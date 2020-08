Fall Guys: Das Level, das euch so sehr genervt hat, erscheint nun endlich seltener

Fall Guys: Ultimate Knockout hat ein erstes große Update bekommen. Darin ist ein neues Level für die Rotation. Außerdem wird eines der nervigsten und unbeliebtesten Minigames seltener vorkommen.

Was steckt alles im neuen Update zu Fall Guys? Fall Guys ist ein quietschbuntes Battle-Royale-Game und auf Steam überraschend erfolgreich. Im Spiel geht es darum, dass lustige Kartoffelwesen unbeholfen durch abgedrehte Level watscheln und am Ende eine Ziellinie überqueren oder eine Waschbär-Schwanz-Trophäe ergattern müssen. Dabei werden sie von anderen Spielern nach Herzenslust behindert und getrollt.

Das Spiel bekam jetzt das erste große Update und darin ändert sich einiges. So wurden unter anderem Bugs behoben, die dazu führten, dass bestimmte Controller nicht erkannt wurden. Außerdem könnt ihr nun die Krone am Ende zuverlässig packen und einige Physik-Fehler wurden ebenfalls behoben.

Doch die beiden wichtigsten Neuerungen sind ein weiterer Level und die verringerte Häufigkeit des Minigames „Royal Fumble“.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Neuer Level und weniger Frust

Was hat es mit dem neuen Level auf sich? Als neuer Level für das Finale des Spiels kommt nun eine Stage namens Jump Showdown in die Rotation. Dieses Minigame war bereits in der Beta vorhanden, fehlte aber in der Release-Version bisher.

Jump Showdown ähnelt stark dem bereits bekannten Level Jump Club. Ihr müsst also auf einer Art Uhr herumrennen und durch Hüpfen den rotierenden Zeigern ausweichen, damit die euch nicht von der Plattform kegeln.

In Jump Showdown ist jedoch die Uhr selbst instabil und die Segmente der Plattform fallen irgendwann runter. Ihr müsst also die Zeiger und den Untergrund im Auge behalten. Durch dieses neue Level sollten die finalen Runden von Fall Guys etwas abwechslungsreicher werden.

Das ändert sich bei Royal Fumble: Eine weitere große Änderung des Patches ist die reduzierte Häufigkeit des Levels Royal Fumble. Das ist ein Minigame, in dem ihr euch einen Waschbärschwanz holt und dann alle anderen Spieler euch nachrennen, um euch den Schwanz abzuluchsen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Dieses nervige Minigame kommt nun seltener vor.

Das klingt zwar lustig, aber da die Steuerung und vor allem die Greif-Mechanik von Fall Guys arg ungenau und wackelig ist, wird das große Schwanz-Jagen schnell ein arger Krampf. Im Rating der Webseite Kotaku wird dieser Level als der mit Abstand schlimmste und nervigste im ganzen Spiel beschrieben und die reduzierte Häufigkeit stark begrüßt.

Durch die oben genannten Anpassungen sollte Fall Guys nun noch mehr Spaß machen. Doch eine Baustelle beleibt weiterhin. Denn selbst ein launiges Party-Spaß-Spiel wie Fall Guys wird derzeit von fiesen Cheatern geplagt, die unbedingt gewinnen müssen und daher sich unfairer Mittel bedienen. Doch auch hier sind die Entwickler schon dabei, an einer Lösung zu arbeiten.