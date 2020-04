Wir stellen euch die besten Controller 2020 für Xbox und PC vor und geben ein paar Tipps, was ihr beim Kauf beachten müsst.

Der Controller ist schon lange nicht mehr das exklusive Spielzeug der Konsole. Auch PC-Spieler setzten mittlerweile nicht nur auf gute Gaming-Tastaturen, sondern auch auf Gaming-Controller.

Doch welcher Controller lohnt sich für wen am meisten? In unserem Artikel stellen wir euch vor, welche Controller für den PC und für die Xbox sehr gut geeignet sind, welche Vorteile sie bieten und auf was ihr beim Kauf achten müsst.

Denn vor allem fürs kompetitive Zocken gilt: Je schneller die Reaktionszeiten, desto besser sind die eigenen Chancen. Wir stellen euch in unserem Artikel folgende Dinge vor:

Was muss ich beim Kauf eines Controllers beachten?

Die besten Controller für Xbox und PC

XInput und DirectInput – Was ist das eigentlich?

So klappt der Controller-Kauf: Die folgenden Schritte sollte man vor dem Kauf eines Controllers durchgehen und subjektiv für sich abwägen:

Wireless oder Kabelgebunden: Zuerst sollte man sich überlegen, ob man ein kabellosen (Wireless) oder einen kabelgebundenen Controller haben möchte: Kabellose Controller sind flexibler, dafür müsst ihr eventuell mit Inputlags rechnen. Beim kabelgebundenen Controller seid ihr an das Kabel gebunden, müsst aber nicht zwischendurch aufladen und minimiert Lags.

Das Budget kalkulieren: Wie viel Geld will man investieren? Ein Controller muss nicht teuer sein, damit er gut funktioniert. Teure sind dafür häufig deutlich besser verarbeitet oder setzen auf mechanische und damit präzisere Bauteile.

Bevorzugte Spiele: Wer gerne Shooter spielt, hat andere Präferenzen als jemand, der lieber Sportspiele oder bevorzugt MMOs zockt.

Ergonomie: Wie wichtig ist ein ordentlicher Grip und gut erreichbare Tasten? Ist man bereit sich einzugewöhnen oder muss direkt alles sitzen?

Kompatibilität: Nicht jeder Controller funktioniert mit jedem System. Häufig sind PS4-Controller mit dem PC kompatibel, aber nicht mit der Xbox One. Andersrum gibt es diese Probleme ebenfalls.

Bester Xbox One Controller unter 30 Euro: Microsoft PDP Controller für Xbox One

Gewicht: Keine Angabe | Verbindung: Kabelgebunden | Kabellänge: 2,5 Meter | Batterie: Nicht verfügbar | Preisspanne (laut Geizhals): 25 – 39 Euro

Günstig und ohne zusätzlichen Schnickschnack: Der PDP Controller für die Xbox One.

Für wen ist der Controller geeignet? Wer nach einem günstigen Zweit-Controller oder nach einem Controller sucht, der auf unnötigen Schnickschnack verzichtet, der sollte sich den PDP Controller ansehen.

Das bietet der Microsoft PDP Controller für Xbox One: Der Controller ist in neun Farben erhältlich und bietet das gleiche Layout wie der offizielle Xbox-One-Controller. Der Controller funktioniert kabelgebunden, das Micro-USB-Kabel ist jedoch nicht fest verbaut, sondern abnehmbar.

Neben Vibrations-Feedback bietet der Controller auch einen 3,5-mm-Klinkenanschlus, an welchem man Kopfhörer oder ein Headset verbinden kann.

Mit dem PDP Control Hub kann man den Controller sowohl am PC als auch an der Xbox One konfigurieren. Dazu zählt das Audio und die Neueinstellung der XABY- Buttons und auch eine Neukalibrierung der Thumbsticks ist möglich. Über die Software ist es außerdem möglich, die Firmware zu updaten.

Die Verarbeitung ist in dieser Preisklasse eher mittelmäßig und die Triggertasten erweisen sich zu Beginn als gewöhnungsbedürftig. Für knapp 30 Euro bekommt man hier trotzdem einen tollen Controller, der eine angenehme Haptik bietet und preislich günstig ist.

