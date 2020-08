Auch, wenn Fall Guys: Ultimate Knockout eine knuffige Optik hat, geht es am Ende doch nur um eines: Gewinnen um jeden Preis. Dazu sind auch fiese Tricks erlaubt, wenn sie euch die Krone bescheren. MeinMMO verrät euch eine Taktik fürs Finale, für die euch die Mitspiele verfluchen werden.

Was ist das für ein Trick? Es geht um eine Technik, mit der ihr im Finalspiel „Weggehext“ den Sieg erringen könnt. Dazu müsst ihr jedoch erst einmal ins Finale kommen. Unsere Tipps für den schnellen Einstieg in Fall Guys helfen euch dabei.

Weggehext ist eines der möglichen Spiele für die letzte Runde, in dem ihr als letzter noch auf den verschwindenden Plattformen sein müsst, während alle anderen Spieler im Schleim versinken.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Gameplay von Weggehext („Hex-a-gone“)

Mit dem Trick sorgt ihr dafür, dass alle anderen Spieler schneller in ihr Verderben stürzen, während ihr selbst relativ leicht für euer Überleben sorgen könnt. Allerdings ist der Trick mit einigen Risiken verbunden.

Fiese Falle in Weggehext hat „99% Siegeschance“

So funktioniert der Trick: Im Prinzip spielt ihr genau entgegengesetzt zur Idee der Runde. Statt so lange wie möglich oben zu bleiben, lasst ihr euch so früh wie möglich auf die unterste Ebene der verschwindenden Hexagone fallen.

Dort beginnt ihr dann, möglichst schnell ein großes Loch in der Mitte zu reißen. Rennt dazu über mehrere Teile gleichzeitig, um sie verschwinden zu lassen. Achtet jedoch darauf, dass ihr eine oder zwei Ecken breiter lasst, auf die ihr euch am Ende zurückziehen könnt.

Die meisten Gegner werden dann bei ihrem Weg von oben nach unten direkt durch die Mitte und in den Schleim fallen. Sobald sich mehr Spieler unten sammeln, müsst ihr darauf achten, dass ihr ihnen den Weg abschneidet, ohne dabei selbst Boden zu verlieren.

Das erfordert etwas Geschick und Planung, wobei ihr jedoch den Vorteil habt, dass ihr schon früh bestimmen könnt, wie es unten aussieht. Am Ende solltet ihr statt schnell zu laufen langsam springen. So maximiert ihr die Zeit, die ihr auf der Plattform bleiben könnt. Der Clip von reddit-Nutzer lunplayz zeigt, wie das aussieht und hat laut ihm eine 99%-Chance, den Sieg zu bringen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Der Trick ist zwar äußerst gemein, aber Fall Guys an sich zeigt ja schon, dass wir alle Freude daran haben, wenn andere versagen.

Wie verhindere ich das? Wenn ihr seht, dass ein Gegner diesen Trick anwendet, achtet darauf, wo ihr auf der unteren Fläche hinfallt. Das ist in diesem Fall noch wichtiger als ohnehin schon.

Wenn ihr es schafft, auf der vom Spieler für sich gesicherten Fläche zu landen, könnt ihr ihn sabotieren oder seinen Plan zunichte machen.

Das ist der Haken: Der große Nachteil ist, dass dieser Trick nicht mehr funktioniert, wenn mehr Leute ihn anwenden. Bereits bei zwei Spielern in der Partie, die das versuchen, werdet ihr vermutlich verlieren. Da jedoch zehntausende Spieler Fall Guys alleine auf Steam zocken, trefft ihr sicherlich häufig auf Lobbys, wo niemand sonst den Trick versucht.

Außerdem ist diese Technik riskant. Springt ihr falsch oder macht einen Fehler, seid ihr ausgeschieden, denn nach unten hin gibt es keine Absicherung mehr für euch.

Fall Guys war zu seinem Release so beliebt, dass der Ansturm der Spieler die Server in die Knie gezwungen hat. Trotz der anfänglichen Probleme mit der Verbindung scheint der Hype um das bunte, verrückte Battle Royale nicht gebrochen zu sein. Ihr werdet also sicherlich noch einige Zeit zur Verfügung haben, um diesen oder andere Tricks anzuwenden und mit ein wenig Schadenfreude auf eure Kontrahenten zu blicken.