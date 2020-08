5 Tipps für den schnellen Einstieg in Fall Guys – So gewinnt ihr

Fall Guys: Ultimate Knockout hat sich kurz nach seinem Release als ein richtiger Hit entpuppt. Tausende Spieler zocken gleichzeitig und noch mehr schauen dabei auf Twitch oder anderen Streaming-Plattformen zu. Wenn ihr euch selbst in das verrückte Battle Royale stürzen wollt, hat MeinMMO hier einige hilfreiche Anfänger-Tipps für euch.

Was sind das für Tipps? Die Tipps sollen euch helfen, eure ersten Runden in Fall Guys zu überstehen. Der Anfang kann recht knifflig und frustrierend sein, weil stellenweise bereits kleine Fehler zur Niederlage führen können.

Mit unseren Tipps habt ihr einige hilfreiche Ratschläge an der Hand, mit der ihr nicht bereits in den ersten Runden ausscheidet, sondern die verschiedenen Spiele gewinnen könnt – möglicherweise sogar die Krone, wenn ihr euch genügend anstrengt. Es handelt sich dabei um allgemeine Tipps zur Steuerung und den Mechaniken und weniger um konkrete Hinweise zu jedem einzelnen der Spiele.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist Fall Guys überhaupt? Ein verrücktes Battle Royale, das an die Kult-Show Takeshi’s Castle erinnert. Dabei geht es darum, dass ihr mit 59 anderen Spielern in mehreren Runden darum kämpft, weiterzukommen. Fall Guys ist das möglicherweise seltsamste Battle Royale, das ihr je gespielt haben werdet.

Dabei kommt es auf Geschick und Können an, denn jedes Spiel hat seine eigenen Tricks und Kniffe, mit denen ihr zum Sieg kommt. Wenn es nicht sofort klappt, versucht es weiter. Übung und Erfahrung machen hier einiges aus.

Fall Guys erschien am 4. August für die PlayStation 4 und den PC auf Steam. Wer PS Plus besitzt, kann Fall Guys sogar kostenlos spielen.

Fall Guys ist mit 76.000 Spielern der neue Hit auf Steam – Das sagen sie in Reviews

1. Lernt, richtig zu springen

Das mag nach einem banalen Tipp klingen, ist in Fall Guys aber elementar wichtig. Sprünge haben im Spiel diverse Funktionen:

Hindernisse umgehen

Gegnern ausweichen

Punkte auf dem Weg zum Ziel erreichen

Hechtsprünge ausführen

Ihr benötigt all diese Funktionen, wenn ihr gewinnen möchtet. In einigen Spielen könnt ihr euch einen wichtigen Vorsprung erarbeiten, wenn ihr geschickt über ein Hindernis springt, das eure Gegner noch blockiert oder indem ihr einen weiten Abgrund mit einem Hechtsprung überbrückt.

Beim Wippen-Spiel ist es besonders wichtig, zur richtigen Zeit zu springen.

Das Wichtigste dabei ist jedoch, dass ihr während des Springens einer stärkeren Physik unterliegt. Werdet ihr im Sprung getroffen oder festgehalten, verliert ihr eure Beschleunigung oder werdet sogar einfach durch die Gegend geschleudert.

Es ist deswegen wichtig, dass ihr euch möglichst schnell einprägt, in welchen Situationen ihr springen solltet und in welchen lieber nicht.

2. Haltet Gegner und Kanten fest

Eine Funktion, die viele Spieler ignorieren, ist das Festhalten (R2 auf der PS4, Shift auf dem PC, RT mit dem Xbox-Controller). Mit dieser könnt ihr euch an Kanten festhalten und euch sogar nach oben ziehen, was euch in etlichen der Sprung-Puzzle helfen dürfte.

Mit dem Griff könnt ihr allerdings auch Gegner festhalten, was fast noch wichtiger ist. Mit dem richtigen Timing könnt ihr sie so daran hindern, zu springen und sogar in einen Abgrund locken. Oder ihr wartet an einer Kante, um sie bei ihrer Ankunft abzufangen und so zu sabotieren.

Ihr nehmt ihnen außerdem ihre Geschwindigkeit, wenn ihr sie festhaltet, was bei Spielen wie Verhext dazu führen kann, dass sie nach unten fallen, während ihr oben bleibt. Griffe lassen sich zudem mit Sprüngen und Hechtsprüngen kombinieren.

In Team-Spielen könnt ihr mit Hilfe von Griffen nicht nur etwa Schwänze und Eier greifen, sondern auch Gegner davon abhalten, ihr Ziel zu erreichen. Versuchen etwa gerade Gegner, den Schweif eines eurer Team-Kameraden zu stehlen, beschützt ihn, indem ihr die Gegner festhaltet.

