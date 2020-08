Innerhalb von nur 11 Stunden hat es ein Twitter-Video geschafft, über eine halbe Million Aufrufe zu erzielen. Zu sehen ist ein „Fall Guys„-Spieler, der kurz vor dem Ziel ein Emote benutzt und vom Pech hart erwischt wird.

Das ist im Video zu sehen: Im Video sehen wir einen Spieler des beliebten neuen Titels Fall Guys: Ultimate Knockout, der in der ersten Runde als einer der ersten 10 durch die Ziellinie laufen könnte. Der Streamer Unnin tut das aber nicht, dreht sich um und benutzt einen der vielen Emotes im Spiel, um die nachfolgenden Spieler zu ermutigen oder gar anzugeben, kurz vorm Ziel zu stehen.

In diesem Level gilt es am Ende eine Rampe hochzurennen und als einer von 43 Spielern ins Ziel zu kommen. Die restlichen 17 scheiden aus. Fies sind jedoch die Kugeln, die regelmäßig von der Rampe herunterrollen und die Spieler umstoßen.

Das ist wirklich Pech: Im Video ist deutlich zu sehen, dass eben diese Kugeln den Streamer erwischen. Nicht nur ein- oder zweimal, sondern gleich sechsmal hintereinander. Er versucht immer wieder zum Ziel zu laufen und wird jedes Mal von einer solchen Kugel zurückgestoßen, bis es letztendlich 43 Spieler ins Ziel geschafft haben und er die Runde als Verlierer verlässt.

Video auf Twitter geht Viral

Nach nur 11 Stunden hat das Video bereits über 500.000 Aufrufe, mehrere tausend Kommentare und Retweets sowie etliche Likes. Auch wenn Unnin diese Runde nicht für sich entscheiden konnte, heitert er die Gemüter der Community als „Spieler mit dem größten Pech“ auf. Denn wir lieben es einfach, wenn andere in Fall Guys versagen.

Unter dem Tweet sammeln sich nicht nur positive Reaktionen, aber auch Feedback zu der Aktion, sondern auch Kommentare von Spielern, die glauben, dass Unnin das verdient habe. Feedback zu der Aktion gibt es ebenfalls: „Deswegen benutzt man vorm Ziel keine Emotes“, heißt es von vielen Fans, aber genau dafür gibt es im Spiel einen Erfolg.

Habt ihr auch in Fall Guys so viel Pech oder andere wahnwitzige Situationen erlebt? Dann teilt eure Erfahrungen mit uns in den Kommentaren.