Pro Fairer Preis

gute Ergonomie

Software für Konfiguration des Controllers Contra gewöhnungsbedürftige Lage von LB und RB

mäßige Verarbeitung durch viel Plastik

Das sagen die User: 4,2 Sterne bei 5243 Rezensionen. Käufer loben die gute Ergonomie und den fairen Preis und bemängeln die komisch sitzenden Trigger und die mäßige Verarbeitung.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Bester günstiger Wireless Xbox-Controller für PC und Android unter 50 Euro – EasySMX Controller

Gewicht: 220 Gramm | Verbindung: 2,4 GHz | Kabellänge: – | Batterie: 2 AA-Batterien | Preisspanne (laut Geizhals): 35 – 42 Euro.

Der EasySMX Controller wirkt eher wie ein Xbox 360 – Controller. Dank Gummierung und Form liegt er gut in den Händen.

Für wen ist der Controller geeignet? Wer einen günstigen Controller sucht, der angenehm in den Händen liegt und neben dem PC auch Android und die PlayStation 3 unterstützt, der sollte sich den EasySMX Controller ansehen.

Das bietet der EasySMX Controller: Der Controller wirkt trotz seines niedrigen Preises wertig. Das liegt an der guten Verarbeitung und an den gummierten Seiten, die für eine angenehme Haptik sorgen. Der Controller liegt dank geringem Gewicht gut in der Hand und hat Tasten mit einem angenehmen Druckpunkt und haptisches Feedback (Vibration) wird ebenfalls unterstützt.

Leider bietet das Gerät in dieser Preisklasse keine Konfigurationssoftware, funktioniert aber an jedem Windows-10-Rechner mit Plug-and-Play: Hat man den Controller an den PC angeschlossen, ist er direkt einsatzbereit. Alle Spiele, die Xbox-Controller unterstützen, funktionieren auch mit diesem Controller.

Der Controller funktioniert außerdem an der PlayStation 3 und mit einem Android-Smartphone. Der Androide muss aber mindestens das Update 4.0 installiert haben und man benötigt ein OTG-Kabel.

Pro robuste Verarbeitung

Plug-and-Play

fairer Preis und tolles Preis-Leistungsverhältnis

hohe Ergonomie dank Gummierung

Unterstützung von Android und PlayStation 3 Contra viel Plastik

keine offizielle Unterstützung von Xbox 360 und Xbox One

Das sagen die User: Die Käufer bewerten den Controller mit 4,3 Sternen bei 1978 Rezensionen. Gelobt wird vor allem der Preis, der Komfort und die lange Haltbarkeit des Controllers.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Alternativer Controller für Android und PC im höheren Preissegment: SteelSeries Stratus Duo

Gewicht: 245 Gramm| Verbindung: Bluetooth oder Kabel | Kabellänge: 1,8 Meter | Batterie: interner, fest verbauter Akku | Preisspanne (laut Geizhals): 63 – 88 Euro

Der Stratus Duo ist ein guter Controller für Android. Wer hauptsächlich am PC zockt, für den gibt es bessere (und günstigere) Alternativen.

Für wen ist der Controller geeignet? Wer nach einem präzisen und griffigen Controller sucht, der nicht nur für den PC, sondern außerdem für das Android-Smartphone gut geeignet ist, der sollte sich den Stratus Duo von SteelSeries ansehen. User, die dann doch hauptsächlich am Windows-PC zocken, finden bessere Alternativen.

Der Controller bietet offiziellen Support für Fortnite, was für so manche Spieler sehr interessant sein dürfte. Erst vor kurzem hat der erste Spieler ein Fortnite-Turnier mit einem Controller gewonnen.

Schade ist, dass der Controller weder haptisches (Sensoren) noch Vibrationsfeedback anbietet. Eine andere Tatsache ist ebenfalls ärgerlich: Die hauseigene Smartphone-Halterung, den SteelSeries Smartgrip, legt der Hersteller nicht bei, sondern er muss für rund 10 Euro extra erworben werden. Wer sein Smartphone also am Controller befestigen will, kommt an dieser Investition nicht vorbei.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Den passenden SteelSeries Smartgrip bietet der Hersteller extra an. Wer sein Smartphone am Controller befestigen will, der muss sich die Halterung dazu kaufen. Der Preis hält sich mit rund 10 Euro aber in Grenzen und ist eine lohnenswerte Investition.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Bester Xbox-Controller für PC und Xbox One unter 100 Euro – Microsoft Xbox Wireless Controller

Gewicht: 277 Gramm | Verbindung: Bluetooth, kabelgebunden | Kabellänge: – | Batterie: 2 austauschbare AA-Batterien | Preisspanne (laut Geizhals): 44 – 59 Euro.

Der Standard und bei jeder neu gekauften Xbox One dabei.