3. Versucht nicht immer, Erster zu sein

Dieser Tipp klingt in einem Battle Royale vielleicht seltsam, ist aber in einigen Spielen tatsächlich nützlich. Wenn es etwa darum geht, die richtigen Türen oder den richtigen Weg zu finden, kann es euch helfen, wenn ihr jemandem den Vortritt lasst.

In einigen Spielen ist es nützlich, ein „Opferlamm“ nach vorne zu schicken.

Ihr lasst diesen Spieler dann für euch die Arbeit machen und könnt später aufholen, indem euch weniger Hindernisse im Weg stehen. Außerdem habt ihr durch die Entfernung zum großen Pulk mehr Übersicht.

Das erlaubt euch, Sprünge und Hechtsprünge besser abzupassen und so einige Gegner zu überspringen, um gleich mehrere Plätze wettzumachen.

4. Nutzt die Umgebung aus

In einigen Spielen gibt es Objekte aus gelbem Gummi, verziert mit einer Art Konfetti. Wenn ihr diese berührt, prallt ihr von ihnen ab und ihr verliert eure Bewegungsgeschwindigkeit sowie kurz die Kontrolle über den Charakter.

Diese Objekte könnt ihr jedoch ausnutzen. Sie sind etwa flach genug, als dass ihr auf sie springen könnt. Wenn ihr den Sprung richtig ansetzt, könnt ihr etwa beim Schleimkraxeln dadurch einige Hindernisse komplett umgehen, indem ihr auf eine höhere Ebene springt.

Mit diesen gelben Dreiecken könnt ihr Hindernisse umgehen.

Außerdem könnt ihr durch Griffe oder durch Blocken und den Einsatz anderer Umgebungs-Elemente, wie sich drehenden Stangen, Gegner sabotieren. Schafft ihr es, einen Gegner so gegen ein elastisches Objekt zu werfen, dass er zurückgeschleudert wird, verliert er viele wertvolle Sekunden.

5. Nicht hektisch werden

Wenn ihr, wie ich, jemand seid, der sich schnell über seine eigenen Fehler ärgert, dann solltet ihr euren Ärger in Fall Guys möglichst kurz halten oder versuchen, zu unterdrücken. Denn „tilten“ wird euch hier nur schneller zu einer Niederlage führen.

Die Physik in Fall Guys verzeiht keine Fehler und mit einem falschen Timing beim Hechten schlagt ihr euch den Kopf an einer Kante an und verliert. Das passiert schnell und gerade am Anfang sicherlich häufig.

Lasst euch von solchen Fehlern aber nicht frustrieren, sonst passieren sie immer wieder und immer häufiger. Da es bei Fall Guys aber auf Geschick ankommt, ist es umso wichtiger, dass ihr aus dem Fehler lernt, statt ihn zu wiederholen.

Selbst, wenn ihr durch einen falschen Sprung zurückgesetzt werdet, bedeutet das nicht unbedingt, dass ihr ausgeschieden seid. Ihr müsst nicht Erster werden – es reicht auch, wenn ihr als letzter der Qualifizierten durchs Ziel kommt, solange ihr durchs Ziel kommt.

Bonus-Tipp für den PC: Spielt mit Controller!

Das ist ein Tipp, den ich selbst vermutlich zu spät beherzigt habe, aber der tatsächlich hilft. Fall Guys ist ein Spiel, das sich anfühlt, als wäre es für Controller ausgelegt und nach einigen Tests mit Tastatur und dem Xbox-Controller, finde ich die Steuerung selbst als jahrelanger PC-Enthusiast schlicht bessere.

Die Bewegungen sind ohnehin schon etwas schwammig, mit einem Analogstick lässt sich das jedoch besser kompensieren. Der Vorteil der Maus, sich besser umsehen zu können, ist zudem in den meisten Spielen nicht relevant genug, um die angenehmere Steuerung des Controllers zu übertrumpfen.

Das sind die besten Controller für Xbox und PC, die ihr 2020 kaufen könnt

Fall Guys ist ein riesiger Hit und so stark, dass der Ansturm der Spieler die Server überlastet hat. Es begeistert zehntausende Spieler und etliche davon haben sicherlich schon mehr Übung darin. Mit unseren Tipps seid ihr als Anfänger wenigstens nicht vollkommen aufgeschmissen.

Die Probleme zum Release haben jedoch auch dazu geführt, dass Fall Guys zunehmend negativer bewertet wurde, zusammen mit einiger Kritik an fehlenden Inhalten. Die Entwickler haben wegen der technischen Probleme um Gnade gebeten und das hat super funktioniert – es scheint ihnen kaum noch jemand deswegen böse zu sein.