Fall Guys: Ultimate Knockout ist ein abgedrehtes, buntes Battle-Royale-Spiel, in dem ihr putzige Gummikartoffeln durch Hindernisparcours watscheln lasst. Doch viele Spieler nehmen das Spiel kaum ernst und trollen lieber ihre Mitspieler, als sich um den Sieg zu bemühen. Seht hier, wie fies und gemein die krassesten Trolle im Spiel agieren.

Um was geht es in Fall Guys? Fall Guys ist ein quietschbuntes und überraschend erfolgreiches Spiel, in dem ihr ein watschelndes Gummikartoffelwesen durch aberwitzige Parcours steuert. Ziel ist es, sich pro Level für das nächste zu qualifizieren. Dafür müsst ihr Ziellinien überqueren, überleben oder die meisten Punkte für euer Team sammeln.

Eine Runde geht über mehrere Level in deren Verlauf immer mehr der anfangs 60 Fall Guys auf der Strecke bleiben. Der Fall Guy, der am Ende ins Ziel kommt, gewinnt die Partie.

Doch so manchen Spieler geht es nicht ums Gewinnen. Vielmehr erfreuen sie sich daran, ihre Gegner zu behindern, zu trollen und sich an ihrem Leid zu ergötzen.

Die Trolle in Fall Guys sind richtig gemein

So gehen die Trolle vor: Wie schon erwähnt macht es vielen Spielern in Fall Guys einen Heidenspaß, nicht selbst optimal zu spielen, sondern das ohnehin schon teils unfaire und aberwitzige Spielprinzip noch auf die Spitze zu treiben und ihre Mitspieler zu behindern.

So trollt 72Hrs arme Kinder: Dabei weiden sie sich an den verzweifelten Versuchen der anderen Spieler, doch noch irgendwie das Spiel erfolgreich zu spielen. So hat der Streamer 72Hrs geradezu sadistische Freude daran, sich auf eine Engstelle zu stellen und jeden anderen Fall Guy, der vorbei wackelt, zu packen und in den Abgrund zu schubsen. Dabei ist er extrem gut und kaum einer kommt durch.

72Hrs platzt schier vor Schadenfreude.

Über den Voice Chat rügt ihn ein Mitspieler mit den Worten „Ey, jetzt hör doch auf, diese armen Kinder!“ Das ist eine Anspielung auf das typische Klischee des „Schwitzer-Kids“, also ein oft minderjähriger Spieler, der kompetitive Games sehr engagiert spielt und auf jeden Fall gewinnen will.

Doch 72Hrs denkt gar nicht daran, mit seinem Treiben aufzuhören. Vielmehr gluckst er wie ein Filmbösewicht und es zerreißt ihn fast vor Schadenfreude.

Doch 72Hrs ist nicht der einzige Troll, der in Fall Guys seine Neigungen ungehemmt auslebt. Im Internet gibt es massig Videos, in denen Spieler sich einen Spaß daraus machen, ihre Mitspieler zu trollen.

Trollen statt gewinnen: Der YouTuber MonkeyMayCryTV zählt in seinem Video extra nochmal auf, welche Spielertypen es gibt. Also unter anderem Casuals sowie engagierte Schwitzer, die auf jeden Fall gewinnen wollen. Und dann noch Spieler wie ihn, die einfach gern die Welt brennen sehen. Und dann legt er los und schmeißt voller Freude Spieler von drehenden Plattformen in den sicheren Tod.

Ein Troll aus Leidenschaft in Aktion.

Spieler lauern an Ziellinie und versauen alles: Ebenfalls ein großer Spaß in Fall Guys: Sich am Ende des Levels vor die Ziellinie stellen und jeden anderen Spieler davon abhalten, die Ziellinie zu überschreiten. Wie das in Aktion aussieht, könnt ihr in dieser YouTube-Kompilation sehen.

Hier seht ihr unter anderem mehrere Versuche, Spieler am Ziel noch aufzuhalten.

Darum ist das alles nicht so schlimm: Während solch absichtliches Behindern von Mitspielern in den meisten Online-Games nicht gern gesehen wird und oft ein Grund für ein Reporting ist, gehört es in Fall Guys irgendwie dazu. Das ganze Spiel ist schließlich darauf ausgelegt, die Spieler mit absurden Hindernissen und Zufallsereignissen zu behindern.

Ob man jetzt von einem ungünstig getimeten Hindernis von der Plattform geputzt wird oder einem ein Troll auflauert, macht da keinen großen Unterschied. Das Spiel selbst ist sozusagen eine Art riesiger Troll, wie es die Webseite Polygon treffend beschreibt.

Außerdem gewinnt das Spiel stark davon, dass sich viele Spieler und Zuschauer in Streams daran ergötzen, andere beim Versagen zu beobachten. Diese Schadenfreude, gepaart mit der bunten und albernen Optik des Spiels, macht wohl einen Teil des großen Reizes von Fall Guys: Ultimate Knockout aus.