Für wen ist der Controller geeignet? Der Xbox Wireless Controller ist vor allem für Spieler geeignet, die nach einem guten D-Pad und präzisen Thumbsticks sucht. Für Spiele wie Fifa ist er vor allem interessant, da die Tasten einen gewissen Druck brauchen, damit sie auslösen. Ein versehentliches Auslösen ist damit unwahrscheinlich.

Das bietet der Xbox Wireless Controller: Der Controller setzt auf ein schlichtes Design und ist in mehreren Farben erhältlich. Mit seinen 277 Gramm ist er leichter als die Konkurrenz, ist aber auch etwas größer. Das D-Pad ist präzise und die Tasten lösen nur bei einem gewissen Druck aus.

Der enorme Vorteil des Xbox Wireless Controllers ist, dass er sich problemlos per USB-Adapter an den PC anschließen lässt.

Von Vorteil ist außerdem die umfassende Kompatibilität: Der Controller funktioniert mit der Xbox One X, Xbox One S, Windows 10 und Android. Spiele wie PUBG oder Call of Duty sind mit diesem Controller auf Android ebenfalls möglich. Auch der Spieleclient Steam erkennt das angeschlossene Gerät sofort. Daneben bietet der Controller einen 3,5 mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer und Headsets.

Schade ist, dass der Microsoft Xbox Wireless Controller außer mehreren Farben keine Möglichkeiten zur Personalisierung anbietet. Bei der Verarbeitung setzt der Hersteller vollständig auf Plastik.

Pro Tasten brauchen deutlichen Druck…

hohe Kompatibilität mit Xbox, Windows-PC und Android

vergleichsweise leicht (277 Gramm)

Sowohl Bluetooth als auch Kabel möglich Contra … was zu Beginn gewöhnungsbedürftig sein kann

mittelmäßige Verarbeitung (Plastik)

außer Farben keine Möglichkeiten zur Personalisierung

Das sagen die User: Der Xbox Wireless Controller wird mit 4,6 Sternen bei 13.405 Rezensionen bewertet. Die Käufer loben die präzisen Tasten und die gute Kompatibilität sowie die tadellose Unterstützung mit Steam. Einige bemängeln die schlechte Verarbeitung des Controllers.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Bester, günstiger und kabelgebundener Controller für PC und Xbox 360 – Logitech F310 Gamepad

Gewicht: 322 Gramm | Verbindung: Kabelgebunden | Kabellänge: 1,8 Meter | Batterie: Nicht verfügbar | Preisspanne (laut Geizhals): 26,80 – 33,70 Euro

Günstig, kabelgebunden und auch mit alter Technik kompatibel: Der Logitech F310 Controller.

Für wen ist der Controller geeignet? Wer auf der Suche nach einem vergleichsweise günstigen, aber dennoch sehr robusten Controller ist, der sollte sich den F310 von Logitech ansehen. Ebenfalls von Vorteil ist der Support des alten Standards DirectInput.

Das bietet der Logitech F310: Der Logitech F310 setzt auf ein schlichtes Design und versucht sowohl Xbox- als auch Dualshock4-Controller miteinander zu verbinden. Die Buttons sind sehr angenehm zu bedienen und bieten einen komfortablen Druckpunkt.

Ein weiterer Vorteil steckt im Detail: Der Controller unterstützt sowohl XInput als auch den älteren DirectInput-Standard. Dadurch funktioniert der Controller auch mit alten Spielen, die noch auf DirectInput setzen. Ebenfalls gut ist der volle Support von Steam und Steam „BigPicture“.

Ein Nachteil ist der schlechte Grip des Controllers. Das liegt vor allem daran, weil der Controller keine Gummierung an den Griffen hat.

Pro Buttons sind genau und leichtgängig

gutes Steuerkreuz und Analogsticks

Support von XInput und DirectInput

Support von Steam und „BigPicture“ Contra Verarbeitung wirkt billig

Gummierung an den Griffen fehlt

Das sagen die User: Auf Amazon wird der Controller mit 4,4 Sternen bei 419 Rezensionen bewertet. Gelobt werden die leichtgängigen Tasten und der Support alter Spiele dank DirectInput. Einige kritisieren, der Controller wirke sowohl wegen der mittelmäßigen Verarbeitung als auch fehlender Gummierung recht billig.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Bester Xbox One Controller mit Paddles – PowerA Kabelgebundener Controller Fusion Pro

Gewicht: Keine Angabe | Verbindung: Kabelgebunden | Kabellänge: 3,0 Meter | Batterie: Nicht verfügbar | Preisspanne (laut Geizhals): 119,00 Euro

Viele Spieler setzen mittlerweile auf sogenannte „Paddles“, die auf der Rückseite des Controllers liegen. Der Fusion Pro ist einer der besten dieser Art.

