Drei Teams müssen jeweils einen riesigen Ball ins Ziel bugsieren. Hoarders: Hier müssen drei Teams um sieben große Bälle kämpfen und vor ihren Gegnern in das eigene Lager bugsieren.

So geht Rock`n Roll.

Alle Level für die Finalrunden in Fall Guys

Sind genug Fall Guys rausgeflogen, kommt eine der folgenden Maps vor, in der dann der letzte übrige Fall Guy die Krone bekommt.

Fall Mountain: Hier geht es darum, einen Berg voller Hindernisse zu erklimmen und die Krone auf der Spitze zu erhaschen.

Hier geht es darum, einen Berg voller Hindernisse zu erklimmen und die Krone auf der Spitze zu erhaschen. Hex-A-Gone: Hier rennt ihr über übereinander angebrachte Sechsecke, deren Einzelteile sich nach und nach auflösen. Wer in den Schleim ganz unten fällt, fliegt raus.

Hier rennt ihr über übereinander angebrachte Sechsecke, deren Einzelteile sich nach und nach auflösen. Wer in den Schleim ganz unten fällt, fliegt raus. Royal Fumble: Dieses Spiel läuft wie Tail Tag ab, nur dass hier nur ein Spieler den Schwanz hat und alle ihn jagen. Da dieses Spiel etwas zu oft vorkam und viele Spieler es nicht mögen, wurde es via Patch angeglichen.

Dieses Spiel läuft wie Tail Tag ab, nur dass hier nur ein Spieler den Schwanz hat und alle ihn jagen. Da dieses Spiel etwas zu oft vorkam und viele Spieler es nicht mögen, wurde es via Patch angeglichen. Jump Showdown: Eine noch wildere Version von Jump Club, bei der sich die Segmente der Uhr nach und nach auflösen.

Das ist Hex-a-Gone.

Kuriose News und Tipps zu Fall Guys

Fall Guys erfreut seine Fans vor allem, da man hier hemmungslos seine Schadenfreude ausleben kann. So ergötzen sich viele Spieler und Zuschauer einfach daran, wie andere Leute versagen. Daher gibt es massig Videos und Clips im Netz, wie das von einer armen Sau, der in letzter Sekunde hart vom Pech erwischt wird. Fall Guys ist außerdem auch bei Promis beliebt. So spielt sogar ein Fußball-Profi mit und nachdem er ein Tor im Fußball-Minigame geschossen hat, jubelt er wie auf dem Rasen.

Wenn euch jetzt auch das Fall-Guys-Fieber gepackt hat und ihr gerne besser im Spiel sein wollt, dann haben wir etwas für euch. Denn diese 5 Einsteigertipps helfen euch bei den kniffligen Minigames und erhöhen eure Chancen, am Ende der letzte kleine Kartoffelmann zu sein.