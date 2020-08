Das Multiplayer-Spiel Fall Guys: Ultimate Knockout ist ein großer Hit. Allerdings haben Cheater inzwischen Wege gefunden, anderen den Spaß zu verderben. Hoffentlich nicht mehr für lange.

Wie ist die aktuelle Situation bei Fall Guys? Das Multiplayer-Spiel von Mediatonic und Devolver Digital erfreut jede Menge Spieler. Laut Steamcharts spielen im Peak 123.017 gleichzeitig auf PC über Steam. Die Entwickler selbst haben bekannt gegeben, dass sich der Titel über Valves Plattform schon über 2 Millionen verkauft hat. Fall Guys ist ein absoluter Hit.

Und doch stellt sich derzeit Unmut ein. Denn es häufen sich Berichte über Cheater, die anderen den Spielspaß verderben.

Cheater sind in Fall Guys unterwegs und nutzen Speed Hacks, um schnell ins Ziel zu kommen.

Wie wird in Fall Guys gecheatet? Die meisten nutzen offenbar Speed Hacks, wie auch anhand von Videos zu sehen ist. Das bedeutet, dass die Spieler plötzlich extrem schnell rennen können.

Startet also eine Runde und die Spieler versuchen, möglichst flott das Ziel zu erreichen, legen die Cheater den „Turbo“ ein und rasen den anderen davon und direkt ins Ziel.

Da pro Runde immer nur eine begrenzte Zahl an Spielern weiterkommt, nehmen diese Cheater den ehrlichen Teilnehmern durch Betrug die eigentlich verdienten Plätze weg. Dabei geht es in Fall Guys doch gerade darum, während der Rennen Spaß zu haben. Das, was bei den Hindernissen passiert, die unvorhersehbaren Dinge, machen den Spielspaß weit mehr aus, als zu gewinnen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Darüber hinaus gibt es inzwischen Berichte von Betrügern, die eine Art Flug-Modus aktivieren können. Sie schweben damit einfach über die Hindernisse, an denen sich die ehrlichen Spieler die Zähne ausbeißen und erreichen so schnell und problemlos das Ziel.

Was meinen die Entwickler zur Situation? Das Team von Mediatonic ist sich bewusst, dass Cheater in Fall Guys: Ultimate Knockout unterwegs sind. Man bedankt sich dafür, dass die Schummler gemeldet werden und arbeitet aktuell an einer Lösung. Wie diese aussieht, ist noch nicht bekannt.

Es soll aber bald eine Lösung bereitstehen, da die Entwickler den Spielern zustimmen, dass Cheaten den ehrlichen Spielern den Spaß am Spiel raubt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Was könnt ihr gegen Cheater tun? Momentan gibt es nur die Möglichkeit, dass ihr euch über den offiziellen Discord-Kanal an die Entwickler wendet und die Cheater auf diese Weise meldet. Ihr könnt derzeit nicht direkt vom Spiel aus eine Meldung machen.

Ob eine Meldefunktion hinzugefügt wird, ist aktuell nicht klar. Nützlich wäre sie aber allemal. Auch, welche Anti-Cheat-Maßnahmen bei Fall Guys zum Einsatz kommen, ist nicht bekannt.

Hattet ihr in Fall Guys: Ultimate Knockout euch schon mit Cheatern zu kämpfen?

Wollt ihr im lustigen Battle Royale Fall Guys auf ehrliche Weise gewinnen? Mit einigen Tipps und Tricks ist das durchaus möglich. Welches die 5 besten Tipps für einen schnellen Einstieg sind, das verraten wir euch im Artikel.