Für wen ist der Controller geeignet? Wer nach einem Controller sucht, der ähnliche Qualitäten wie der Xbox Elite Controller besitzt, aber etwas günstiger ist, der sollte sich den Fusion Pro Controller von PowerA ansehen.

Das bietet der PowerA Fusion Pro: Der Fusion Pro sieht wie ein gewöhnlicher Xbox-Controller aus und ist auch ein offiziell lizenzierter Xbox-Controller. Der Controller ist sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich.

Der Fusion Pro lässt sich stark konfigurieren. So sind die Analogsticks und Ringe der Tasten austauschbar, alle Teile liegen hinter einer magnetischen Frontplatte. Auf der Rückseite des Controllers kann man mit einem Hebel die Zugstärke der Trigger in bis zu drei Stufen einstellen.

Ebenfalls gut ist das „Pro Pack“: Hierbei handelt es sich um vier abnehmbare Paddles, die sich konfigurieren lassen. Damit ist der Fusion Pro einer der besten Controller mit Paddles, wenn man nicht gleich zum sehr teuren Elite Controller greifen möchte.

Pro gute Verarbeitung dank wertiger Materialien,

austauschbare Teile,

einstellbare Trigger-Zuglänge

tolle Ergonomie

konfigurierbare Paddles Contra teuer

Das sagen die User: Bei Amazon wird der Controller mit 4,1 Sternen bei 426 Rezensionen bewertet. Gelobt wird vor allem die hohe Ähnlichkeit mit dem Xbox Elite Controller und die tolle Verarbeitung. Einige kritisieren, dass einige Headsets beziehungsweise einzelne Mikrofone nicht erkannt werden.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Bester personalisierbarer Xbox One Controller – Xbox One Controller Scuf Prestige

Gewicht: 267 Gramm | Verbindung: Bluetooth | Kabellänge: 3 Meter | Batterie: interner, fest verbauter Akku | Preisspanne (laut Hersteller): Ab 159 Euro

Es gibt kaum einen Controller wie die von Scuf, die man so stark personalisieren kann.

Für wen ist der Controller geeignet? Wer nach einem Controller sucht, den man fast vollständig an seine Bedürfnisse anpassen kann, der sollte sich den Scuf Prestige ansehen. Dieser Controller lässt sich beim Hersteller völlig frei konfigurieren.

Das bietet der Scuf Prestige Controller: Der Controller von Scuf Gaming setzt auf Individualität: Auf der hauseigenen Seite (via scufgaming.com) kann man sich seinen eigenen Controller nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen. Dabei stehen dem Käufer eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Auswahl: Über die Farbe, zu den Griffen bis zur Verarbeitung der Thumbsticks – der Personalisierung sind keine Grenzen gesetzt.

Gelungen sind auch die „Paddles“ auf der Rückseite des Controllers. Der Scuf Impact ist neben dem Xbox Elite Controller derzeit einer der besten Xbox One Controller mit Paddles, die man aktuell bekommen kann.

Die Personalisierung kann jedoch sehr teuer werden. Der Grundpreis liegt bei 159 Euro, was keine Kleinigkeit ist. Mit jeder weiteren Individualisierung, wie anderen Thumpsticks, speziellen Griffen oder Triggern, sind mit weiteren Kosten verbunden. Wer den Preis aber nicht scheut, der bekommt aber einen tollen Controller, der auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet ist, wie sonst kein anderer Controller.

Pro tolle Ergonomie dank hochwertiger Verarbeitung

vielfältig individualisierbar

modulare, austauschbare Elemente

Controller mit Paddles Contra sehr teuer

Bester Wireless-Controller für Enthusiasten und Xbox Series X – Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Gewicht: 345 Gramm | Verbindung: Bluetooth/2.4 GHz | Kabellänge: 2,7 Meter | Batterie: Fest verbauter, aufladbarer Akku | Preisspanne (laut Geizhals): 155 – 199 Euro

Das absolute Highend unter den Xbox One – Controllern. Teuer, aber dafür eine herausragende Qualität. Und er soll auch mit der Xbox Series X funktionieren.

Für wen ist der Controller geeignet? Seid ihr auf der Suche nach einem Controller, der auf tolle Qualität und hohe Akkulaufzeit setzt und auch sonst gut in der Hand liegt? Dann schaut euch den Xbox Elite Controller an. Dieser bietet neben toller Verarbeitung auch eine garantierte Unterstützung für die Xbox Series X.

Was bietet der Xbox Elite Wireless Controller Series 2? Der Elite Series 2 bietet vor allem ein enormes Sortiment an Zubehör. Neben dem Controller liegen ihm ein USB-C-Ladekabel, eine Ladestation, 6 Thumbsticks, 4 Paddles, 2 Steuerkreuze und Werkzeug bei, mit welchem man den Thumbstick einstellen kann. Das Paket wird von einem Travelcase, also einer Transportbox, abgerundet.

Im Gegensatz zum Elite 1 bietet der Elite 2 kein Batteriefach mehr, sondern einen fest verbauten Akku. Dieser schafft aber gut 30 bis 40 Stunden Laufzeit. Dank des vielen Zubehörs gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten, was enorm praktisch ist.

Von Nachteil ist vor allem der Preis von knapp 180 Euro und das vergleichsweise hohe Gewicht. Etwa 350 Gramm bringt der Elite 2 auf die Waage und ist damit deutlich schwerer als vergleichbare Controller. Ansonsten bekommt man als Käufer einen der besten Controller auf dem Markt.

Pro viele Einstellungsmöglichkeiten

Dock zum Aufladen

hohe Akkulaufzeit (rund 40 Stunden)

tolles Handling

gute Verarbeitung Contra sehr teuer

hohes Gewicht

Das sagen die User: Bei Amazon wird der Controller mit 4,2 Sternen bei 1921 Rezensionen bewertet. Käufer loben die hohe Akkulaufzeit, den guten Grip und das tolle Handling. Einige beklagen sich über die mangelnde Qualitätskontrolle seitens Microsoft, da bei manchen Usern einzelne Tasten nicht funktionieren oder schwergängig sind.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Bester Xbox Controller für Menschen mit eingeschränkter Mobilität: Xbox Adaptive Controller

Gewicht: 552 Gramm | Verbindung: Bluetooth und USB-C | Kabellänge: – | Batterie: interner, fest verbauter Akku | Preisspanne (laut Hersteller): Ab 89 Euro

Für Spieler mit eingeschränkter Mobilität hat Microsoft den Xbox Adaptive Controller entwickelt.

Für wen ist der Controller geeignet? Der Xbox Adaptive Controller ist für Menschen entwickelt worden, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Der Controller richtet sich daher auch vorwiegend an diese Spieler.

Das bietet der Microsoft Xbox Adaptive Controller: Microsoft selbst bezeichnet seinen Adaptive Controller als „einheitlichen Hub für Geräte, mit denen Gaming barrierefrei werden soll.“ Und der Controller sieht auch einem gewöhnlichen Controller nicht im geringsten ähnlich:

Die Basisstation sieht wie ein rechteckiger Kasten aus und bietet neben zwei sehr großen Buttons ein Steuerkreuz sowie Menütasten. Der Adaptive Controller muss außerdem nicht in den Händen gehalten werden, sondern kann stattdessen auch auf einem Tisch vor dem Spieler platziert werden.

Es können zwar weitere Bedienelemente wie Schalter, Tasten, Halterungen und Joysticks via USB an die Station angeschlossen werden, diese müssen aber extra erworben werden.

Pro funktioniert am PC als auch an der Xbox One

Anschluss weiterer Geräte möglich

enorme Hilfe für Menschen mit Beeinträchtigung, Contra weitere Bedienelemente müssen extra gekauft werden

Allgemeine Tipps zum Controller

Was sind XInput und DirectInput? XInput und DirectInput sind zwei Eingabemethoden am PC. Darüber wird die Eingabe des Controllers am PC unterstützt und an das Spiel weiter gegeben. DirectInput wird vor allem von älteren Spielen verwendet, während XInput der aktuelle Stand der Technik ist.

Wer vorzugsweise alte Spiele am PC spielen will, der sollte darauf achten, dass diese auch DirectInput unterstützen. Windows unterstützt zwar beide Standards, die Spiele müssen aber ebenfalls fähig sein, die Befehle zu verwenden.

Seid ihr mehr am PC unterwegs als an der Konsole? Dann setzt ihr lieber auf eine gute Gaming-Maus als auf einen Controller? In unserer Kaufberatung stellen wir euch die besten Gaming-Mäuse vor, die es 2020 gibt.